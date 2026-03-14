تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

كل لفة معركة من أجل البقاء.. القيادة غير ممتعة: فيرستابن محبط بوضوح

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
كل لفة معركة من أجل البقاء.. القيادة غير ممتعة: فيرستابن محبط بوضوح

ها هو ترتيب انطلاق سباق جائزة الصين الكبرى الرئيسي لموسم 2026!

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
ها هو ترتيب انطلاق سباق جائزة الصين الكبرى الرئيسي لموسم 2026!

أنتونيللي أصغر صاحب مركز انطلاق أول في تاريخ الفورمولا 1 يكشف "سرّ" إنجازه

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
أنتونيللي أصغر صاحب مركز انطلاق أول في تاريخ الفورمولا 1 يكشف "سرّ" إنجازه

راسل بعد تصفيات الصين الرئيسية: عندما بدأت اللفة الأخيرة لم تكن لدي بطارية ولا إطارات جاهزة

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
راسل بعد تصفيات الصين الرئيسية: عندما بدأت اللفة الأخيرة لم تكن لدي بطارية ولا إطارات جاهزة

هاميلتون بعد تصفيات الصين: "أنا متحمس جداً للسباق"

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
هاميلتون بعد تصفيات الصين: "أنا متحمس جداً للسباق"

أنتونيللي يستغلّ مشاكل راسل ويظفر بقطب انطلاق أول تاريخي في الصين

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
أنتونيللي يستغلّ مشاكل راسل ويظفر بقطب انطلاق أول تاريخي في الصين

فيرستابن: "واجهنا كل وضع سيء ممكن" في السباق القصير لجائزة الصين الكبرى

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فيرستابن: "واجهنا كل وضع سيء ممكن" في السباق القصير لجائزة الصين الكبرى

إسحاق حجار يهاجم أنتونيللي: "متحمس أكثر من اللازم رغم أنه يقود صاروخًا"

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
إسحاق حجار يهاجم أنتونيللي: "متحمس أكثر من اللازم رغم أنه يقود صاروخًا"
تقرير التجارب التأهيليّة
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

أنتونيللي يستغلّ مشاكل راسل ويظفر بقطب انطلاق أول تاريخي في الصين

قدّم أندريا كيمي أنتونيللي لفّة صاروخيّة ليظفر بقطب الانطلاق الأوّل لجائزة الصين الكبرى مستغلًا المشاكل التي اعترضت طريق زميله جورج راسل.

تم التحرير:
جاءت المفاجأة منذ اللحظات الأولى للقسم الثالث الحاسم، حيث أوقف جورج راسل سيارته عند مخرج المنعطف الثالث وقال أنّ درجات الحرارة عالية جدًا. وفي حين أنّه تمكّن من التحرّك، فإنّه بقي يسير ببطء وقال: "لا أستطيع نقل الغيارات، أنا عالقٌ في الغيار الأوّل".

في الأثناء تقدّم زميله أندريا كيمي أنتونيللي إلى الصدارة، بينما ارتكب سائقا فيراري بعض الأخطاء في لفّتيهما ما سمح لمكلارين بالتقدّم عليهما.

وعاد السائقون إلى الحلبة مع تبقي 3 دقائق، وبدا فريق مرسيدس هادئًا حيال سيارة راسل، وبالفعل تمكّن من العودة.

وحسّن أنتونيللي زمنه في الصدارة مُسجّلًا 1:32.064 دقيقة وبقي بانتظار الجميع خلفه، حيث تقدّم هاميلتون ولوكلير على ثنائيّ مكلارين.

وبقي الجميع بانتظار راسل، لكنّ البريطاني لم يتمكّن من تقديم أقصى أداء له في محاولته ليكتفي بالمركز الثاني خلف زميله أنتونيللي الذي ضمن قطب الانطلاق الأوّل بفارق بـ 0.222 ثانية.

وحجزت فيراري هذه المرّة الصفّ الثاني على شبكة الانطلاق، حيث تفوّق هاميلتون بـ 0.013 ثانية على زميله لوكلير، وكانا أبطأ بثلاثة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.

وسينطلق أوسكار بياستري أمام زميله حامل اللقب لاندو نوريس من المركز الخامس.

أمّا بيير غاسلي فقد واصل عروضه المذهلة على سيارة ألبين ليتفوّق على ثنائيّ ريد بُل ماكس فيرستابن وإسحاق حجار، بينما أكمل أوليفر بيرمان ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

مثلما فعلت فيراري في تصفيات أستراليا، أقدم ثنائيّ ريد بُل على استخدام إطارات "ميديوم" في ظلّ المعاناة الواضحة للفريق للحصول على السرعة. وانضمّ إليهما لويس هاميلتون في تلك الاستراتيجيّة لكنّه سرعان ما تخلى عنها.

وكان من الواضح أنّ إطارات "ميديوم" غير كافية، لذا انتقل سائقا ريد بُل إلى إطارات "سوفت" مثل الجميع بعد أن كانا على شفير هاوية الخروج من القسم الأوّل.

وكان المشهد مماثلًا تمامًا لما حصل في تصفيات السباق القصير بخروج فرق ويليامز وأستون مارتن وكاديلاك.

إذ سينطلق كارلوس ساينز من المركز الـ 17 أمام زميله أليكسندر ألبون الذي صرخ عبر الراديو: "هذا مروّع!!".

أمّا فرناندو ألونسو فسينلطق من المركز الـ 19، بينما تمكّن فالتيري بوتاس من التفوّق على سيارة أستون مارتن الأخرى بقيادة لانس سترول، في حين تذيّل سيرجيو بيريز الترتيب مجدّدًا.

 

القسم الثاني

استخدمت فرق الصدارة إطارات مستعملة في بداية القسم، لكنّ ذلك لم يمنعها من تحقيق أزمنة صاروخيّة في تلك المرحلة.

وكان تفوّق راسل في الصدارة يأتي بشكلٍ خاصٍ في المقطع الثالث الأخير، حيث كان الأداء متكافئًا للغاية بخلاف ذلك.

لكنّ سائق مرسيدس تذمّر من وجود ضعف استجابة شديد للانعطاف في محاولته الثانية، وطلب من الفريق التجهّز لتغيير جناحه.

وفي ظلّ التقارب الشديد في الأداء في الخلف، فقد كان أيّ خطأ ولو بسيط يعني الخروج من القسم.

وتسبّب انزلاق غابرييل بورتوليتو في المنعطف الأخير في رفع الأعلام الصفراء المزدوجة ما حرم بعض السائقين إكمال لفّاتهم الأخيرة.

وكان زميله نيكو هلكنبرغ أوّل الخارجين في المركز الـ 11 أمام فرانكو كولابينتو، حيث ضيّعا فرصة العبور إلى القسم الثالث بفارق 0.002 و0.005 ثانية على التوالي.

وسينطلق إستيبان أوكون من المركز الـ 13 أمام ثنائيّ ريسينغ بولز ليام لاوسون وآرفيد لينبلاد، بينما انتهى المطاف ببورتوليتو في المركز الـ 16.

اقرأ أيضاً:

شبكة الإنطلاق

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # الهيكل المحرّك الزمن الإطارات كم/س
1 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 12 Mercedes Mercedes

1:32.064

   213.151
2 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes

+0.222

1:32.286

   212.638
3 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 44 Ferrari Ferrari

+0.351

1:32.415

   212.342
4 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari

+0.364

1:32.428

   212.312
5 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes

+0.486

1:32.550

   212.032
6 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 1 McLaren Mercedes

+0.544

1:32.608

   211.899
7 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Mercedes

+0.809

1:32.873

   211.294
8 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull

+0.938

1:33.002

   211.001
9 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 Red Bull Red Bull

+1.057

1:33.121

   210.732
10 United Kingdom أ. بيرمان فريق هاس اف1 87 Haas Ferrari

+1.228

1:33.292

   210.346
11 Germany ن. هلكنبرغ آودي 27 Audi Audi

+1.290

1:33.354

   210.206
12 Argentina ف. كولابينتو ألبين 43 Alpine Mercedes

+1.293

1:33.357

   210.199
13 France إ. أوكون فريق هاس اف1 31 Haas Ferrari

+1.474

1:33.538

   209.792
14 New Zealand ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 RB Red Bull

+1.701

1:33.765

   209.284
15 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 RB Red Bull

+1.720

1:33.784

   209.242
16 Brazil غ. بورتوليتو آودي 5 Audi Audi

+1.901

1:33.965

   208.839
17 Spain ك. ساينز الإبن ويليامز 55 Williams Mercedes

+2.253

1:34.317

   208.060
18 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes

+2.708

1:34.772

   207.061
19 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Honda

+3.139

1:35.203

   206.123
20 Finland ف. بوتاس كاديلاك-فيراري 77 Cadillac Ferrari

+3.372

1:35.436

   205.620
21 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Honda

+3.931

1:35.995

   204.423
22 Mexico س. بيريز كاديلاك-فيراري 11 Cadillac Ferrari

+4.842

1:36.906

   202.501
شاهد كامل النتائج

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن: "واجهنا كل وضع سيء ممكن" في السباق القصير لجائزة الصين الكبرى
المقال التالي هاميلتون بعد تصفيات الصين: "أنا متحمس جداً للسباق"

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

كل لفة معركة من أجل البقاء.. القيادة غير ممتعة: فيرستابن محبط بوضوح

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
كل لفة معركة من أجل البقاء.. القيادة غير ممتعة: فيرستابن محبط بوضوح

ها هو ترتيب انطلاق سباق جائزة الصين الكبرى الرئيسي لموسم 2026!

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
ها هو ترتيب انطلاق سباق جائزة الصين الكبرى الرئيسي لموسم 2026!

أنتونيللي أصغر صاحب مركز انطلاق أول في تاريخ الفورمولا 1 يكشف "سرّ" إنجازه

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
أنتونيللي أصغر صاحب مركز انطلاق أول في تاريخ الفورمولا 1 يكشف "سرّ" إنجازه

راسل بعد تصفيات الصين الرئيسية: عندما بدأت اللفة الأخيرة لم تكن لدي بطارية ولا إطارات جاهزة

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
راسل بعد تصفيات الصين الرئيسية: عندما بدأت اللفة الأخيرة لم تكن لدي بطارية ولا إطارات جاهزة

ميزة

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد