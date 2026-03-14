أنتونيللي يستغلّ مشاكل راسل ويظفر بقطب انطلاق أول تاريخي في الصين
قدّم أندريا كيمي أنتونيللي لفّة صاروخيّة ليظفر بقطب الانطلاق الأوّل لجائزة الصين الكبرى مستغلًا المشاكل التي اعترضت طريق زميله جورج راسل.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: أندي هون
جاءت المفاجأة منذ اللحظات الأولى للقسم الثالث الحاسم، حيث أوقف جورج راسل سيارته عند مخرج المنعطف الثالث وقال أنّ درجات الحرارة عالية جدًا. وفي حين أنّه تمكّن من التحرّك، فإنّه بقي يسير ببطء وقال: "لا أستطيع نقل الغيارات، أنا عالقٌ في الغيار الأوّل".
في الأثناء تقدّم زميله أندريا كيمي أنتونيللي إلى الصدارة، بينما ارتكب سائقا فيراري بعض الأخطاء في لفّتيهما ما سمح لمكلارين بالتقدّم عليهما.
وعاد السائقون إلى الحلبة مع تبقي 3 دقائق، وبدا فريق مرسيدس هادئًا حيال سيارة راسل، وبالفعل تمكّن من العودة.
وحسّن أنتونيللي زمنه في الصدارة مُسجّلًا 1:32.064 دقيقة وبقي بانتظار الجميع خلفه، حيث تقدّم هاميلتون ولوكلير على ثنائيّ مكلارين.
وبقي الجميع بانتظار راسل، لكنّ البريطاني لم يتمكّن من تقديم أقصى أداء له في محاولته ليكتفي بالمركز الثاني خلف زميله أنتونيللي الذي ضمن قطب الانطلاق الأوّل بفارق بـ 0.222 ثانية.
وحجزت فيراري هذه المرّة الصفّ الثاني على شبكة الانطلاق، حيث تفوّق هاميلتون بـ 0.013 ثانية على زميله لوكلير، وكانا أبطأ بثلاثة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.
وسينطلق أوسكار بياستري أمام زميله حامل اللقب لاندو نوريس من المركز الخامس.
أمّا بيير غاسلي فقد واصل عروضه المذهلة على سيارة ألبين ليتفوّق على ثنائيّ ريد بُل ماكس فيرستابن وإسحاق حجار، بينما أكمل أوليفر بيرمان ترتيب العشرة الأوائل.
القسم الأوّل
مثلما فعلت فيراري في تصفيات أستراليا، أقدم ثنائيّ ريد بُل على استخدام إطارات "ميديوم" في ظلّ المعاناة الواضحة للفريق للحصول على السرعة. وانضمّ إليهما لويس هاميلتون في تلك الاستراتيجيّة لكنّه سرعان ما تخلى عنها.
وكان من الواضح أنّ إطارات "ميديوم" غير كافية، لذا انتقل سائقا ريد بُل إلى إطارات "سوفت" مثل الجميع بعد أن كانا على شفير هاوية الخروج من القسم الأوّل.
وكان المشهد مماثلًا تمامًا لما حصل في تصفيات السباق القصير بخروج فرق ويليامز وأستون مارتن وكاديلاك.
إذ سينطلق كارلوس ساينز من المركز الـ 17 أمام زميله أليكسندر ألبون الذي صرخ عبر الراديو: "هذا مروّع!!".
أمّا فرناندو ألونسو فسينلطق من المركز الـ 19، بينما تمكّن فالتيري بوتاس من التفوّق على سيارة أستون مارتن الأخرى بقيادة لانس سترول، في حين تذيّل سيرجيو بيريز الترتيب مجدّدًا.
القسم الثاني
استخدمت فرق الصدارة إطارات مستعملة في بداية القسم، لكنّ ذلك لم يمنعها من تحقيق أزمنة صاروخيّة في تلك المرحلة.
وكان تفوّق راسل في الصدارة يأتي بشكلٍ خاصٍ في المقطع الثالث الأخير، حيث كان الأداء متكافئًا للغاية بخلاف ذلك.
لكنّ سائق مرسيدس تذمّر من وجود ضعف استجابة شديد للانعطاف في محاولته الثانية، وطلب من الفريق التجهّز لتغيير جناحه.
وفي ظلّ التقارب الشديد في الأداء في الخلف، فقد كان أيّ خطأ ولو بسيط يعني الخروج من القسم.
وتسبّب انزلاق غابرييل بورتوليتو في المنعطف الأخير في رفع الأعلام الصفراء المزدوجة ما حرم بعض السائقين إكمال لفّاتهم الأخيرة.
وكان زميله نيكو هلكنبرغ أوّل الخارجين في المركز الـ 11 أمام فرانكو كولابينتو، حيث ضيّعا فرصة العبور إلى القسم الثالث بفارق 0.002 و0.005 ثانية على التوالي.
وسينطلق إستيبان أوكون من المركز الـ 13 أمام ثنائيّ ريسينغ بولز ليام لاوسون وآرفيد لينبلاد، بينما انتهى المطاف ببورتوليتو في المركز الـ 16.
شبكة الإنطلاق
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|الزمن
|الإطارات
|كم/س
|1
|أ. أنتونيللي مرسيدس
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
1:32.064
|213.151
|2
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.222
1:32.286
|212.638
|3
|ل. هاميلتون فيراري
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.351
1:32.415
|212.342
|4
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.364
1:32.428
|212.312
|5
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.486
1:32.550
|212.032
|6
|ل. نوريس مكلارين
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.544
1:32.608
|211.899
|7
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+0.809
1:32.873
|211.294
|8
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.938
1:33.002
|211.001
|9
|إ. حجار ريد بُل ريسينغ
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+1.057
1:33.121
|210.732
|10
|أ. بيرمان فريق هاس اف1
|87
|Haas
|Ferrari
|
+1.228
1:33.292
|210.346
|11
|ن. هلكنبرغ آودي
|27
|Audi
|Audi
|
+1.290
1:33.354
|210.206
|12
|ف. كولابينتو ألبين
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+1.293
1:33.357
|210.199
|13
|إ. أوكون فريق هاس اف1
|31
|Haas
|Ferrari
|
+1.474
1:33.538
|209.792
|14
|ل. لاوسون ريسينغ بولز
|30
|RB
|Red Bull
|
+1.701
1:33.765
|209.284
|15
|آ. لينبلاد ريسينغ بولز
|41
|RB
|Red Bull
|
+1.720
1:33.784
|209.242
|16
|غ. بورتوليتو آودي
|5
|Audi
|Audi
|
+1.901
1:33.965
|208.839
|17
|ك. ساينز الإبن ويليامز
|55
|Williams
|Mercedes
|
+2.253
1:34.317
|208.060
|18
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|
+2.708
1:34.772
|207.061
|19
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+3.139
1:35.203
|206.123
|20
|ف. بوتاس كاديلاك-فيراري
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.372
1:35.436
|205.620
|21
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+3.931
1:35.995
|204.423
|22
|س. بيريز كاديلاك-فيراري
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+4.842
1:36.906
|202.501
