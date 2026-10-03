أنتونيللي يستعيد توازنه بعد يوم الجمعة الصعب ويتصدر التجارب الحرة الثالثة لجائزة البحرين الكبرى في ماليزيا

تصدر أنتونيللي التجارب الحرة الأخيرة لجائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، ليعوض يوم الجمعة المخيب للآمال لفريق مرسيدس متصدر بطولة العالم.

وجلبت الأسهم الفضية سيارة "دبليو 17" مزودة بحزمة كبيرة من التحديثات إلى سيبانغ، لكنها اكتفت بالمركزين الثاني والخامس في التجارب الحرة الأولى، والمركزين السابع والثامن في التجارب الحرة الثانية، في ظل ظهور فرق أخرى بصورة أقوى.

لكن الفريق المهيمن في موسم 2026 ردّ بقوة يوم السبت، بعدما سجل أنتونيللي الزمن الأسرع البالغ دقيقة واحدة و36.302 ثانية، متقدمًا بفارق عُشرين من الثانية على ماكس فيرستابن، الذي تصدر التجارب الحرة الأولى.

ويأتي ذلك في عطلة نهاية الأسبوع التي تعود فيها سيبانغ إلى الفورمولا 1 للمرة الأولى منذ عام 2017، والتي كانت السباق الأخير ضمن فترة امتدت 18 عامًا، واشتهرت خلالها الظروف الجوية المتقلبة.

لكن الفورمولا 1 لا تزال تنتظر رؤية تلك الظروف على الحلبة الماليزية في عام 2026، إذ أقيمت التجارب الحرة الثالثة، مثل التجربتين الأولى والثانية، في أجواء جافة طوال الحصة، لكنها شهدت الظهور الأول للإطار الرئيسي المتوقع استخدامه في السباق، وهو الإطار القاسي.

ويعود ذلك إلى أن تآكل الإطارات لعب دورًا كبيرًا خلال تجارب يوم الجمعة على السطح الحار الذي يفتقر إلى التماسك، وسجل شارل لوكلير زمنًا بلغ دقيقة واحدة و37.772 ثانية على الإطارات ذات الخط الأبيض في وقت مبكر من الحصة.

ووضع ذلك سائق فيراري في المركز الثالث، متأخرًا بفارق 0.611 ثانية و0.289 ثانية على التوالي عن ثنائي مكلارين، لاندو نوريس وأوسكار بياستري، اللذين استخدما الإطارات المتوسطة، مع استخدام الأنواع الثلاثة من الإطارات خلال الحصة.

واستخدم سائقو فرق الوسط وما دونها الإطارات اللينة، ما جعل لوكلير السائق الوحيد الذي استخدم الإطارات القاسية، لكنه كان يستعد للانضمام إليه جورج راسل قبل رفع العلم الأحمر في الدقيقة الخامسة والعشرين.

وجاء ذلك بعدما تطايرت أجزاء من سيارة أوليفر بيرمان التابعة لفريق هاس عند المنعطف العاشر، وعندما استؤنفت الحصة بعد ثماني دقائق، مع بقاء عدد من السائقين دون تسجيل زمن، بدأت محاولات جديدة باستخدام الإطارات اللينة.

وتقدم متصدر بطولة العالم أنتونيللي إلى الصدارة مع أول لفة سريعة له، مسجلًا دقيقة واحدة و36.924 ثانية، ليمنحه ذلك أفضلية بلغت 0.129 ثانية أمام زميله في الفريق راسل في المركز الثاني.

ثم فصل لوكلير بين سائقي مرسيدس بعدما سجل دقيقة واحدة و37.016 ثانية، لتبدأ بذلك الاندفاعة النهائية خلال الدقائق الست الأخيرة، قبل أن ينتزع إيزاك حجار الصدارة بعد لحظات بزمن بلغ دقيقة واحدة و36.860 ثانية على متن سيارة ريد بُل شديدة التنافسية.

لكن صدارته لم تدم سوى فترة قصيرة، إذ بعد أن حسّن راسل زمنه إلى دقيقة واحدة و36.912 ثانية، استعاد أنتونيللي هيمنته مرة أخرى بتسجيله دقيقة واحدة و36.302 ثانية.

ووضع ذلك السائق البالغ من العمر 20 عامًا في صدارة بفارق خمسة أعشار من الثانية عن حجار، قبل أن يفصل بينهما سريعًا زميله في الفريق، ماكس فيرستابن، الذي سجل دقيقة واحدة و36.580 ثانية في نهاية محاولات تسجيل أزمنة التصفيات.

وبذلك، وضع فريق ريد بُل سيارتيه ضمن المراكز الثلاثة الأولى للمرة الثانية في عطلة نهاية الأسبوع، بعد التجارب الحرة الأولى، بينما احتل راسل المركز الرابع لصالح مرسيدس، وجاء لوكلير خامسًا بفارق 0.714 ثانية عن أنتونيللي.

واحتل زميل لوكلير في فيراري، لويس هاميلتون، المركز السادس بزمن بلغ دقيقة واحدة و37.041 ثانية، أمام نوريس صاحب المركز السابع، الذي جاء أفضل أزمنته، والبالغ دقيقة واحدة و37.161 ثانية، على الإطارات المتوسطة، فيما حل زميله بياستري في المركز الثامن.

وسجل السائق الأسترالي دقيقة واحدة و37.366 ثانية، ليتأخر بفارق 1.064 ثانية عن أنتونيللي، مواصلًا معاناة مكلارين على حلبة سيبانغ، بعدما أنهى التجارب الحرة الأولى في المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

وفي الوقت نفسه، أكمل فرانكو كولابينتو سائق ألبين وأرفيد ليندبلاد سائق ريسينغ بولز المبتدئ المراكز العشرة الأولى في التجارب الحرة الثالثة، بعدما تأخرا على التوالي بفارق 1.618 ثانية و1.782 ثانية عن الصدارة.