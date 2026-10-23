فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

أنتونيللي يستعد "لإنهاء المهمة" مع اقتراب أول فرصة له لحسم لقب الفورمولا 1 في جائزة الولايات المتحدة الكبرى

يحصل متصدر بطولة العالم للفورمولا 1 أنتونيللي على أول فرصة، وإن كانت مستبعدة، لحسم لقبه العالمي الأول خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

منشور: 23-10-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: أنجيلا فايس

أكد متصدر بطولة العالم للفورمولا 1 كيمي أنتونيللي أنه سيحاول "إنهاء المهمة بالشكل الصحيح"، مع حصوله على أول فرصة ليصبح أصغر بطل للعالم في تاريخ البطولة.

ويستطيع أنتونيللي حسم اللقب في وقت مبكر من سباق هذا الأسبوع على حلبة الأمريكتين في أوستن، غير أن هذا السيناريو يتطلب مساعدة من نتائج السائقين الآخرين.

وسيضمن السائق الإيطالي البالغ من العمر 20 عامًا اللقب إذا فاز بسباق الأحد، وأنهى زميله في الفريق جورج راسل السباق في المركز التاسع أو ما دونه، بينما يحل لويس هاميلتون سائق فيراري في المركز الخامس أو ما دونه.

وبالتالي، لا يزال الاحتفال باللقب في تكساس احتمالًا بعيدًا، لكنه يمثل أول فرصة حسابية أمام أنتونيللي لدخول التاريخ.

وعندما سُئل عن هذا الاحتمال، تعهّد أنتونيللي بمحاولة "إنهاء المهمة بالشكل الصحيح"، ما يعني التعامل مع سلسلة السباقات الثلاثة المتتالية في أوستن والمكسيك والبرازيل بالطريقة نفسها التي يتعامل بها مع أي سباق آخر، وهي المقاربة التي منحته انتصاراته الثمانية في الجوائز الكبرى، والتي أوصلته إلى هذه المرحلة.

وقال أنتونيللي يوم الخميس: "من الجنوني بالتأكيد التفكير في الأمر، ولهذا السبب لن أفكر فيه. يجب أن يحدث أمر كارثي للآخرين، وفي الوقت نفسه يجب أن أحظى بعطلة نهاية أسبوع مثالية، وهو أمر مستبعد الحدوث".

وأضاف: "عقدنا اجتماعًا هذا الصباح مع بونو (مهندس السباق بيتر بونينغتون)، واتفقنا على الاستمتاع بالأمر والحفاظ دائمًا على العقلية نفسها التي اتبعتها طوال العام. سباق واحد في كل مرة، ومحاولة تقديم أفضل ما لدي في كل عطلة نهاية أسبوع للسباقات، وبعدها سنرى ما سيحدث. لكن بالطبع، إذا أديت عملي جيدًا، فستأتي النتيجة".

وأقرّ أنتونيللي بأن الفوز باللقب سيحقق حلم طفولته وسيكون "إنجازًا استثنائيًا"، لكنه شدّد على ضرورة "إنهاء المهمة بالشكل الصحيح" أولًا.

وأردف: "سيكون ذلك حلمًا، فهو أمر أحلم به منذ أن كنت صغيرًا. ومجرد أن أجد نفسي في مثل هذا الموقع يُعد أمرًا مذهلًا".

واختتم قائلًا: "لكن في الوقت نفسه، يجب أن أواصل التقدم ومواصلة الضغط، فالأمر لم ينتهِ بعد. سنحاول أولًا إنهاء المهمة بالشكل الصحيح، وبعدها يمكننا الاستمتاع بما تبقى. لكن من المؤكد أنه سيكون إنجازًا استثنائيًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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