فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

أنتونيللي يريد تعليق صورة مميزة تجمعه بهاميلتون وفيرستابن على جدار منزله بعد لقب الفورمولا 1

خشي أنتونيللي التعرض لحادث في اللفة الأخيرة من جائزة المكسيك الكبرى، بعدما أصبح بالكاد قادرًا على رؤية الحلبة. ويُعد صعوده إلى منصة التتويج إلى جانب هاميلتون وفيرستابن لحظة يريد الاحتفاظ بها كذكرى ملموسة.

منشور: 02-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

ستبقى جائزة المكسيك الكبرى لعام 2026 محفورة في كتب التاريخ، بعدما تُوّج كيمي أنتونيللي أصغر بطل للعالم على الإطلاق، وهو رقم لن يكون من السهل تحطيمه بالتأكيد، لا سيما في ظل القواعد المتعلقة بالرخصة الخاصة.

وبعد أدائه المذهل في أوستن، كان أنتونيللي يدرك بالفعل أن حسم اللقب لن يكون سوى مسألة وقت من الناحية العملية، لكنه رفض التعامل مع الأمر على هذا الأساس. وفي الواقع، اعترف السائق الإيطالي الشاب بعد السباق بأن التوتر أثّر عليه خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه أكثر مما حدث في أوستن.

وقال: "في أوستن، كنت أكثر اندفاعًا بكثير، وأكثر تركيزًا على اللحظة التي أعيشها، بينما كنت أكثر توترًا بعض الشيء خلال التصفيات هنا في المكسيك. كما أنني لم أكن بالحدة نفسها في أسلوبي بالقيادة. لم يكن الأمر سهلًا بالتأكيد من هذه الناحية. لكننا حسمنا اللقب أخيرًا، ويمكننا الآن الاستمتاع ببقية الموسم".

وأوضح أنتونيللي أن التوتر رافقه أيضًا خلال السباق، رغم أنه تمكن تدريجيًا من التخلص منه.

وأضاف: "في البداية، كنت حذرًا للغاية وتركت مساحة كبيرة للمنافسين. وربما كنت أتعامل مع الأمور بأقصى درجات الحذر. لكنني أدركت بعد ذلك أن وتيرتي كانت جيدة، خصوصًا خلال المرحلة الأولى من السباق. كنت أعلم أننا سنكون في قلب المنافسة، لأن وتيرتنا كانت جيدة جدًا على الإطارات المستعملة. لكن بعد ذلك، وبالطبع، أعاد العلم الأحمر الأمور كلها إلى نقطة الصفر".

وكانت تلك اللحظة تحديدًا هي التي غيّر فيها أنتونيللي طريقة تفكيره، وقرر التخلي عن كل حذره، ما قاده إلى تنفيذ مناورة تجاوز لافتة على شارل لوكلير.

وقال: "في تلك اللحظة، قلت لنفسي: 'أتعلمون ماذا؟ سأخاطر أكثر'. سنحت لي الفرصة لكسب بضعة مراكز، وكانت مناورة التجاوز على شارل حاسمة للصعود إلى منصة التتويج".

وأردف: "بعد ذلك، حاولت البقاء قريبًا حتى النهاية، وكانت المرحلة الأخيرة من السباق ممتعة جدًا. أعتقد أننا كنا نحن الثلاثة ضمن فارق ثانيتين، وكنا جميعًا ندفع بأقصى ما لدينا. كان التجاوز صعبًا فحسب، لكن الوتيرة كانت عالية للغاية، وكان الأمر ممتعًا".

وأنهى أنتونيللي السباق في نهاية المطاف بفارق أربع ثوانٍ خلف الفائز ماكس فيرستابن، وكشف ردًا على سؤال من موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن ذلك يعود بالكامل إلى المشاعر الجياشة التي عاشها خلال اللفة الأخيرة.

وقال بطل العالم الجديد: "في اللفة الأخيرة، خففت سرعتي فحسب، لأنني لم أعد أستطيع رؤية الحلبة بوضوح. بدأت أتأثر عاطفيًا، وقلت لنفسي: 'سأخفف سرعتي، وإلا فسأتعرض لحادث هنا!'. كان المهم أن أصل بالسيارة إلى خط النهاية".

وأضاف: "كنت أبكي بالفعل، ولم أعد أرى ما أمامي بوضوح. وبالكاد تمكنت من رؤية سيارتي فيراري وسط الدموع، لذا كانت لحظة مميزة للغاية. تدفقت إلى ذهني ذكريات كثيرة في تلك اللحظة، كل الذكريات منذ أيام الكارتينغ وصولًا إلى هنا".

وأردف: "كانت لفة أخيرة مميزة جدًا، وبالتأكيد، عندما عبرت خط النهاية، أطلقت العنان لكل مشاعري، لأنني كنت أحقق واحدًا من أكبر أحلامي. لقد كانت لحظة استثنائية".

وتنطبق صفة "استثنائية" أيضًا على ما حدث بعد ذلك. ففي منطقة "فورو سول"، وهي الجزء الذي يضم الملعب من حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، استقبل والدا أنتونيللي ابنَهما، بعدما سافرا خصيصًا لحضور سباق يوم الأحد. وبعدها، صعد إلى منصة التتويج إلى جانب اثنين من أعظم السائقين في تاريخ الفورمولا 1: لويس هاميلتون وفيرستابن.

ومن وجهة نظر أنتونيللي، لم تكن هناك طريقة أفضل تقريبًا لحسم لقبه العالمي الأول، وهو يعتز بشكل خاص باللحظة التي حمله فيها بطلا العالم على كتفيهما.

وقال سائق مرسيدس: "سأضع الصورة بالتأكيد في إطار وأعلّقها في منزلي، لأنها ببساطة لحظة لا تُصدّق".

وأضاف: "كما أن رؤية هذا القدر الكبير من الاحترام من سائقين استثنائيين صنعَا التاريخ في هذه الرياضة أمر مميز حقًا. إنها لحظة ستظل راسخة في ذاكرتي، ولن تُنسى أبدًا. سأضع الصورة بالتأكيد في إطار وأعلّقها على جدار منزلي، حتى أتمكن من رؤيتها بوضوح كلما دخلت إليه".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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