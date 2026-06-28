أنتونيللي يدعو إلى مراجعة إجراءات الأعلام الصفراء بعد جدل تصفيات النمسا مع راسل
دعا كيمي أنتونيللي إلى مراجعة الإجراءات الخاصة بالأعلام الصفراء، عقب الجدل الذي شهدته تصفيات جائزة النمسا الكبرى بعد حادث ماكس فيرستابن.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: أندي هون
كان السائق الإيطالي يتصدر التصفيات مؤقتًا على حلبة ريد بُل رينغ، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث بعد أن أكمل سائقا فيراري، شارل لوكلير ولويس هاميلتون، لفتيهما الأخيرتين، بينما كان هو يخوض محاولته الأخيرة.
وخلال تلك اللفة، كان أنتونيللي خلف فيرستابن مباشرة عندما فقد سائق ريد بُل السيطرة على سيارته عند المنعطف التاسع واصطدم بالحواجز، ما أدى إلى رفع الأعلام الصفراء.
وأوضح أنتونيللي أنه اعتقد في البداية أن الأعلام الصفراء المزدوجة قد رُفعت، لكنه اكتشف لاحقًا أنها كانت أعلامًا صفراء فردية فقط، وهي لا تلزم السائقين بإلغاء اللفة، بل تفرض عليهم الاكتفاء برفع القدم عن دواسة الوقود وخفض السرعة.
وبينما رفع أنتونيللي قدمه معتقدًا أن عليه إلغاء اللفة، تعامل زميله جورج راسل مع الموقف وفق متطلبات العلم الأصفر الفردي، ليحسن زمنه وينتزع البول بوزيشن، بينما تراجع أنتونيللي إلى المركز الرابع خلف شارل لوكلير ولويس هاميلتون.
وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي إيقاف الحصة بالعلم الأحمر بعد حادث فيرستابن، رأى أنتونيللي أن رفع الأعلام الصفراء المزدوجة كان سيكون كافيًا، لكنه شدد على ضرورة مراجعة الإجراءات مستقبلًا.
فقال: "أعتقد أن الأعلام الصفراء المزدوجة كانت ستكون كافية، لأنك في هذه الحالة تضطر إلى إلغاء اللفة، لكن بالتأكيد هذا أمر يحتاج إلى مراجعة".
وأضاف: "خصوصًا عندما يقع الحادث في منعطف سريع. إذا كان المنعطف بطيئًا، فقد يكون العلم الأصفر الفردي كافيًا، لكن في المنعطفات السريعة يجب رفع الأعلام الصفراء المزدوجة فورًا".
وتابع: "كانت هناك سيارة اصطدمت بالحواجز في منعطف سريع، ولذلك لا أفهم لماذا لم تُرفع الأعلام الصفراء المزدوجة مباشرة. فهذا منعطف سريع جدًا، وإذا خرجت سيارة أخرى عن المسار في اللحظة نفسها، فقد تكون العواقب وخيمة للغاية. كان الأمر محيرًا بعض الشيء، لكن هذا هو ما حدث".
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