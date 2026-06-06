انتزع متصدر بطولة العالم للفورمولا 1 كيمي أنتونيللي قطب الانطلاق الأول لجائزة موناكو الكبرى بطريقة مذهلة بعدما تفوق على ماكس فيرستابن في اللحظات الأخيرة.

وسجل سائق مرسيدس زمنًا بلغ 1:12.051 دقيقة، متقدمًا بفارق 0.043 ثانية فقط على فيرستابن، ليحقق قطب الانطلاق الأول الرابع له في آخر خمس جوائز كبرى، وسط معاناة متأخرة لفريق فيراري.

وجاء ذلك رغم هيمنة سكوديريا فيراري على تجارب الجمعة بعدما حققت المركزين الأول والثاني في كلتا الحصتين، لكن يوم السبت شهد عودة قوية من مرسيدس بعدما تصدر متصدر البطولة التجارب الحرة الثالثة.

وحقق السائق البالغ من العمر 19 عامًا مركز الانطلاق الأول المؤقت عندما سجل زمنًا قدره 1:12.375 دقيقة في أول لفاته خلال القسم الثالث من التصفيات، متقدمًا بفارق 0.001 ثانية فقط على فيرستابن، بينما جاء لويس هاميلتون سائق فيراري ثالثًا بفارق 0.177 ثانية.

أما زميل هاميلتون في الفريق، شارل لوكلير، فكان في موقف صعب، إذ ألغى محاولته الأولى بعد أن كاد يصطدم بالحواجز عند منعطف ماسينيه، ليعود سريعًا إلى الحلبة لمحاولة ثانية.

لكن السائق المونغاسكي خفف سرعته في تلك المحاولة أيضًا، لذلك خاض لفة سريعة ثالثة مع وجود ازدحام محدود على الحلبة، وتمكن من التفوق على زمن أنتونيللي الأوليّ بفارق 0.024 ثانية فقط.

ومع بقاء دقيقة واحدة على نهاية الحصة، لم تكن المنافسة قد حُسمت بعد، وكان أول من انتزع الصدارة هو فيرستابن بزمن بلغ 1:12.094 دقيقة، قبل أن يسجل هاميلتون زمنًا أبطأ بفارق 0.185 ثانية.

ثم جاء أنتونيللي وسجل 1:12.051 دقيقة لينتزع مركز الانطلاق الأول أمام فيرستابن وهاميلتون، الذي سينطلق من الصف الثاني إلى جانب لوكلير الذي اصطدم بالحواجز في المقطع الأخير عند نهاية الحصة.

وجاء إسحاق حجار، زميل فيرستابن في ريد بُل، في المركز الخامس بزمن بلغ 1:12.434 دقيقة، بينما كان يومًا مخيبًا آخر لزميل أنتونيللي في مرسيدس، جورج راسل، الذي اكتفى بالمركز السادس.

وكان البريطاني سائق مرسيدس أبطأ بفارق 0.394 ثانية عن الصدارة، متقدمًا على ثنائي مكلارين الذي احتل الصف الرابع بالكامل، حيث حلّ أوسكار بياستري سابعًا ولاندو نوريس ثامنًا، بينما ذهب المركز التاسع إلى بيير غاسلي وحل ليام لاوسون عاشرًا.

وكان الصراع على بلوغ القسم الثالث من التصفيات متقاربًا للغاية، إذ لم يفصل سوى جزأين من الألف من الثانية بين غاسلي في المركز العاشر وأليكسندر ألبون صاحب المركز الحادي عشر، الذي سينطلق إلى جانب زميله في ويليامز كارلوس ساينز من الصف السادس.

وكانت هذه المرة الثانية فقط هذا الموسم التي يتمكن فيها فريق ويليامز من إيصال سيارتيه إلى القسم الثاني من التصفيات بعد جائزة ميامي الكبرى.

وفي موناكو جاء سائق آودي نيكو هلكنبرغ في المركز الثالث عشر، وسينطلق إلى جانبه في الصف السابع زميل غاسلي في ألبين فرانكو كولابينتو، بينما احتل الوافد الجديد إلى ريسينغ بولز، أرفيد لينبلاد، المركز الخامس عشر.

ورغم نجاح غابرييل بورتوليتو في التأهل إلى القسم الثاني، فإنه لم يتمكن من تسجيل أي لفة خلال تلك الحصة، ولذلك سيبدأ سباق الأحد من المركز السادس عشر بعد حادثه عند منعطف نوفيل في الدقائق الأخيرة من القسم الأول.

وكان سائق آودي يقدم عطلة نهاية أسبوع قوية حتى تلك اللحظة، لكن السائق الشاب لمس الحاجز الداخلي عند مدخل المنعطف وتسبب في رفع العلم الأحمر قبل نحو دقيقتين من نهاية الحصة.

وأدى ذلك إلى نهاية فوضوية للقسم الأول الذي تصدره لوكلير، حيث تمكن ساينز من انتشال سيارته ويليامز من منطقة الإقصاء ودفع إستيبان أوكون إلى المركز السابع عشر.

وكان ذلك جزءًا من خروج مفاجئ مزدوج لفريق هاس من القسم الأول، إذ جاء أوليفر بيرمان في المركز التاسع عشر، بينما جاء سائق كاديلاك سيرجيو بيريز بين سيارتي هاس في ترتيب المنطلقين.

واحتل زميله فالتيري بوتاس المركز العشرين، أمام ثنائي أستون مارتن الذي شغل الصف الأخير بالكامل، حيث جاء فرناندو ألونسو في المركز الحادي والعشرين ولانس سترول في المركز الثاني والعشرين.