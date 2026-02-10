أنتونيللي يخرج سالماً من حادث سير قبل تجارب البحرين للفورمولا 1
خرج أندريا كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس دون أي إصابات بعد حادث سير، وسيشارك كما كان مخططًا له في تجارب الفورمولا 1 في البحرين هذا الأسبوع.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: كلايف روز
تعرض أندريا كيمي أنتونيللي لحادث سير، لكنه خرج دون أي إصابات، وسيشارك في تجارب ما قبل الموسم للفورمولا 1 في البحرين هذا الأسبوع كما كان مخططاً.
وقبل مغادرته إلى البحرين بقليل، كان أنتونيللي طرفاً في حادث على الطريق في سيرافالي. وذكر تقرير شرطة المرور أن هناك اصطداماً بحاجز الأمان، دون تورط أي مركبات أخرى.
وأكدت مرسيدس الحادث في بيان رسمي جاء فيه: "مساء يوم السبت الماضي، بالقرب من منزله في سان مارينو، كان كيمي طرفاً في حادث سير. حضرت الشرطة إلى موقع الحادث بعد أن قام كيمي بالاتصال بهم. كانت سيارته هي الوحيدة المتورطة في الحادث، وعلى الرغم من تعرض المركبة لأضرار، فإن كيمي لم يُصب بأي أذى."
وكان أنتونيللي يقود سيارة مرسيدس AMG GT 63 PRO 4MATIC+ إصدار "Motorsport Collectors Edition"، وهي نسخة محدودة للغاية تم إنتاج 200 سيارة فقط منها.
وقبيل اختبار برشلونة الشهر الماضي، كانت مرسيدس قد روّجت لتسليم هذه السيارة الخارقة إلى أنتونيللي، والتي تتميز بتفاصيل فريدة مثل الطلاء اليدوي للهيكل الخارجي مع كسوة بتروناس، إلى جانب مزايا تقنية أخرى.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس دبليو 17
الصورة من قبل: مرسيدس
وتشمل هذه المزايا إعدادات انسيابية مع تحسين نظام التبريد، فيما تعتمد السيارة على محرك من ثمانية أسطوانات مزدوج الشاحن التوربيني بسعة 4.0 لتر يولد قوة تبلغ 612 حصاناً.
ولا يُتوقع أن يؤثر هذا الحادث على برنامج أنتونيللي في أول اختبار له في البحرين.
حيث من المقرر أن يقود سيارة مرسيدس W17 في فترة بعد الظهر من اليوم الافتتاحي يوم الأربعاء، ثم في الفترة الصباحية من اليوم الثاني يوم الخميس، ثم مرة أخرى في فترة بعد الظهر من اليوم الختامي يوم الجمعة.
وسيتولى زميله جورج راسل قيادة السيارة في الفترات المقابلة.
وتنطلق أولى تجارب ما قبل الموسم في البحرين غداً الأربعاء، قبل أن تقام التجارب الثانية والأخيرة في المكان نفسه خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير.
