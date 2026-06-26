أنتونيللي يختتم يوم جمعة مثالياً بتصدر التجارب الحرة الثانية في النمسا

اختتم متصدر بطولة العالم للفورمولا 1، كيمي أنتونيللي، يوم الجمعة المثالي في جائزة النمسا الكبرى بعدما سجل أسرع زمن في التجارب الحرة الثانية.

وتفوق سائق مرسيدس على ثنائي مكلارين، أوسكار بياستري ولاندو نوريس، بتسجيله زمنًا قدره دقيقة واحدة و07.014 ثانية، بعدما كان قد تصدر أيضًا التجارب الحرة الأولى خلال يوم شديد الحرارة على حلبة ريد بُل.

وتسببت درجات الحرارة المرتفعة في تحدٍ من نوع خاص، إذ اندفع السائقون مع بداية التجارب الحرة الثانية مباشرة إلى الحلبة التي بلغت حرارتها 49 درجة مئوية مستخدمين الإطارات المتوسطة أو القاسية، إلا أن المرحلة الافتتاحية من الحصة اتسمت بمشاكل في الموثوقية.

وأبلغ أليكس ألبون فريقه ويليامز بأنه "لا توجد قوة" في سيارته، بينما واجه أرفيد لينبلاد مشاكل في سيارة ريسينغ بولز، في حين توقفت سيارة كاديلاك التي يقودها سيرجيو بيريز التابعة عند المنعطف السادس بسبب ارتفاع درجة حرارتها.

وأدى ذلك إلى تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية لفترة قصيرة، وبعدها مباشرة أصبح أنتونيللي أول سائق يحطم أفضل زمن سجله في التجارب الحرة الأولى، والبالغ دقيقة واحدة و07.796 ثانية، بعدما سجل دقيقة واحدة و07.657 ثانية مستخدمًا الإطارات المتوسطة.

لكن هذا الزمن لم يبق في الصدارة سوى مؤقتًا، إذ بدأت الفرق بعد مرور نصف ساعة على انطلاق الحصة تنفيذ محاكاة التجارب التأهيلية باستخدام الإطارات اللينة، لينجح أوسكار بياستري في انتزاع الصدارة من أنتونيللي.

وسجل سائق مكلارين دقيقة واحدة و07.251 ثانية، قبل أن يقترب زميله لاندو نوريس ولويس هاميلتون من هذا الزمن بفارق 0.088 ثانية و0.360 ثانية على التوالي، ثم عاد أنتونيللي إلى الصدارة مجددًا بتسجيله دقيقة واحدة و07.209 ثانية.

ومن تلك اللحظة بدأ متصدر البطولة في فرض إيقاعه، إذ عاد قبل 20 دقيقة من نهاية الحصة ليحسن زمنه مرة أخرى إلى دقيقة واحدة و07.014 ثانية، أي أسرع بفارق 0.195 ثانية من أفضل زمن شخصي له السابق.

ولم يتمكن أي سائق من تحطيم هذا الزمن بعد ذلك، بعدما عادت الفرق إلى استخدام الإطارات الأكثر صلابة خلال المراحل الأخيرة من الحصة، ليكمل ثنائي مكلارين المراكز الثلاثة الأولى، مع تعافي الفريق من مشاكل الموثوقية التي واجهها في التجارب الحرة الأولى.

وكان أفضل البقية ماكس فيرستابن في المركز الرابع، بعدما تأخر بفارق 0.550 ثانية عن الصدارة، مسجلًا دقيقة واحدة و07.564 ثانية في وقت متأخر من فترة استخدام الإطارات اللينة، متقدمًا على لويس هاميلتون، الذي احتل المركز الخامس بزمن دقيقة واحدة و07.611 ثانية.

وشهدت الحصة أداءً مخيبًا لزميل أنتونيللي في مرسيدس، جورج راسل، الذي اكتفى بالمركز السادس بعدما سجل دقيقة واحدة و07.637 ثانية، في حصة بدا خلالها أن كل لفة تمثل تحديًا بالنسبة للسائق البريطاني الطامح للمنافسة على اللقب.

وكان زمن راسل أسرع بفارق 0.121 ثانية فقط من إسحاق حجار، الذي جاء في المركز السابع، والذي عانى باستمرار، شأنه شأن زميله في ريد بُل ماكس فيرستابن، من انخفاض في عدد دورات المحرك عند المنعطف الثالث.

وأكمل شارل لوكلير من فيراري، متأخرًا بفارق 0.841 ثانية عن الصدارة، وليام لاوسون من ريسينغ بولز، بفارق 1.221 ثانية، وغابرييل بورتوليتو، سائق آودي في موسمه الثاني، بفارق 1.286 ثانية، المراكز العشرة الأولى على التوالي.