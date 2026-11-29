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أنتونيللي يحقق انتصاره العاشر في 2026 في قطر وأضرار سيارة راسل تحرمه المنافسة على الفوز

حقق بطل العالم كيمي أنتونيللي انتصاره العاشر في موسم الفورمولا 1 خلال جائزة قطر الكبرى، متفوقًا على زميله في مرسيدس جورج راسل الذي عانى من أضرار في سيارته، بينما حسم ماكس فيرستابن المركز الثاني في البطولة.

فيليب كليرين

تم التحرير: 29-11-2026

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تجاوز أنتونيللي راسل، الذي تصدر السباق لفترة طويلة، خلال سلسلة وقفات الصيانة الأخيرة، بعدما تعرض راسل لأضرار مبكرة في سيارته، فيما احتل أوسكار بياستري سائق مكلارين المركز الثالث على منصة التتويج.

ونجح راسل، صاحب قطب الانطلاق الأول، في صد هجوم أنتونيللي بسهولة عند الانطلاقة، بينما عانى لاندو نوريس سائق مكلارين من انطلاقة سيئة من المركز الثالث. وخسر بطل العام الماضي ثلاثة مراكز لصالح بياستري، وكذلك سائقي ريد بُل إسحاق حجار وماكس فيرستابن.

وفي الخلف، انزلق أرفيد ليندبلاد خارج المسار من المركز السابع، ونجح بأعجوبة في تجنب الاصطدام ببقية سائقي الوسط أثناء عودته إلى الحلبة، ما سمح لويس هاميلتون بالتقدم إلى المركز السابع، بعدما تجاوز زميله شارل لوكلير أيضًا.

وسرعان ما بدأ أنتونيللي في الضغط على راسل، الذي أفاد بأنه اضطر إلى "الضغط بشدة" على الإطارات خلال العديد من المنعطفات عالية السرعة في لوسيل. وحاول بطل العالم لعام 2026 شن هجوم عند المنعطف الثاني في اللفة الرابعة، ثم حاول مجددًا من الداخل عند المنعطف الرابع، قبل أن يغلق راسل المسار تدريجيًا ويجبر أنتونيللي على تفادي الاصطدام.

ومن الواضح أن ذلك كان مستوى من العدائية يفوق ما اتفق عليه الفريق قبل السباق، إذ كان مرسيدس حريصًا على ضمان إنهاء راسل البطولة في المركز الثالث على الأقل.

وقال راسل بتهكم عبر الراديو: "حسنًا، هذا مختلف قليلًا عما تحدثنا عنه في الاجتماع الصباحي، لكن أخبرني كيف تريدون أن نتسابق".

ورد توتو وولف بلهجة حازمة عبر اتصالات مرسيدس: "جورج، كفى تسابقًا"، مكررًا الرسالة ذاتها إلى أنتونيللي.

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

وأدى الصراع بينهما لفترة وجيزة إلى منع مرسيدس من توسيع الفارق مع بياستري بالقدر الذي كان ممكنًا، لكن هيمنة الفريق كانت كبيرة إلى درجة أنه نجح بالفعل في بناء فارق بلغ ثلاث ثوانٍ خلال اللفات الثلاث الأولى. وهدأت الأجواء بعد هذا التبادل، فيما بدأ السائقان في بناء فارق أكثر أمانًا.

وخلف بياستري، تبادل حجار وفيرستابن المراكز بعدما تعرض السائق الفرنسي لأضرار في جناحه. وأظهرت اللفات التالية أن أضرار حجار كانت مبررًا كافيًا لفرض أوامر الفريق، إذ أصبح فيرستابن أسرع منه بفارق ثانية كاملة في كل لفة، بينما وقع السائق الشاب ضحية نوريس في اللفة 11.

وخلال فترة قصيرة من سيارة الأمان الافتراضية في اللفة 11 لتنظيف الحلبة بعد خروج ليندبلاد العنيف عن المسار، استغل المتصدرون الأعلام الصفراء لإجراء وقفة الصيانة الأولى بتكلفة أقل، حيث انتقل راسل وأنتونيللي إلى الإطارات القاسية. وأدى التوقف المزدوج لسيارتي الفريق تباعًا إلى خسارة أنتونيللي بضع ثوانٍ أمام راسل، لكنه امتلك فارقًا كافيًا للبقاء أمام بياستري، ليخرج في المركز الثاني فعليًا.

وقررت سيارتا فيراري البقاء على الحلبة، لكن مع عودة السباق إلى العلم الأخضر، باغت لوكلير هاميلتون، الذي لم يكن يعلم أن السباق سيستأنف، بينما كان يشتكي من نقص المعلومات على لوحة العدادات. وقفز لوكلير وهاميلتون الغاضب إلى المركزين الأول والثاني مباشرة أمام راسل، الذي كان يخرج من منطقة الصيانة.

وكان ليام لاوسون وأوليفر بيرمان من بين سيارات الوسط التي قررت البقاء على الحلبة، فيما وجد أنتونيللي وبياستري نفسيهما وسط حركة المرور في المركزين السادس والسابع، كما فصلت سيارتا ألبين مؤقتًا فيرستابن صاحب المركز التاسع عن بقية المنافسين.

وبالنظر إلى المستوى الكبير من تآكل الإطارات، امتلك راسل سرعة كافية لتعويض نقص فرص التجاوز في الدوحة، إذ تجاوز هاميلتون سريعًا إلى المركز الثاني، ثم لوكلير لانتزاع الصدارة في اللفة 14.

وكان الأمر مشابهًا بالنسبة إلى أنتونيللي، الذي تجاوز بيرمان ولاوسون تباعًا ليحتل المركز الرابع، بفارق نحو ست ثوانٍ عن سيارتي فيراري وثماني ثوانٍ عن راسل المتصدر. وتبعه بياستري وفيرستابن إلى المركزين الخامس والسادس.

واستُدعي لوكلير إلى منطقة الصيانة في اللفة 16 لإجراء وقفته الأولى من أصل وقفتين خلال اليوم، لكنه تعرض لتوقف كارثي أثناء تغيير الإطار الأمامي الأيمن، كلفه قرابة 10 ثوانٍ وتسبب في تراجعه إلى المركز العاشر.

وفي المقدمة، بدأ راسل يعاني من تراجع السرعة بسبب أضرار يُشتبه بأنها في الجانب الانسيابي من السيارة، بينما أخذ الفارق بينه وبين أنتونيللي يتقلص بحلول منتصف السباق. وجاء تذكير جديد من مرسيدس إلى أنتونيللي بضرورة "إبقاء الأمور نظيفة".

ولم يتمكن بياستري، صاحب المركز الثالث، من مجاراة أي من سيارتي مرسيدس، إذ سرعان ما تجاوز الفارق معه 10 ثوانٍ، لكنه بقي أمام فيرستابن ونوريس، مؤكّدًا هيمنة السهام الفضية التي ظهرت خلال التصفيات. وتبعه هاميلتون بفارق 12 ثانية إضافية عن نوريس، فيما فصل حجار، الذي عانى من مشاكل في سيارة ريد بُل، بين سيارتي فيراري.

ومع فرض بيريللي حدًا أقصى يبلغ 27 لفة لكل فترة استخدام للإطارات، حمايةً من خطر الانثقاب، فتحت نافذة وقفات الصيانة الثانية في نهاية اللفة 30 من أصل 57. وطلب راسل من الفريق إدخاله إلى منطقة الصيانة لإصلاح أضرار سيارته، لكنه تراجع عن تلك الاستراتيجية لاحقًا بعدما شعر بأنه قادر على إبقاء زميله خلفه على الحلبة.

وبالفعل، مارس أنتونيللي ضغطًا أقل مما فعله خلال اللفات الأولى، لكن ذلك يعود أيضًا إلى إبلاغ مرسيدس له بأن راسل سيحتاج إلى ثلاث ثوانٍ إضافية خلال وقفته الأخيرة لإزالة الحطام الذي تسبب في الأضرار الانسيابية، ما يعني أن كل ما كان على السائق الإيطالي فعله هو الانتظار.

وتوقف راسل في اللفة 35، ورد أنتونيللي في اللفة التالية ليخرج أمامه، مع فارق صافٍ بلغ ثماني ثوانٍ.

وتولى نوريس الصدارة لفترة وجيزة، لكنه أجرى وقفته الثانية في اللفة 39، ليخرج في المركز الخامس خلف أنتونيللي المتصدر وراسل وبياستري وفيرستابن.

ومع كون أضرار راسل أكبر مما كان يُعتقد، وسّع أنتونيللي أفضليته بسهولة. وقال أنتونيللي عندما أصبح راسل متأخرًا بالفعل بفارق 16 ثانية: "أخبروني إذا كنتم تريدون مني السماح له بالتجاوز في النهاية".

وقد تعامل فريق مرسيدس مع هذا الاقتراح باعتباره فكرة لطيفة، لكنه لم يكن عمليًا أو مرغوبًا فيه. وهكذا حصد أنتونيللي كأس انتصاره العاشر في موسم 2026، بفارق هائل بلغ 31 ثانية أمام راسل.

وبفضل إطاراته المتوسطة الأسرع، نجح بياستري في التصدي لفيرستابن وانتزاع المركز الأخير على منصة التتويج، لكن السائق الهولندي حقق ما يكفي لحسم المركز الثاني في البطولة قبل جولة واحدة من النهاية.

وأنهى نوريس السباق خامسًا، بفارق كبير أمام سيارتي فيراري، فيما عبر هاميلتون ولوكلير خط النهاية في المركزين السادس والسابع. وكان لوكلير أسرع خلال المراحل الأخيرة، لكنه تلقى تعليمات بالحفاظ على موقعه. ومن المرجح أن ذلك كان لفتة تجاه هاميلتون بسبب مشاكله مع لوحة العدادات، فيما يرى المتشككون أيضًا أن القرار جاء نتيجة احتكاك لوكلير المكلف مع هاميلتون في لاس فيغاس، والذي هز أجواء فيراري.

وبعد أمسية طويلة على متن سيارة ريد بُل المتضررة، وصل حجار إلى خط النهاية بصعوبة في المركز الثامن، فيما حصد لاوسون وغابرييل بورتوليتو سائق أودي النقطتين الأخيرتين في المركزين التاسع والعاشر.

وانسحب ليندبلاد مبكرًا بسبب أضرار أرضية سيارته التي تعرض لها إثر خروجه عن المسار في اللفة الأولى، فيما لم يتمكن ثنائي أستون مارتن، لانس سترول وفرناندو ألونسو، من إكمال السباق أيضًا، بعدما انسحبا خلال منتصفه.

السباق

جميع الإحصائيات

المركز السائق # عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س منصات الصيانة النقاط الانسحاب الهيكل المحرّك 1

أ. أنتونيللي مرسيدس

12 57

-

2 25 Mercedes Mercedes 2

ج. راسل مرسيدس

63 57

+31.476

31.476

31.476 2 18 Mercedes Mercedes 3

أ. بياستري مكلارين

81 57

+33.017

33.017

1.541 2 15 McLaren Mercedes 4

م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ

3 57

+34.254

34.254

1.237 2 12 Red Bull Red Bull 5

ل. نوريس مكلارين

1 57

+39.131

39.131

4.877 2 10 McLaren Mercedes 6

ل. هاميلتون فيراري

44 57

+57.518

57.518

18.387 2 8 Ferrari Ferrari 7

ش. لوكلير فيراري

16 57

+58.001

58.001

0.483 2 6 Ferrari Ferrari 8

إ. حجار ريد بُل ريسينغ

6 57

+59.323

59.323

1.322 2 4 Red Bull Red Bull 9

ل. لاوسون ريسينغ بولز

30 56

1 lap

2 2 RB Red Bull 10

غ. بورتوليتو آودي

5 56

1 lap

2 1 Audi Audi 11

أ. بيرمان فريق هاس اف1

87 56

1 lap

2 Haas Ferrari 12

ن. هلكنبرغ آودي

27 56

1 lap

2 Audi Audi 13

ف. كولابينتو ألبين

43 56

1 lap

2 Alpine Mercedes 14

ب. غاسلي ألبين

10 56

1 lap

2 Alpine Mercedes 15

ك. ساينز الإبن ويليامز

55 56

1 lap

2 Williams Mercedes 16

ر. كامارا فريق هاس اف1

51 56

1 lap

2 Haas Ferrari 17

أ. ألبون ويليامز

23 55

2 laps

2 Williams Mercedes 18

س. بيريز كاديلاك-فيراري

11 55

2 laps

2 Cadillac Ferrari 19

ف. بوتاس كاديلاك-فيراري

77 54

3 laps

2 Cadillac Ferrari dnf

ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ

14 34

23 laps

2 الانسحاب Aston Martin Honda dnf

ل. سترول أستون مارتن رايسينغ

18 25

32 laps

3 الانسحاب Aston Martin Honda dnf

آ. لينبلاد ريسينغ بولز

41 12

45 laps

1 الانسحاب RB Red Bull شاهد كامل النتائج

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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