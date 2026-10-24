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أنتونيللي يحرم فيرستابن من قطب الانطلاق الأول في أوستن ويقترب من حسم اللقب

انتزع متصدر البطولة أندريا كيمي أنتونيللي مركز الانطلاق الأول للمرة السابعة في موسم 2026 ضمن جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1، متفوقًا على ماكس فيرستابن في حصة تصفيات مثيرة ومتقاربة للغاية على حلبة الأمريكيتين في أوستن.

خلدون يونس

منشور: 24-10-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: كلايف ماسون صور جيتي

انتزع أنتونيللي مركز الانطلاق الأول بفضل أولى محاولتيه في القسم الثاني من التصفيات، بعدما سجل زمنًا قدره دقيقة واحدة و34.035 ثانية، متقدمًا على ثنائي ريد بُل، فيرستابن وإسحاق حجار، بفارق بلغ نحو عُشرين من الثانية، في وقت لم يفلح فيه سوى عدد قليل من السائقين من تحسين أزمنتهم في لفاتهم الأخيرة.

وكان ذلك أول مركز انطلاق أول لأنتونيللي منذ استئناف المنافسات بعد العطلة الصيفية، بعدما حرم فيرستابن من تحقيق مركز الانطلاق الأول للمرة الثالثة على التوالي، ليضع حدًا للاتجاه الذي ساد خلال مجريات عطلة نهاية الأسبوع، حيث بدا أن فيرستابن وسائقي فيراري يتمتعون بأفضلية طفيفة على مرسيدس عبر الحلبة الصعبة التي يبلغ طولها 5.5 كيلومتر.

وبعدما تصدر لوكلير التجارب الحرة الثلاث جميعها وأنهى القسم الثاني من التصفيات في الصدارة، لم يتمكن سوى من تحقيق المركز الخامس عندما حانت اللحظة الحاسمة، بينما حل زميله لويس هاميلتون سادسًا، معبرًا عن حيرته إزاء اختفاء الأفضلية التي تمتع بها فريق فيراري.

وجاء جورج راسل في المركز السادس بأداء مخيب للآمال، أمام ثنائي مكلارين أوسكار بياستري ولاندو نوريس، بينما ساهم سائقا ريسينغ بولز، أرفيد لينبلاد وليام لاوسون، في تعزيز مساعي فريقهما لتثبيت المركز الخامس في ترتيب البطولة.

ومع مواجهة لينبلاد عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب استخدام محرك احتراق داخلي جديد، اختار لاوسون عدم المشاركة في القسم الثالث من التصفيات لتقليل الأضرار التي ستلحق بزميله. وسيبدأ لاوسون السباق من المركز التاسع على أي حال، بينما سينطلق لينبلاد من المركز الرابع عشر.

وتصدر لوكلير القسم الثاني من التصفيات بزمن قدره دقيقة واحدة و34.198 ثانية في محاولته الثانية، متفوقًا على سائقي مرسيدس أنتونيللي وراسل، وكذلك على الزمن المرجعي المبكر الذي سجله فيرستابن.

وشهد الصراع على المراكز المتبقية المؤهلة إلى القسم الثالث مشاركة بياستري، الذي لم يتمكن من إكمال لفة أولى جيدة، واضطر إلى المحاولة مجددًا ليصعد إلى المركز السادس بعدما كان يحتل المركز العاشر مؤقتًا.

كما تمكن سائقا ريسينغ بولز، لينبلاد ولاوسون، من تحسين أزمنتهما في اللحظات الأخيرة لاقتحام المراكز العشرة الأولى، في نهاية دراماتيكية لهذا القسم، ما أدى إلى خروج سيارتي ألبين وأودي.

وكان غاسلي أول السائقين الذين أخفقوا في بلوغ الحد الفاصل للتأهل، بفارق 0.022 ثانية فقط، متقدمًا على هلكنبرغ وبورتوليتو، بينما خرج أيضًا فرانكو كولابينتو وفرناندو ألونسو وأوليفر بيرمان. وشهدت مشاركة بيرمان مع هاس إلغاء لفة كانت سريعة بما يكفي لوضعه في المركز الثالث عشر، بسبب تجاوز حدود الحلبة عند المنعطف الحادي عشر.

ويواجه بورتوليتو الانطلاق من آخر شبكة الانطلاق على أي حال، بسبب استخدام وحدة طاقة جديدة من أودي، لكن السائق البرازيلي نجح في التأهل إلى القسم الثاني لمحاولة منح زميله هلكنبرغ عامل السحب على الخط المستقيم الطويل في حلبة الأمريكيتين.

وسيُعاقب كولابينتو بالتراجع عشرة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب تركيب وحدة إلكترونيات جديدة، لينضم إلى بورتوليتو في الصف الأخير من شبكة انطلاق سباق الأحد.

وتصدر نوريس القسم الأول من التصفيات في حصة متقاربة، بعدما سجل دقيقة واحدة و35.029 ثانية، إذ نفذ بطل العالم الحالي محاولتين لضمان تأهله، متقدمًا على السيارات الأربع التابعة لفيراري وريد بُل.

وخلفهم، تمكن سائقا مرسيدس أنتونيللي وراسل، إلى جانب بياستري سائق مكلارين الثاني، من التأهل باستخدام مجموعة من الإطارات المتوسطة، مع الاحتفاظ بمجموعة من الإطارات اللينة.

وفي الخلف، سمح الزمن الجيد الذي سجله ألونسو، والبالغ دقيقة واحدة و36.240 ثانية، بالتأهل إلى القسم الثاني من المركز السادس عشر، على حساب سائق هاس إستيبان أوكون وزميله في أستون مارتن لانس سترول، الذي اشتكى من نقص التماسك في المحور الخلفي.

وأدت التحسينات في أداء أستون مارتن إلى تراجع ويليامز لتصبح أبطأ فرق الفورمولا 1، باستثناء الوافد الجديد كاديلاك. وتقدم كارلوس ساينز على أليكس ألبون المحبط، الذي حل في المركز التاسع عشر، بينما تفوق سيرجيو بيريز مجددًا على زميله في كاديلاك فالتيري بوتاس.

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القسم الثالث من التصفيات

جميع الإحصائيات

المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س 1 أ. أنتونيللي مرسيدس 12 Mercedes Mercedes 18

1:34.035

S 211.057 2 م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull 12

+0.179

1:34.214

0.179 S 210.656 3 إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 Red Bull Red Bull 12

+0.215

1:34.250

0.036 S 210.576 4 ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 15

+0.232

1:34.267

0.017 S 210.538 5 ل. هاميلتون فيراري 44 Ferrari Ferrari 14

+0.276

1:34.311

0.044 S 210.439 6 ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 18

+0.441

1:34.476

0.165 S 210.072 7 أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 20

+0.768

1:34.803

0.327 S 209.347 8 ل. نوريس مكلارين 1 McLaren Mercedes 15

+1.014

1:35.049

0.246 S 208.805 9 آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 RB Red Bull 15

+2.014

1:36.049

1.000 S 206.632 10 ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 RB Red Bull 9

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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