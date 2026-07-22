بعد الأداء القوي الذي قدمته فيراري خلال جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة لا تُعتبر مناسبة بشكل كبير لخصائص سيارة SF-26، يعتقد كثيرون أن الفريق الإيطالي سيكون المرشح الأبرز للفوز في المجر.

ومن المتوقع أن تبرز حلبة هنغارورينغ، المعروفة بتصميمها الضيق وكثرة منعطفاتها، نقاط قوة فيراري، في الوقت الذي ستخفي فيه إلى حد كبير نقاط ضعف السيارة المرتبطة بوحدة الطاقة.

لكن كيمي أنتونيللي يعتقد أن مرسيدس ستكون قادرة أيضًا على تقديم منافسة قوية في بودابست. ويرى السائق الإيطالي الشاب أن غياب الخطوط المستقيمة الطويلة سيقلل من تأثير وحدة الطاقة، ما سيجعل المعركة أكثر تقاربًا.

حيث قال متصدر بطولة العالم: "أتوقع أن تكون الفرق الأربعة الأولى متقاربة جدًا من بعضها. لأن المشاكل المتعلقة بالبطارية لن تكون العامل الحاسم".

وأضاف: "أعتقد أن استخدام الطاقة سيكون أكثر توازنًا بكثير. لذلك قد تكون المجر مشابهة جدًا لموناكو. الجميع سيركز فقط على القيادة بأسرع ما يمكن".

وتابع: "أعتقد أن لدينا عطلة نهاية أسبوع مثيرة جدًا أمامنا. ستكون المنافسة بيننا جميعًا متقاربة للغاية. لذلك سيكون من المهم جدًا جمع كل العناصر معًا بشكل مثالي".

كما أكد أنتونيللي أنه لا يتفق مع الرأي القائل أن مرسيدس تتأخر عن فيراري، خصوصًا في المنعطفات.

وعند تعليقه على الأداء خلال جائزة بلجيكا الكبرى، أوضح أنتونيللي إن فيراري بدت قوية طوال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه أوضح أن مرسيدس امتلكت أيضًا أفضلية كبيرة، خاصة في المنعطفات منخفضة السرعة.

فقال: "كانت فيراري جيدة جدًا أيضًا خلال حصص التجارب الحرة في سبا".

وأضاف: "كما بدت وتيرتهم في اللفات الطويلة قوية جدًا. لذلك كنا نعلم مسبقًا أنهم سيكونون قادرين على المنافسة في السباق".

وتابع: "لقد أكدوا ذلك في السباق أيضًا. كانوا أسرع منا، خصوصًا في المنعطفين 12 و13".

وأضاف: "عانينا قليلًا مع القسم الخلفي من السيارة في ذلك القسم. وبشكل خاص في المقطع الثاني، لم يكن من السهل مجاراة وتيرتهم. لكننا توقعنا منهم أن يكونوا سريعين على أي حال".

واختتم قائلًا: "لكننا كنا أقوياء جدًا في المنعطفات منخفضة السرعة".

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