انطلق كيمي أنتونيللي في السباق القصير من المركز الثاني، ولم يتمكن من انتزاع الصدارة عند المنعطف الأول، لكنه نجح بعد عدة لفات في تجاوز المتصدر لويس هاميلتون، لينتزع الفوز بالسباق.

ووصف أنتونيللي معركته القوية مع هاميلتون في الجزء الأول من السباق، مؤكدًا أن اللفات العشر الأولى كانت تنافسية للغاية.

حيث قال سائق مرسيدس: "كانت اللفات العشر الأولى ممتعة للغاية. كنت أنا ولويس ندفع أنفسنا إلى أقصى الحدود".

وأكمل: "كنت أعلم أن الفرصة ستأتي بمجرد أن أستخدم وضعية التجاوز".

وأردف: "اقتربت منه كثيرًا عند الخروج من المنعطف الرابع. لذلك لحقت به عند منعطف بروكلاندز. لكنه استخدم تعزيز الطاقة. لذلك قررت الانتظار قليلًا".

واسترسل: "استخدمت كل ما كان متاحًا لدي حتى الوصول إلى منعطف ستو، وتمكنت من تنفيذ التجاوز".

وتابع: "منذ تلك اللحظة، حاولت أن أجد إيقاعي الخاص".

وأضاف: "كما ركزت أيضًا على إلغاء أفضلية وضعية التجاوز التي كان بإمكان لويس استخدامها من خلال البقاء على مسافة أقل من ثانية، وبعد ذلك أنهيت السباق وأنا في سيطرة جيدة".

وتحدث أنتونيللي أيضًا عن تحسن أداء الفريق خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدًا أن مرسيدس يسير في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يزال يواجه منافسة قوية للغاية.

حيث قال: "لقد اكتسبنا زخمًا بالفعل في الفترة الأخيرة، ونحن نقوم بعمل رائع جدًا كفريق".

وأكمل: "لكن بالتأكيد لا يمكننا أن نشعر بالرضا أو التراخي".

وأردف: "يقدم لويس وفيراري عملًا مذهلًا، كما أن ريد بُل ومكلارين يقتربان منا. وجورج أيضًا سريع بشكل لا يُصدق".

واختتم: "نحن بحاجة إلى مواصلة رفع المستوى، والحفاظ على هذا الأداء في كل عطلة نهاية أسبوع".