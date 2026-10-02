بسبب الظروف في الشرق الأوسط، ستُقام جائزة البحرين الكبرى نهاية هذا الأسبوع على حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا.

وتحدث سائق مرسيدس كيمي أنتونيللي قبل عطلة نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى أن ظروف الحلبة في سيبانغ ستختلف بشكل كبير عن السباقات التي أُقيمت بعد العطلة الصيفية.

وأوضح سائق مرسيدس أن تآكل الإطارات كان منخفضًا خلال السباقات الثلاثة الأخيرة بسبب الأسفلت الجديد، لكنه يتوقع مستويات تآكل مرتفعة جدًا هنا.

حيث قال: "سيكون هذا السباق مختلفًا تمامًا عن السباقات الثلاثة التي أعقبت العطلة الصيفية. جميعها شهدت أسفلتًا جديدًا، وكان تآكل الإطارات شبه معدوم. كانت باكو مثيرة للاهتمام، رغم ذلك، لأنه كلما ضغطت أكثر، كان ذلك أفضل بالنسبة للإطارات".

وأضاف: "هنا، سيكون الوضع مختلفًا تمامًا. لقد أجريت جولة على الحلبة للتو، والأسفلت هنا هو الأكثر خشونة بين أسطح الحلبات التي رأيتها في حياتي. من المحتمل أن يكون مشابهًا للبحرين - وربما أكثر تطرفًا في بعض الأماكن. وبما أن الطقس حار جدًا أيضًا، فقد نكون أمام سيناريو يتطلب توقفين أو ثلاثة توقفات في منطقة الصيانة خلال السباق".

وتابع: "سيكون الأمر مثيرًا للاهتمام، لكن القيادة ستكون مختلفة بالتأكيد. وستكون المقاربة مختلفة أيضًا، لأن الأمر لن يتعلق فقط بالسرعة خلال محاكاة السباق، بل سيكون استخراج أقصى قدر من التماسك خلال اللفة الواحدة أمرًا حاسمًا أيضًا".

كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: صور غيتي

وأردف: "الإطارات لن تكون سعيدة، خصوصًا عندما نصل إلى المقطع الثالث. ستصرخ الإطارات كثيرًا. لذلك، سيكون هذا نوعًا جديدًا من التحديات - مختلفًا عما اعتدنا عليه. أعتقد أن عدد اللفات التي يمكنك إكمالها خلال التجارب سيكون محدودًا، خصوصًا عند إجراء محاكاة التصفيات. ولهذا السبب، سيكون من المهم أن نكون مسيطرين على كل شيء منذ البداية".

كما تحدث أنتونيللي بإيجابية عن إمكانية هطول الأمطار. وأشار إلى أن الفريق خاض تجارب محدودة في الظروف الممطرة خلال موسم 2026، إذ أوضح سائق مرسيدس أنه يريد معرفة كيفية تصرف السيارات في مثل هذه الظروف.

فقال: "سيكون الأمر مثيرًا للاهتمام للغاية. من ناحية، سيكون من الجيد إكمال بعض اللفات تحت المطر، لأننا، بصراحة، كنا محظوظين جدًا فيما يتعلق بالأمطار هذا العام. لقد تجنبناها مرات عديدة وكنا محظوظين بالتأكيد".

وأكمل: "لكنني أعتقد أن الوقت حان لخوض بعض اللفات تحت المطر - حتى لو كان ذلك خلال التجارب فقط. سيكون من الجيد أن نرى كيف سيكون الشعور، وكيف تتصرف الإطارات ووحدة الطاقة والسيارة، لأن معظمنا لديه القليل جدًا من البيانات أو الخبرة في الظروف الممطرة. أعتقد أن هذه الحلبة ستكون جيدة جدًا في الظروف الممطرة. بالطبع، يعتمد الأمر على شدة الأمطار، بالنظر إلى أن هذا المكان معروف بهطول الأمطار الغزيرة".

واختتم: "لكن بما أن سطح الحلبة مفتوح إلى حد كبير، فلن تتراكم كمية كبيرة من المياه على المسار إلا إذا كان هطول الأمطار غزيرًا جدًا. إذا كانت كمية الأمطار طبيعية، فمن المحتمل أن تكون هذه أفضل حلبة لاختبار هذه السيارات في الظروف الممطرة للمرة الأولى. ويرجع ذلك إلى أن الأسفلت مفتوح جدًا، وبالتالي لا تبقى المياه على السطح، بل تتسرب إلى الفجوات بين الحجارة. وهذا يقلل من مخاطر مثل الانزلاق المائي".