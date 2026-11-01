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فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

أنتونيللي يتوّج بطلًا للعالم في جائزة المكسيك الكبرى .. وفيرستابن يحقق الفوز

أصبح كيمي أنتونيللي أصغر بطل للعالم في تاريخ الفورمولا 1، بعدما حسم اللقب خلال جائزة المكسيك الكبرى، في الوقت الذي تفوق فيه ماكس فيرستابن على لويس هاميلتون ليحقق الفوز بالسباق.

منشور: 01-11-2026

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كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: LAT صور

كتب سائق مرسيدس كيمي أنتونيللي التاريخ بعدما أصبح أصغر بطل للعالم في تاريخ الفورمولا 1 خلال جائزة المكسيك الكبرى، بينما تفوق ماكس فيرستابن سائق ريد بُل على لويس هاميلتون سائق فيراري ليحصد الفوز بالسباق.

ونجح فيرستابن في انتزاع السيطرة على السباق خلال التوقف الوحيد على منصة الصيانة، في اللفة 28 من أصل 71، بعدما تجاوز شارل لوكلير الذي تصدر المراحل الأولى، ثم تمكن من صد محاولات زميله في فيراري هاميلتون ليعبر خط النهاية أولًا. وفي المقابل، احتفل أنتونيللي بأول ألقابه في الفورمولا 1 بعدما صعد إلى منصة التتويج في المركز الثالث. ومع عدم تمكن راسل أو هاميلتون من الفوز بالسباق، لم تعد نتيجة أنتونيللي مؤثرة في حسم اللقب، لكنه أكد نضجه خلال مشواره نحو البطولة بقيادة متزنة، قبل أن يتجاوز لوكلير في النصف الثاني من السباق.

ومع الانطلاقة، تعرض هاميلتون، المنطلق من البول بوزيشن، لهجوم من لوكلير على الصدارة عند المنعطف الثاني، ثم مجددًا باتجاه المنعطفين الرابع والخامس. وخرج لوكلير عن المسار عبر العشب ليتجاوز زميله، بينما فقد هاميلتون زخمه وتراجع إلى المركز الثالث خلف فيرستابن، الذي استغل الصراع بين سائقي فيراري لينتزع المركز الثاني من هاميلتون.

وقال هاميلتون مستاءً: "لقد دفعني زميلي في الفريق إلى خارج الحلبة"، في الوقت الذي كان فيه فيرستابن يطالب أيضًا بإعادة لوكلير للمركز الذي كان يشغله قبل خروجه عن المسار. لكن السائق المونغاسكي لم يتلقَّ سوى عقوبة التوقف لخمس ثوانٍ بسبب مغادرة الحلبة واكتساب أفضلية، وهي عقوبة اعتبرها فيرستابن وزميله هاميلتون متساهلة إلى حد كبير. وأشار هاميلتون إلى ذلك قائلًا: "إنه يمتلك هواءً نظيفًا أمامه، ولا يحتاج إلى إدارة إطاراته مثل بقية السائقين".

وفي الخلف، تعرضت سيارة ريد بُل الثانية بقيادة إسحاق حجار لاصطدام من جورج راسل الذي تأخر في الانطلاقة، ليتراجع من المركز الثاني إلى السادس، قبل أن يتلقى عقوبة زمنية قدرها عشر ثوانٍ.

وتأكيدًا لوجهة نظر هاميلتون، سرعان ما وسّع لوكلير الفارق إلى خمس ثوانٍ أمام فيرستابن صاحب المركز الثاني، والذي كان السائق الوحيد بين المتصدرين الذي بدأ السباق بإطارات ميديوم بدلًا من سوفت. وتأخر هاميلتون بفارق ثانيتين إضافيتين، أمام سيارتي مرسيدس وسيارتي مكلارين. ومنحته الانطلاقة القوية لأوسكار بياستري فرصة التقدم من المركز الثاني عشر، الذي لم يكن مرضيًا بالنسبة إليه، إلى المركز السابع، بفارق سبع ثوانٍ عن مجموعة المقدمة.

ودخل كل من لوكلير وفيرستابن إلى منصة الصيانة في اللفة 28 لتنفيذ توقفهما الوحيد، حيث انتقل لوكلير إلى إطارات ميديوم، بينما اختار فيرستابن إطارات سوفت. وبفضل الثواني الخمس الإضافية التي اضطر لوكلير إلى قضائها بسبب العقوبة، تمكن فيرستابن من تجاوزه خلال التوقفات لينتزع صدارة السباق، رغم استخدامه تركيبة إطارات أكثر عرضة للتآكل.

وقال مهندس سباق فيرستابن، جيانبييرو لامبيازي: "نحتاج منك بشكل أساسي إلى إحدى فتراتك السحرية في المكسيك"، بينما أدى توقف هاميلتون في اللفة التالية وانتقاله إلى إطارات ميديوم إلى تراجع الثلاثي المتصدر إلى المراكز الرابع والخامس والسادس على التوالي.

ومنح ذلك أنتونيللي فترة قصيرة من الهواء النظيف في الصدارة، أمام راسل ولاندو نوريس، في وقت لم تكن فيه لدى مرسيدس خيارات استراتيجية حقيقية للمنافسة على الفوز، وهو أمر لم يكن أنتونيللي ليهتم به كثيرًا، طالما أنه كان في طريقه لحسم اللقب.

وكان أنتونيللي آخر أفراد هذه المجموعة التي اتبعت استراتيجية توقف مختلفة يتجه إلى منصة الصيانة، وذلك بحلول اللفة 44، أي بعد تجاوز منتصف السباق المكوّن من 71 لفّة، وهو ما أظهر أن ريد بُل لم تكن قلقة كثيرًا بشأن قدرة إطارات سوفت على الصمود.

لكن، وبمجرد دخول أنتونيللي إلى منصة الصيانة وتخليه عن فرصة الاستفادة من تدخل محتمل لسيارة الأمان، اصطدمت سيارة كاديلاك بقيادة فالتيري بوتاس بالحاجز عند المنعطف الأول، بعد تعرض نظام التعليق الأمامي الأيسر لعطل، ما أدى إلى دخول سيارة الأمان ثم رفع العلم الأحمر.

ونُقل بوتاس إلى المركز الطبي لإجراء فحوص احترازية، قبل السماح له بالمغادرة دون إصابات.

وبعد انتظار استمر قرابة 40 دقيقة لإصلاح الحواجز، استُؤنف السباق بانطلاقة اعتيادية من الثبات، وكان فيرستابن في الصدارة أمام لوكلير وهاميلتون وأنتونيللي ونوريس وراسل وبياستري، وجميعهم على مجموعة من إطارات سوفت.

ومع استئناف السباق في اللفة 47، اضطر فيرستابن للدفاع عن موقعه أمام هاميلتون، الذي حقق انطلاقة قوية للغاية ونجح في تجاوز لوكلير إلى المركز الثاني.

وبعد انغلاق مكابح لوكلير عند المنعطف الأول، تمكن فيرستابن من مقاومة هجمات هاميلتون خلال المقطع الأول من الحلبة في المكسيك، والذي يمثل فرصة التجاوز الحقيقية الوحيدة. لكن هاميلتون لم يتراجع وواصل الضغط على سائق ريد بُل المتصدر.

ولم يرغب أنتونيللي في الاحتفال بحسم لقبه العالمي على منصة فورو سول، لذلك شن هجومًا جريئًا على لوكلير وانتزع منه المركز الثالث عند المنعطف الثاني في اللفة 48. ومع استمرار معاناة لوكلير من البقعة المسطحة على إطاراته نتيجة انغلاق المكابح خلال إعادة الانطلاقة، ازدادت مشكلاته بعدما بدأ نوريس الضغط عليه في الصراع على المركز الرابع.

وشهد السباق تطورًا جديدًا عندما تعرض آرفيد ليندبلاد لحادث أثناء احتلاله المركز السابع، إثر احتكاكه مع بياستري، ما أدى إلى دخول سيارة الأمان مجددًا.

ومنح ذلك هاميلتون فرصة جديدة لخطف الفوز من منافسه القديم، بعدما كان قد بدأ يفقد القدرة على البقاء ضمن مجال الهواء المضطرب خلف فيرستابن، وذلك مع استئناف السباق في اللفة 65.

لكن رغم ملاحقته لفيرستابن لفة تلو الأخرى، لم يتمكن هاميلتون من إيجاد فرصة للتجاوز، واضطر إلى الاكتفاء بالمركز الثاني، بينما حقق فيرستابن فوزه الثالث في سباقات الجائزة الكبرى هذا الموسم، والثالث خلال آخر أربعة سباقات.

وعبر أنتونيللي خط النهاية في المركز الثالث وسط دموعه، ليحتفل بتتويجه بلقب بطولة العالم للسائقين، محطّمًا الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله سيباستيان فيتيل، بعدما أصبح أصغر منه بثلاث سنوات كاملة، بعمر 20 عامًا.

واحتفظ لوكلير بالمركز الرابع أمام نوريس وراسل وبياستري. بينما حقق فرانكو كولابينتو أفضل نتيجة له في السباق باحتلال المركز الثامن، وأكمل ليام لاوسون وبيير غاسلي المراكز العشرة الأولى.

وإلى جانب انسحاب ليندبلاد وبورتوليتو، خرج أولي بيرمان من السباق بسبب أضرار في نظام التعليق، بعدما اصطدم به نيكو هلكنبرغ عند المنعطف الرابع خلال إعادة الانطلاقة.

أما سائقا أستون مارتن، فواجها عطلة نهاية أسبوع أخرى صعبة، بعدما أُخرجت سيارتا فرناندو ألونسو ولانس سترول من السباق بعد سبع لفات فقط، نتيجة مشكلات جديدة في وحدتي طاقة هوندا.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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