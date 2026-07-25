أنتونيللي يتلقى عقوبة على شبكة انطلاق سباق المجر

كان سائق مرسيدس قد سجل رابع أسرع زمن على حلبة هنغارورينغ، بعدما تفوق عليه كل من ثنائي مكلارين، صاحب قطب الانطلاق الأول لاندو نوريس، وثنائي فيراري.

لكن خلال محاولته الأخيرة في التجارب التأهيلية، واجه أنتونيللي أعلامًا صفراء عند المنعطف الأخير، حيث كانت سيارة ماكس فيرستابن من فريق ريد بُل متوقفة في منطقة الخروج الآمن بعد دورانها.

ورغم ذلك، نجح أنتونيللي في تحسين زمنه في المقطع الأخير لينتزع المركز الرابع، ما دفع المراقبين إلى التحقيق فيما إذا كان قد خفف سرعته بالقدر الكافي احترامًا للأعلام الصفراء.

وفي النهاية، عوقب متصدر البطولة بالتراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق، ليتراجع من المركز الرابع إلى السابع، بعدما رأى المراقبون أنه رفع قدمه عن دواسة الوقود بشكل طفيف جدًا، وأنه مر عبر المنعطف بسرعة أكبر مما فعل في محاولته السريعة السابقة.

كما تلقى لويس هاميلتون، سائق فيراري، عقوبة التراجع ثلاثة مراكز بسبب إعاقته أوسكار بياستري عند المنعطف الأول، وهو ما أدى إلى تقدم بياستري إلى المركز الثالث، فيما صعد ماكس فيرستابن إلى الصف الثاني من شبكة الانطلاق.

وجاء في قرار المراقبين: "أوضح سائق السيارة رقم 12 أنه بمجرد رؤيته العلم الأصفر ولوحة الإشارات الضوئية، رفع قدمه عن دواسة الوقود في وقت أبكر مقارنة بلفته السريعة السابقة."

وأضاف القرار: "وأكدت بيانات القياس عن بُعد ذلك. إلا أن انخفاض السرعة استمر لفترة قصيرة جدًا، وفي الواقع كانت سرعة السيارة عند مرورها بموقع الحادث الذي تعرضت له السيارة رقم 3 أعلى بقليل مما كانت عليه في اللفة السريعة السابقة."

وتابع: "كان زمن المقطع المصغر أبطأ بفارق 0.03 ثانية فقط مقارنة بأفضل زمن له في ذلك المقطع. ورغم أنه، بسبب رفع قدمه عن دواسة الوقود قبل 16 مترًا، كان أبطأ بمقدار 14 كيلومترًا في الساعة عند دخول منطقة الأعلام الصفراء، فإنه كان أسرع بمقدار 3 كيلومترات في الساعة عند مروره بموقع الحادث، نتيجة استخدامه المكابح بدرجة أقل عند دخول المنعطف. كما أشار ممثلو الاتحاد الدولي للسيارات إلى أن انخفاض السرعة في المقطع المصغر كان أقل من 1%".

وأوضح المراقبون: "رأينا أن هذه الواقعة تختلف عن حالات أخرى انتهت من دون اتخاذ أي إجراء، لأنه، بخلاف تلك الحالات، لم يكن هناك فارق كبير في السرعة عبر المقطع المصغر مقارنة بأفضل لفة سابقة للسائق في ظروف مماثلة."

وكان من الممكن أن يواجه أنتونيللي عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق، لكن المراقبين رأوا أن قيام السائق الإيطالي بتخفيف سرعته ولو بشكل محدود يستحق تخفيف العقوبة، ولذلك اكتفوا بتراجعه ثلاثة مراكز.

كما حصل السائق البالغ من العمر 19 عامًا على نقطة جزاء تضاف إلى رخصته.

واختتم المراقبون قرارهم بالقول: "العقوبة الموصى بها وفقًا لإرشادات العقوبات الخاصة بهذا المخالفة هي التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق، لكننا أخذنا في الاعتبار، كعامل مخفف، أن السائق قام بالفعل بتقليل سرعته، وإن كان ذلك، وفق تقديرنا، غير كافٍ ولم يستمر بالقدر المطلوب. إضافة إلى ذلك، كان أمام السائق وقت ومسافة محدودان للاستجابة، ولذلك تقرر تطبيق عقوبة أقل".