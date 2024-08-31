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أنتونيللي يتفوق على دوهان نحو رقم التسابق الذي سيشارك به في الفورمولا 1

يمكن القول بأن أندريا كيمي أنتونيللي قد حصل على انتصاره الأول في الفورمولا 1 عندما أمّن رقمه المفضل في التسابق للموسم المُقبل.

أندريا كيمي أنتونيللي، سيارة مرسيدس دبليو15

أندريا كيمي أنتونيللي، سيارة مرسيدس دبليو15

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

تفوق أندريا كيمي أنتونيللي على جاك دوهان نحو رقم 12 للتسابق في الموسم المُقبل، بعدما استهدفه كلاهما.

تحت قوانين الفورمولا 1 الحالية، يتعين على السائقين اختيار رقم تسابق دائم لاستخدامه لكامل مسيرتهم في الفورمولا 1.

وتصبح الأرقام متاحة بعد موسمين كاملين من انتهاء مسيرة السائق حامل هذا الرقم.

وقد بات الرقم 12 متاحًا منذ بداية موسم 2019، بعدما استخدمه السائق البرازيلي فيليبي نصر خلال موسميه في الفورمولا 1 في 2015 و2016.

وقد برز وضع مثير للاهتمام للموسم المُقبل مع صعود عدة ناشئين إلى البطولة، حيث سعى دوهان سائق ألبين وأنتونيللي سائق مرسيدس للتسابق بالرقم 12.

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وخلال حديثه مؤخرًا عبر إنستاغرام في أعقاب إعلان ضمه من قبل ألبين لموسم 2025، صرح دوهان بأن خطط للتسابق بالرقم 12 في الموسم المُقبل.

لكنه وفريقه ألبين لم يعلما بأن مرسيدس قد بدأت بالفعل تلك العملية وتقدمت بطلب لاعتماد الرقم لأنتونيللي لموسم 2025.

ويتفهم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن بروتوكول فيا، في حالة طلب سائقين لذات الرقم، هو منحه لمن تقدم بالطلب أولًا.

وقد أشارت مصادر إلى أن مرسيدس هي التي تقدمت بالطلب أولًا، وعليه فإن دوهان بحاجة لاختيار رقم مختلف لموسم 2025.

يُشار إلى أن أنتونيللي قد أشار على هامش جائزة إيطاليا الكبرى بأنه اختار الرقم 12 بسبب ارتباطه بإيرتون سينا الذي سابق بهذا الرقم منذ 1985 وحتى 1988 عندما حقق لقب الفورمولا 1.

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