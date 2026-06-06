تصدر متصدر بطولة العالم للفورمولا 1 كيمي أنتونيللي التجارب الحرة الثالثة الحافلة بالأحداث لجائزة موناكو الكبرى بعدما تفوق بفارق ثلاثة أعشار الثانية على سائقي فيراري.

وسجل نجم مرسيدس زمنًا بلغ 1:12.720 دقيقة، وكان السائق الوحيد الذي تمكن من كسر حاجز الدقيقة و13 ثانية، بينما حلّ شارل لوكلير في المركز الثاني بفارق 0.327 ثانية، متقدمًا بفارق 0.004 ثانية فقط على لويس هاميلتون.

وجاء ذلك في ما يمكن اعتباره أهم يوم سبت في الموسم، حيث استخدمت الفرق الإطارات اللينة في لفات الضغط الأولى خلال التجارب الحرة الثالثة، ما جعل المراحل الافتتاحية عند حدود الأداء القصوى.

وشهدت الحصة في بدايتها فرض فيراري، المرشحة الأبرز والتي أنهت حصتي الجمعة في المركزين الأول والثاني، إيقاعها المماثل للبارحة، عندما سجل لوكلير زمنًا بلغ 1:15.184 دقيقة، متقدمًا بفارق 0.062 ثانية على زميله هاميلتون.

وسرعان ما أصبح بطل العالم سبع مرات أول سائق يكسر حاجز الدقيقة و15 ثانية، بعدما سجل زمنًا بلغ 1:14.390 دقيقة، قبل أن تبدأ الفرق المنافسة لـ فيراري في إظهار سرعتها مع تطور حالة الحلبة.

وكان لاندو نوريس أول من انتزع الصدارة من الفريق الإيطالي بعدما سجل زمنًا أسرع بفارق 0.015 ثانية لصالح مكلارين، التي تلقت غرامة قدرها 20 ألف يورو مساء الجمعة، منها 10 آلاف يورو مع وقف التنفيذ، بسبب خرق حظر العمل الليلي داخل الحلبة.

وقام الفريق بذلك لإجراء إصلاحات كهربائية على سيارة إم سي إل 40 الخاصة ببطل العالم الحالي، والتي توقفت عند منعطف نوفيل في وقت مبكر من التجارب الحرة الثانية، لذلك كانت الدقائق على الحلبة خلال التجارب الحرة الثالثة ذات أهمية كبيرة.

لكن تفوق نوريس لم يدم طويلًا، إذ بدأ مرسيدس متصدر البطولة وفيراري صاحبة المركز الثاني في تبادل تسجيل أسرع اللفات مع اقتراب نهاية أول 30 دقيقة.

وبدأ ذلك عندما أصبح جورج راسل، المنافس على اللقب، أول سائق يكسر حاجز الدقيقة و14 ثانية بزمن بلغ 1:13.902 دقيقة على متن سيارته مرسيدس، قبل أن يحطم لوكلير هذا الرقم سريعًا بتسجيله 1:13.748 دقيقة.

ثم كشف متصدر البطولة كيمي أنتونيللي عن سرعته الحقيقية عندما سجل زمنًا أسرع بفارق 0.374 ثانية بلغ 1:13.374 دقيقة، قبل أن يجعل راسل مرسيدس تحتل المركزين الأول والثاني مؤقتًا بعدما كان أبطأ من زميله بفارق 0.109 ثانية.

ورد لوكلير فورًا بزمن قدره 1:13.355 دقيقة، لكن أنتونيللي رد بدوره مباشرة بتسجيل 1:13.137 دقيقة، وكان قريبًا من تحقيق زمن أسرع لولا مواجهته سيارة كاديلاك بطيئة بعد تسجيله قطاعين باللون البنفسجي.

وأدى ذلك إلى توجه السائق الإيطالي المحبط إلى منطقة الصيانة وسط رفع العلم الأصفر لفترة وجيزة بعد تعرض فرانكو كولابينتو سائق ألبين لنصف دوران عند المنعطف البطيء في الدقيقة التاسعة والعشرين.

لكن الابتسامة عادت سريعًا إلى وجه أنتونيللي، إذ تم أخيرًا كسر أفضل زمن سُجل يوم الجمعة بواسطة هاميلتون والبالغ 1:13.026 دقيقة، وذلك قبل 19 دقيقة من النهاية، عندما سجل المراهق الإيطالي زمنًا مذهلًا بلغ 1:12.720 دقيقة.

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ولم يجد فريق فيراري أي ردّ على ذلك، إذ لم يتمكن لوكلير سوى من تسجيل 1:13.047 دقيقة، متقدمًا بفارق 0.004 ثانية فقط على هاميلتون، بينما عانى راسل من إيجاد لفة سريعة نظيفة بسبب الازدحام على الحلبة.

وازدادت معاناة البريطاني قبل 14 دقيقة من النهاية عندما وجد نفسه شاهدًا مباشرًا على تسبب أوليفر بيرمان في رفع العلم الأحمر إثر اصطدامه بالحواجز عند منعطف ماسينيه.

وأصبح ذلك العلم الأحمر الرابع خلال حصص التجارب الثلاث لهذا الأسبوع، قبل أن تعود الأعلام الخضراء قبل أربع دقائق فقط من نهاية التجارب الحرة الثالثة، لتندفع الفرق بعدها بسرعة إلى الحلبة.

لكن ذلك تسبب بشكل طبيعي في ازدحام هائل على المسار، مع خروج جميع السائقين باستثناء بيرمان، ما أدى إلى تبادل نوريس وهاميلتون الشكاوى من بعضهما البعض بعد تقاربهما الشديد عند المنعطف الأخير.

ولذلك لم تشهد الدقائق الأخيرة أي تحسينات كبيرة، ليبقى الثلاثي الأول على حاله، بينما جاء راسل رابعًا أمام ماكس فيرستابن خامسًا بزمن بلغ 1:13.662 دقيقة.

وكان فيرستابن أسرع بفارق 0.036 ثانية من أوسكار بياستري سائق مكلارين، الذي تفوق بدوره على غابرييل بورتوليتو سائق آودي بفارق 0.122 ثانية، بينما احتل إسحاق حجار زميل فيرستابن في ريد بُل المركز الثامن بزمن بلغ 1:13.877 دقيقة.

وكانت عطلة نهاية الأسبوع محبطة حتى الآن بالنسبة إلى مكلارين، إذ بدا الفريق متحيرًا من حجم الفارق الذي عانى منه يوم الجمعة، بينما اكتفى نوريس بالمركز التاسع بزمن بلغ 1:14.006 دقيقة، في حين جاء نيكو هلكنبرغ زميل بورتوليتو في المركز العاشر.