فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

أنتونيللي يتغيب عن اليوم الإعلامي في المكسيك بسبب وعكة صحية

لن يشارك كيمي أنتونيللي في الأنشطة الإعلامية للفورمولا 1 اليوم الخميس، ضمن جائزة المكسيك الكبرى، بعدما كشف فريق مرسيدس أن السائق الإيطالي يشعر بالمرض.

منشور: 29-10-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: جيمس ساتون

وأوضح متحدث باسم مرسيدس لوسائل الإعلام أن متصدر بطولة العالم "يشعر بتوعك" نتيجة "عدوى فيروسية" كان يتعافى منها، ما دفع الاتحاد الدولي للسيارات إلى إعفائه من الالتزامات الإعلامية المقررة اليوم.

وجاء في البيان: "نتوقع عودته غدًا".

ويقترب أنتونيللي من حسم لقبه الأول في الفورمولا 1، وهو ما سيجعله أصغر بطل للعالم في تاريخ البطولة، متجاوزًا الرقم القياسي الذي حققه سيباستيان فيتيل عام 2010 بفارق يزيد على ثلاث سنوات. ويحتاج السائق الإيطالي البالغ من العمر 20 عامًا إلى إنهاء سباق الأحد في المركز التاسع، أو ألا يحقق جورج راسل ولا لويس هاميلتون الفوز.

ولن يكون أنتونيللي السائق الوحيد الذي سيغيب عن الأنشطة الإعلامية، إذ أبلغ فالتيري بوتاس فريقه كاديلاك بأنه مريض أيضًا. وأخطر الفريق وسائل الإعلام بأن السائق الفنلندي "يشعر بالتوعك".

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وجاء في بيان كاديلاك: "اتخذ الفريق قرارًا بمنحه يومًا للراحة دعمًا لتعافيه".

وأضاف البيان: "هذا إجراء احترازي، ولا يؤثر في الوقت الحالي على مشاركته في بقية عطلة نهاية أسبوع السباق. سنواصل متابعة الوضع، وسنقدم تحديثات إذا اقتضت الحاجة".

من سيحل مكانهما إذا استدعت الحاجة؟

رغم أن هذا الاحتمال يبدو مستبعدًا، فإن إمكانية الاستعانة بأحد السائقين الاحتياطيين بدلًا من أي منهما تظل قائمة.

في مرسيدس، سيكون فريدريك فيستي، وصيف بطولة الفورمولا 2 لعام 2023، الخيار المتاح. ولم يسبق له خوض أي سباق جائزة كبرى، لكنه يستعد للمشاركة في حصته السابعة في التجارب الحرة الأولى خلال مسيرته، إذ سيقود سيارة جورج راسل في نهاية هذا الأسبوع.

أما في كاديلاك، فيشغل جو غوانيو دور السائق الاحتياطي، وقد يعود السائق الصيني، الذي حقق نقاطًا في سبعة سباقات، إلى الفورمولا 1 بعد انتهاء مسيرته التي امتدت ثلاثة مواسم مع ألفا روميو وساوبر في نهاية موسم 2024.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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