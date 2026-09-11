تصدر سائق مرسيدس أندريا كيمي أنتونيللي التجارب الحرة الثانية لجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1، متفوقًا بفارق ضئيل على شارل لوكلير سائق فيراري بعد ظهر يوم الجمعة على حلبة مادرينغ الحارة والصعبة.

سجل أنتونيللي أسرع لفة في حدود منتصف الحصة الثانية التي استمرت ساعة واحدة، بينما واصل السائقون والفرق تدريجيًا إجراء تعديلات على إعداداتهم على الحلبة الصعبة للغاية في مدريد.

وأثبتت الحلبة البالغ طولها 5.4 كيلومتر، والتي تجمع بين أجزاء شوارع وحلقة مصممة خصيصًا للسباقات وتضم العديد من المنعطفات عالية السرعة، صعوبة كبيرة في السيطرة عليها منذ البداية. ومع شبه انعدام مناطق الخروج الآمن، بدأت الفرق عطلة نهاية الأسبوع بشكل محافظ في التجارب الحرة الأولى، مضحية بالزمن المثالي للفة بينما اعتاد السائقون على الوتيرة لبناء ذاكرة عضلية.

وتصدر متصدر البطولة أنتونيللي التجارب المبكرة على الإطارات المتوسطة بزمن قدره دقيقة واحدة و34.428 ثانية، قبل أن يتفوق عليه سائق ريد بُل ماكس فيرستابن سريعًا، بينما بدا واضحًا أن السائقين كانوا يواجهون صعوبة في إبقاء سياراتهم بعيدًا عن الجدران والعثور على هواء نقي على الطرق الضيقة المحاطة بالحواجز الخرسانية.

وأثبت المنعطف 17، وهو منعطف يميني، صعوبة خاصة، إذ خرج العديد من السائقين عن المسار عند الخروج منه، ما أدى إلى تسجيل مخالفة لتجاوز حدود الحلبة.

واستعاد أنتونيللي الصدارة سريعًا بتسجيله لفة بزمن دقيقة واحدة و33.926 ثانية، متفوقًا بفارق أقل من عُشر الثانية على زميله في الفريق جورج راسل، الذي تصدر التجارب الحرة الأولى.

ودخلت الحصة مرحلة متسارعة عند منتصفها، مع انتقال غالبية السائقين إلى أسرع مركب من الإطارات اللينة، والذي يثبت أنه صعب التحكم به ضمن نطاقات درجات الحرارة المثالية، إذ تعمل الأحمال الجانبية المستمرة على إطارات بيريللي بقسوة شديدة.

وسجل أنتونيللي الزمن المعياري مجددًا، إذ أوقف متصدر البطولة عدادات التوقيت عند دقيقة واحدة و33.662 ثانية. ولم يجد راسل ردًا مباشرًا، مع دخول ثنائي فيراري لويس هاميلتون ولوكلير إلى المركزين الثاني والثالث، بينما احتل أرفيد لينبلاد سائق ريسينغ بولز المركز الرابع بشكل لافت.

لكن بعد ذلك بوقت قصير، انتهى يوم لينبلاد بشكل مفاجئ عندما انزلق واصطدم بالحواجز عند المنعطف 13، وهو منعطف يساري متوسط السرعة. وخرج لينبلاد دون أذى، بينما توقفت الحصة بالعلم الأحمر قبل 25 دقيقة من نهايتها، مع اندفاع مراقبي الحلبة لإعادة ترتيب حاجز تيك برو الذي اصطدمت به سيارة السائق البريطاني المبتدئ.

وجزئيًا بسبب التوقف، لم تحدث أي تغييرات أخرى في المراكز الأولى، ما أكد تصدر أنتونيللي أمام ثنائي فيراري لوكلير وهاميلتون. وخلف لينبلاد صاحب المركز الرابع، جاء راسل وفيرستابن في المركزين الخامس والسادس، بينما كان أوسكار بياستري أول سائقي مكلارين في المركز السابع بعد يوم صعب لحاملي لقب بطولة العالم.

واختفى زميل بياستري في الفريق، بطل العالم لاندو نوريس، داخل المرآب بعد لفتين فقط بسبب مشكلة في ناقل الحركة، ما أجبر مكلارين على تغيير علبة التروس.

واحتل يوكي تسونودا، الذي يشارك للمرة الثالثة هذا الموسم مع استمرار إسحاق حجار في التعافي من إصابة في معصمه، المركز الثامن في سيارة ريسينغ بولز، بينما أكمل سائق هاس إستيبان أوكون وسائق ريد بُل ليام لوسون المراكز العشرة الأولى.

وكما كان متوقعًا، كانت البداية هادئة بالنسبة إلى سائقي الجماهير المفضلين كارلوس ساينز وفرناندو ألونسو، إذ أنهيا الحصة في المركزين 16 و17 على التوالي. وواجه ألونسو بداية متأخرة للحصة بعدما عملت أستون مارتن على إصلاح مشكلة في القابض.