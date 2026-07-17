تمّ رفع العلم الأحمر الأول لأسباب بسيطة، بعدما تناثرت كميات من الحصى على الحلبة، بينما جاء العلم الأحمر الثاني عقب حادث بيير غاسلي قبل آخر 15 دقيقة من الحصة.

ما تسبب في قطع برامج المحاكاة الخاصة بالسباق لدى الفرق.

وفقد سائق ألبين السيطرة على القسم الخلفي لسيارته، قبل أن يصطدم بالحاجز الخارجي، ما أدى إلى تحطم الجناح الخلفي.

وكان كيمي أنتونيللي قد سجل زمنًا بلغ 1:45.944 دقيقة في أول محاولة له باستخدام الإطارات اللينة، ليتقدم على سيارتي ريد بُل، وبقي هذا الزمن دون منافس رغم المحاولات اللاحقة باستخدام إطارات سي 4.

وكانت الفرق قد بدأت الحصة بجولات استكشافية على الإطارات متوسطة القساوة لتقييم التعديلات التي أُجريت خلال فترة الاستراحة بين الحصتين، قبل أن تتوقف الحصة بسبب العلم الأحمر الأول لإزالة الحصى من الحلبة.

وتصدر السائق الإيطالي الترتيب في بداية الحصة بعدما سجل 1:46.911 دقيقة، متفوقًا على الزمن الذي سجله ماكس فيرستابن في التجارب الحرة الأولى، وبفارق 0.011 ثانية فقط أمام إسحاق حجار، الذي سجل أولى لفاته في الحصة الثانية باستخدام الإطارات متوسطة القساوة.

وبعد توقف دام خمس دقائق، استغلت الفرق استئناف الحصة لإجراء محاكاة التجارب التأهيلية.

وتمكن حجار من تسجيل أسرع زمن في أولى محاولاته على الإطارات اللينة، بزمن 1:46.714 دقيقة، ليتصدر الترتيب مؤقتًا.

لكن سيبدأ السائق الفرنسي سباق الأحد بعقوبة كبيرة على شبكة الانطلاق بعد إجراء عدة تغييرات على وحدة الطاقة تجاوزت الحد المسموح به.

بعد ذلك، نجح فيرستابن في التفوق على زميله بفارق ثلاثة أعشار الثانية، مسجلًا 1:46.416 دقيقة، ليعتلي الصدارة مؤقتًا.

لكن أنتونيللي، في محاولته باستخدام الإطارات اللينة، سجل زمنًا قدره 1:45.944 دقيقة، متقدمًا بفارق يقارب نصف ثانية على بطل العالم أربع مرات، بعدما حقق أفضل زمن في أول مقطعين.

وأصبح هذا الزمن الهدف الذي سعى الجميع إلى تجاوزه، بينما اكتفى لويس هاميلتون بالفصل بين سيارتي ريد بُل في أولى محاولاته على الإطارات اللينة.

واقترب لاندو نوريس من زمن أنتونيللي، إذ تأخر عنه بفارق 0.190 ثانية في محاولته الأولى، لكنه لم يتمكن من التحسين إلى زمن الدقيقة و45 ثانية، في وقت أظهرت فيه مكلارين سرعة جيدة في المقطع الأوسط من الحلبة.

وفي النهاية، كان زمن فيرستابن كافيًا لإنهاء الحصة في المركز الثالث أمام هاميلتون، الذي حُذف زمنه في البداية قبل أن يتضح أن الأمر كان خطأ في لوحة مراقبة السباق، لتتم إعادته لاحقًا.

وحلّ حجار أمام أوسكار بياستري، الذي غاب عن أول 20 دقيقة من الحصة بسبب إصلاح سيارته عقب الاشتباه بوجود مشكلة في النظام الهيدروليكي خلال التجارب الحرة الأولى.

وكان بياستري آخر سائق أنهى الحصة بفارق أقل من ثانية عن زمن أنتونيللي، بينما احتل فرانكو كولابينتو المركز السابع بعد لفة قوية. أما أفضل زمن لـ غاسلي قبل حادثه، والذي كان أبطأ بفارق عُشري ثانية عن زميله، فقد أُلغي بسبب تجاوز حدود الحلبة.

واكتفى جورج راسل بالمركز الثامن، متأخرًا بفارق 1.2 ثانية عن زميله في الفريق، بينما أكمل سائقا ريسينغ بولز قائمة العشرة الأوائل، حيث جاء أرفيد لينبلاد، الذي استخدم التحديث الجديد لقوس الحماية، أمام ليام لاوسون.

أما شارل لوكلير، الفائز بسباق سيلفرستون، فاكتفى بالمركز الحادي عشر، بعدما أُلغي زمنه البالغ 1:47.0 دقيقة، والذي كان سيمنحه المركز السابع، بسبب اختصار المنعطف عند راديون.