أنتونيللي يتحدث عن امتيازات نظام "أديو" الخاصة بفيراري وقوة هيكل مرسيدس

تمنح حلبة مونتي كارلو فرصة مهمة للفرق التي ما زالت تبحث عن أول انتصار لها هذا الموسم، إذ يُتوقع أن يكون تأثير وحدة الطاقة محدودًا نسبيًا على الصورة التنافسية العامة.

إذ أنّ الحلبة تتميز بخطوطٍ مستقيمة قصيرة جدًا مع كثرة المنعطفات البطيئة، وهو ما قد يصب في مصلحة الفرق التي عانت في السابق من صعوبة مجاراة أداء محرك مرسيدس القادم من بريكسوورث.

لكنّ متصدر بطولة العالم كيمي أنتونيللي لا يرى أن مرسيدس تدخل موناكو كمرشح كاسح للفوز. وأكد الإيطالي أن قوة "دبليو17" لا تكمن فقط في أداء محرك الاحتراق الداخلي ونظام استعادة الطاقة، بل أيضًا في جودة الهيكل.

وقال أنتونيللي خلال مؤتمر صحفي أُقيم الأسبوع الماضي على هامش جائزة تروفيو بانديني: "من جانبنا، يقوم الفريق بعمل رائع للغاية. ولسوء الحظ، يتحدث كثيرون فقط عن قوة محركنا، لكن يجب أن أقول إن هيكل السيارة يقدم أداءً ممتازًا أيضًا. نحن أقوياء في المنعطفات ونتعامل بلطف كبير مع الإطارات. ومن ناحية الهيكل، نحن في وضع جيد جدًا".

وسيشهد هذا الأسبوع أيضًا الكشف عن الشركات المصنعة لوحدات الطاقة التي ستصبح مؤهلة للحصول على دعم "أديو"، وبأي صيغة، بناءً على نسبة الفارق عن وحدة الطاقة المرجعية — وهي بالطبع وحدة مرسيدس.

ويرى أنتونيللي أن فيراري تمتلك كل المقومات اللازمة لتقليص الفجوة مع السهام الفضية. فقد بدا هيكل سيارة "اس.اف-26" تنافسيًا منذ اختبارات الشتاء، وإذا تمكن الفريق القادم من مارانيللو من تحسين أداء وحدة الطاقة الهجينة "في6"، فقد تتغير موازين القوى عند إدخال النسخة المطورة من المحرك.

وأضاف: "سنرى أي الفرق ستحصل على دعم أديو. ويبدو أن فيراري ستكون من بينها. وإذا تمكنت تلك الفرق من الاستفادة القصوى من هذه الفرصة، فإنها ستقلص الفجوة بالتأكيد. كما أن فيراري في وضع قوي من ناحية الهيكل أيضًا."

وتابع: "في الوقت الحالي، يبدو أن فيراري تعاني أكثر خلال السباقات، خصوصًا عندما يصبح تآكل الإطارات عاملًا مهمًا. لكن إذا قدموا محركًا مطورًا، فسيتقدمون بالتأكيد خطوة نحو الأمام. لا أعتقد أن الأمر سيكون سهلًا، لأن العثور على قوة إضافية من المحرك ليس أمرًا بسيطًا أبدًا."

وأكمل: "مع ذلك، أعتقد أنهم يستطيعون الاقتراب كثيرًا إذا نجحوا في جمع كل القطع معًا. عندها يمكن أن يصبحوا تهديدًا حقيقيًا لنا. لكنني الآن واثق جدًا من العمل الذي يقوم به فريقي، وهذا يمنحني دافعًا كبيرًا كسائق".