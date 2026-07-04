حقق متصدر بطولة العالم للفورمولا 1، كيمي أنتونيللي، الفوز بالسباق القصير لجائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون، بعدما تفوق على لويس هاميلتون في سباق حافل بالإثارة، ليحقق أول انتصار له يوم السبت خلال موسم 2026.

وعبر سائق مرسيدس خط النهاية متقدمًا بفارق 2.7 ثانية على بطل العالم سبع مرات، في سباق فرض خلاله أنتونيللي وهاميلتون هيمنتهما على بقية المنافسين.

وأكمل لاندو نوريس منصة التتويج بحلوله في المركز الثالث، لكنه أنهى السباق خلف سائق فيراري بفارق كبير، بعدما تشكلت مجموعتان منفصلتان في مقدمة الترتيب سريعًا خلال السباق الذي امتد لـ17 لفة.

وبدأ ذلك منذ الانطلاقة، حيث انطلق هاميلتون، صاحب مركز الانطلاق الأول، وأنتونيللي بقوة مع انطفاء الأضواء، وتمكنا من بناء فارق بلغ أربع ثوانٍ خلال اللفات الثلاث الأولى، بينما كانت المنافسة خلفهما محتدمة.

وشهدت المراكز التالية صراعًا خماسيًا بين ماكس فيرستابن، ولاندو نوريس، وجورج راسل، وأوسكار بياستري، وشارل لوكلير، حيث تبادل السائقون المراكز باستمرار مع عودة سباقات "الكرّ والفرّ" أو "اليويو" على حلبة سيلفرستون.

وكانت لدى السائقين مستويات مختلفة باستمرار من الطاقة الكهربائية المتاحة، ما أدى إلى تنفيذ العديد من التجاوزات في مناطق مختلفة من الحلبة، سواء تجاوز فيرستابن لـ راسل عند منعطف آبي، أو تجاوز لوكلير لـ بياستري عند بروكلاندز.

لكن حدة المنافسة بدأت في التراجع مع الوصول إلى منتصف السباق، ونجح نوريس في الخروج منتصرًا من تلك المعركة، وما إن ضمن مركزه على منصة التتويج حتى اشتعل الصراع على الصدارة أخيرًا.

وجاء ذلك بعدما بنى هاميلتون أفضلية مستقرة بلغت ثانية واحدة على أنتونيللي، قبل أن يقلص السائق الإيطالي الفارق في اللفة الثامنة، ويشن أول هجوم له على صاحب الأرض عند الكبح نحو منعطف بروكلاندز.

وصمد هاميلتون في البداية، لكن ليس لفترة طويلة، إذ تمكن السائق البالغ من العمر 19 عامًا في النهاية من تجاوزه وانتزاع الصدارة على مقطع هانغار المستقيم، قبل أن يظهر بعدها سرعة أكبر من أن يتمكن سائق فيراري من مجاراتها.

وفي هذه المرحلة تقريبًا، وتحديدًا في اللفة العاشرة، اشتعل الصراع خلف نوريس مرة أخرى، حيث تراجع فيرستابن إلى المركز السادس خلف راسل ولوكلير، قبل أن تستقر المراكز خلال اللفات السبع الأخيرة.

وبذلك أنهى جورج راسل السباق في المركز الرابع خلف نوريس، بفارق ثانية واحدة فقط عن سائق مكلارين، متقدمًا على شارل لوكلير الذي جاء خامسًا، وماكس فيرستابن الذي أنهى السباق في المركز السادس، بينما حصد أوسكار بياستري نقطتين بحلوله في المركز السابع.

أما آخر المراكز المؤهلة للنقاط، فكان من نصيب سائق ريسينغ بولز ليام لاوسون، الذي انتزعه من إسحاق حجار، سائق ريد بُل، في المراحل الأخيرة، لكن في ظروف أثارت الجدل بعدما تحرك أمام زميله السابق أثناء الكبح.

وبهذه النتيجة، يتقدم أنتونيللي بفارق 43 نقطة في صدارة بطولة العالم على جورج راسل صاحب المركز الثاني قبل سباق الأحد، بينما يحتل هاميلتون المركز الثالث بفارق أربع نقاط إضافية خلف مواطنه البريطاني.