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أنتونيللي يتجاوز هاميلتون لينتزع الفوز بالسباق القصير في سيلفرستون

تمكن متصدر بطولة العالم أندريا كيمي أنتونيللي، سائق مرسيدس، من تحقيق أول انتصار له في سباقات السبت القصيرة خلال موسم 2026، بعدما تفوق على صاحب قطب الانطلاق الأول لويس هاميلتون في السباق القصير لجائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون.

منشور:
لويس هاميلتون، فيراري وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

لويس هاميلتون، فيراري وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

حقق متصدر بطولة العالم للفورمولا 1، كيمي أنتونيللي، الفوز بالسباق القصير لجائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون، بعدما تفوق على لويس هاميلتون في سباق حافل بالإثارة، ليحقق أول انتصار له يوم السبت خلال موسم 2026.

وعبر سائق مرسيدس خط النهاية متقدمًا بفارق 2.7 ثانية على بطل العالم سبع مرات، في سباق فرض خلاله أنتونيللي وهاميلتون هيمنتهما على بقية المنافسين.

وأكمل لاندو نوريس منصة التتويج بحلوله في المركز الثالث، لكنه أنهى السباق خلف سائق فيراري بفارق كبير، بعدما تشكلت مجموعتان منفصلتان في مقدمة الترتيب سريعًا خلال السباق الذي امتد لـ17 لفة.

وبدأ ذلك منذ الانطلاقة، حيث انطلق هاميلتون، صاحب مركز الانطلاق الأول، وأنتونيللي بقوة مع انطفاء الأضواء، وتمكنا من بناء فارق بلغ أربع ثوانٍ خلال اللفات الثلاث الأولى، بينما كانت المنافسة خلفهما محتدمة.

وشهدت المراكز التالية صراعًا خماسيًا بين ماكس فيرستابن، ولاندو نوريس، وجورج راسل، وأوسكار بياستري، وشارل لوكلير، حيث تبادل السائقون المراكز باستمرار مع عودة سباقات "الكرّ والفرّ" أو "اليويو" على حلبة سيلفرستون.

وكانت لدى السائقين مستويات مختلفة باستمرار من الطاقة الكهربائية المتاحة، ما أدى إلى تنفيذ العديد من التجاوزات في مناطق مختلفة من الحلبة، سواء تجاوز فيرستابن لـ راسل عند منعطف آبي، أو تجاوز لوكلير لـ بياستري عند بروكلاندز.

لكن حدة المنافسة بدأت في التراجع مع الوصول إلى منتصف السباق، ونجح نوريس في الخروج منتصرًا من تلك المعركة، وما إن ضمن مركزه على منصة التتويج حتى اشتعل الصراع على الصدارة أخيرًا.

وجاء ذلك بعدما بنى هاميلتون أفضلية مستقرة بلغت ثانية واحدة على أنتونيللي، قبل أن يقلص السائق الإيطالي الفارق في اللفة الثامنة، ويشن أول هجوم له على صاحب الأرض عند الكبح نحو منعطف بروكلاندز.

وصمد هاميلتون في البداية، لكن ليس لفترة طويلة، إذ تمكن السائق البالغ من العمر 19 عامًا في النهاية من تجاوزه وانتزاع الصدارة على مقطع هانغار المستقيم، قبل أن يظهر بعدها سرعة أكبر من أن يتمكن سائق فيراري من مجاراتها.

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وفي هذه المرحلة تقريبًا، وتحديدًا في اللفة العاشرة، اشتعل الصراع خلف نوريس مرة أخرى، حيث تراجع فيرستابن إلى المركز السادس خلف راسل ولوكلير، قبل أن تستقر المراكز خلال اللفات السبع الأخيرة.

وبذلك أنهى جورج راسل السباق في المركز الرابع خلف نوريس، بفارق ثانية واحدة فقط عن سائق مكلارين، متقدمًا على شارل لوكلير الذي جاء خامسًا، وماكس فيرستابن الذي أنهى السباق في المركز السادس، بينما حصد أوسكار بياستري نقطتين بحلوله في المركز السابع.

أما آخر المراكز المؤهلة للنقاط، فكان من نصيب سائق ريسينغ بولز ليام لاوسون، الذي انتزعه من إسحاق حجار، سائق ريد بُل، في المراحل الأخيرة، لكن في ظروف أثارت الجدل بعدما تحرك أمام زميله السابق أثناء الكبح.

وبهذه النتيجة، يتقدم أنتونيللي بفارق 43 نقطة في صدارة بطولة العالم على جورج راسل صاحب المركز الثاني قبل سباق الأحد، بينما يحتل هاميلتون المركز الثالث بفارق أربع نقاط إضافية خلف مواطنه البريطاني.

سباق قصير

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س منصات الصيانة النقاط الانسحاب الهيكل المحرّك
1 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 12 17

-

       8   Mercedes Mercedes
2 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 44 17

+2.745

2.745

 2.745     7   Ferrari Ferrari
3 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 1 17

+9.783

9.783

 7.038     6   McLaren Mercedes
4 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 17

+10.639

10.639

 0.856     5   Mercedes Mercedes
5 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 17

+12.620

12.620

 1.981     4   Ferrari Ferrari
6 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 17

+16.550

16.550

 3.930     3   Red Bull Red Bull
7 Australia أ. بياستري مكلارين 81 17

+17.551

17.551

 1.001     2   McLaren Mercedes
8 New Zealand ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 17

+30.233

30.233

 12.682     1   RB Red Bull
9 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 17

+30.953

30.953

 0.720         Red Bull Red Bull
10 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 17

+35.110

35.110

 4.157         RB Red Bull
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