أنتونيللي يتألق في تصفيات سيلفرستون ويحجز سيارتي فيراري خلفه 

أحرز سائق مرسيدس كيمي أنتونيللي قطب الانطلاق الأول الخامس له في موسم 2026 خلال جائزة بريطانيا الكبرى، بعدما تفوق على شارل لوكلير في سيلفرستون، في حين تراجع جورج راسل بعيدًا عنه.

وتمكن أنتونيللي من تحسين زمنه في محاولته الثانية في القسم الثالث من التصفيات، ليحصد مركز الانطلاق الأول الأول له منذ جائزة موناكو الكبرى قبل شهر، في أداء كان ضروريًا بعد أن نجح لوكلير في تحسين زمنه وانتزاع المركز الثاني من زميله لويس هاميلتون، وكذلك من راسل.

وكانت مرسيدس قد حافظت على سجل مثالي في تصفيات السباقات الكبرى هذا الموسم، فيما أوحت اللفة القوية المفاجئة لهاميلتون في تصفيات السباق القصير بأن سلسلة الفريق قد تنكسر في سيلفرستون.

لكن بعد أن تجاوز هاميلتون في السباق القصير، عاد أنتونيللي ليؤكد هيمنته ويحصد مركز الانطلاق الأول الخامس له هذا العام.

وجاء راسل ثانيًا بعد المحاولة الأولى في القسم الثالث، لكنه فشل في تحسين زمنه في محاولته الثانية، التي كانت أبطأ بأكثر من نصف ثانية من زمن أنتونيللي، ليتراجع إلى المركز الرابع خلف لوكلير وهاميلتون، حيث نجح هاميلتون في تحسين زمنه لكنه اكتفى بفارق عُشر واحد فقط عن محاولته الأولى.

وجاء إسحاق حجار في المركز الخامس بفارق كبير مع ريد بُل، أمام لاندو نوريس سائق مكلارين، في ظل معاناة واضحة للفريقين مقارنة بمرسيدس وفيراري.

أما ماكس فيرستابن فحل سابعًا فقط بعد الإبلاغ عن مشاكل في توزيع الطاقة في وحدة الطاقة، بينما عانى أوسكار بياستري من ضعف التماسك لينهي التصفيات في المركز الثامن.

وجاء ثنائي ريسينغ بولز أرفيد لينبلاد وليام لاوسون في المركزين التاسع والعاشر مجددًا ليكملا المراكز العشرة الأولى لأفضل سائقي الوسط.

كما تصدّر أنتونيللي القسم الثاني من التصفيات بزمن 1:28.493 رغم خروجه عن المسار في محاولته الأولى، قبل أن يتقدم بفارق عُشر عن لوكلير، بينما حل هاميلتون وراسل ثالثًا ورابعًا.

وعانت مكلارين من بداية صعبة، حيث لم يتجاوز نوريس المركز التاسع، بينما كان بياستري في منطقة الإقصاء بعد المحاولة الأولى، قبل أن يتمكن من التقدم إلى المركز السابع بعد أداء جيد رغم ضعف التماسك والتوازن.

وفشل غابرييل بورتوليتو سائق آودي في الوصول إلى القسم الثالث بفارق 0.032 ثانية فقط عن لاوسون، مقدّمًا اعتذاره لفريقه لعدم استخراج أفضل أداء من السيارة.

وجاء بيير غاسلي في المركز الثاني عشر في عطلة نهاية أسبوع صعبة لفريق ألبين، يليه نيكو هولكنبرغ بسيارة آودي الثانية.

أما أوليفر بيرمان فجاء في المركز الرابع عشر، معبّرًا عن خيبة أمله من سيارة هاس التي يرى أنها تراجعت أمام منافسي الوسط، بينما واصلت ويليامز معاناتها بحلول كارلوس ساينز وأليكس ألبون في المركزين الخامس عشر والسادس عشر.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وفي القسم الأول، جعلت الرياح القوية نسبيًا بداية التصفيات صعبة، مع رياح خلفية بسرعة 20 كيلومترًا في الساعة عند منعطف كوبس، ورياح جانبية داخل منطقة منعطفات ماغيتس وباغيتس.

وتعرض فرانكو كولابينتو من ألبين لانزلاق كبير هناك في محاولته الأخيرة بعدما فقد السيطرة على القسم الخلفي للسيارة، ما منعه من تحسين زمنه لينهي في المركز التاسع عشر.

كما واجه راسل موقفًا صعبًا عندما خرج عن المسار في محاولته الأولى بسبب انغلاق المكابح، ما أدى إلى إتلاف الجناح الأمامي، واضطر لتسجيل زمن في الدقائق الأخيرة من الحصة، لكنه نجح في التأهل بشكل مريح نسبيًا.

وشهدت آودي أيضًا مشاكل مبكرة مع بورتوليتو، الذي أبلغ عن عدم قدرته على استخدام نسبة السرعة السادسة في لفته الأولى، قبل أن يعود إلى المرآب بسبب اشتباه في مشكلة في ناقل الحركة، إلا أن الفريق نجح في إعادته إلى الحلبة للتأهل إلى القسم الثاني.

أما إستيبان أوكون فلم يكن محظوظًا، حيث تلقى مجددًا هزيمة في التصفيات أمام زميله في فريق هاس أوليفر بيرمان، الذي تأهل بصعوبة إلى القسم الثاني على حسابه.

وجاء كولابينتو بين سائقي كاديلاك فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز، بينما واصل فريق أستون مارتن أداءه الضعيف في آخر الترتيب.