وصل كيمي أنتونيللي، الذي يعيش فترة رائعة في موسمه الثاني فقط في الفورمولا 1، إلى إسبانيا وهو يحمل سلسلة من خمسة انتصارات متتالية عادل بها الرقم الأفضل في مسيرة لويس هاميلتون.

لكن النجم الإيطالي الصاعد انسحب من سباق إسبانيا في مراحله الأخيرة بسبب مشكلة في البطارية، ما قلص تقدمه في صدارة البطولة إلى 41 نقطة.

ولم تكن هذه المشكلة الأولى لمرسيدس، إذ انسحب زميله جورج راسل من سباق كندا أثناء تصدره بسبب مشكلة مشابهة، كما عانى فريق مكلارين الزبون لمحركات مرسيدس من مشاكل موثوقية مماثلة.

"المشاكل التي واجهناها مخيبة للآمال بالطبع، لكن هذه الأمور تحدث. حدث ذلك لجورج في كندا، وهذه المرة حدث لي أنا" قال أنتونيللي لوسائل الإعلام.

وأضاف: "كفريق، يجب أن نتغلب على مشاكل الموثوقية هذه لأننا خسرنا نقاطًا مهمة جدًا".

ورغم سوء الحظ، حافظ السائق الشاب على هدوئه، مشيرًا إلى التحديات التي فرضتها اللوائح الجديدة، قائلًا: "خصوصًا في السنة الأولى من القوانين، ليس من السهل دائمًا تحقيق موثوقية مثالية".

وتابع: "أعتقد أن وحدة الطاقة الخاصة بنا تنافسية بشكل لا يصدق، لكن الموثوقية بالتأكيد ليست الجانب الذي نتفوق فيه. مع ذلك، كما قلت، هذه الأمور تحدث وليست خطأ أحد. الآن لدينا فترة راحة وبعدها سنتوجه إلى النمسا".

Watch: مراجعة سباق برشلونة | اف1 في أسبوع: أول فوز لهاميلتون مع فيراري وصراع مرسيدس الداخلي كنقطة تحول

هذا وبعد تصنيف ريد بُل على أنها صاحبة أفضل محرك احتراق داخلي، حصلت مرسيدس على حقوق التطوير من نظام الـ ADUO من الاتحاد الدولي للسيارات، ما سيسمح لها بإدخال تحديثات محدودة على وحدة الطاقة.

وعندما سُئل عما إذا كانت أجزاء جديدة ستصل إلى النمسا الأسبوع المقبل، أوضح أنتونيللي أنه سعيد بوتيرة التطوير داخل الفريق.

حيث قال: "أعتقد أننا نجلب أجزاء جديدة إلى كل سباق. أشعر أن الفريق يقوم بعمل مذهل والسيارة قوية جدًا. لقد اكتسبنا زخمًا رائعًا، وما حدث في إسبانيا يبدو وكأنه مجرد عثرة صغيرة. الأهم هو أن ننهض مجددًا ونعود أقوى".

ويُعد التهديد الذي يمثله لويس هاميلتون، والذي نجح في تسجيل النقاط في جميع سباقات الموسم حتى الآن، أحد أبرز الأسباب التي تجعل مرسيدس بحاجة ماسة إلى حل مشاكل الموثوقية.

وعندما سُئل عما إذا كان يعتبر هاميلتون منافسًا جديًا، لم يخف أنتونيللي احترامه لفيراري، قائلًا: "إنهم بالتأكيد في حالة رائعة".

وأكمل: "فيراري تملك سيارة موثوقة جدًا، كما أنها سريعة للغاية. لذلك علينا استغلال كل فرصة وتقديم أفضل ما لدينا".

واختتم: "لن يكون الأمر سهلًا، لكنني أتطلع بالفعل إلى السباق المقبل. لأنني أريد العودة إلى المكان الذي توقفنا عنده، إلى أعلى درجات منصة التتويج، في أسرع وقت ممكن".