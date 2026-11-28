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فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

أنتونيللي وراسل يعززان هيمنة مرسيدس في التجارب الحرة الأخيرة لجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1

أكمل أندريا كيمي أنتونيللي هيمنة مرسيدس على جميع حصص التجارب الحرة لجائزة قطر الكبرى، ليدخل فريق السهام الفضية التصفيات التأهيلية بأفضلية هائلة.

فيليب كليرين

منشور: 28-11-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

تصدر راسل الترتيب قبل انتصاف الحصة مع شروع الفرق في إجراء طلعات على الإطارات اللينة، حيث واصلت مرسيدس تقديم أدائها المثير لقلق منافسيها على حلبة لوسيل المخصصة لسباقات الدراجات النارية والتي تتطلب مستويات عالية من الارتكازية، قبل أن ينجح أنتونيللي في تحسين ذلك الزمن بفارق إضافي خلال النصف الثاني من الحصة.

وعلى عكس حصة التجارب الحرة الثانية يوم الجمعة، التي شهدت رفع الأعلام الحمراء مرتين، جرت الحصة الثالثة من دون حوادث، ويعود ذلك جزئيًا إلى البداية الهادئة التي شهدت نشاطًا محدودًا للغاية على الحلبة. وكان بيير غاسلي السائق الوحيد على المسار في البداية، سعيًا لتعويض الوقت الضائع بعدما علقت سيارته ألبين في المنطقة الحصوية في منتصف حصة التجارب الحرة الثانية مساء الجمعة.

وانضم إلى غاسلي في نهاية المطاف زميله فرانكو كولابينتو وفالتيري بوتاس سائق كاديلاك، بينما بقي بقية السائقين في المرائب طوال الثلث الأول من الحصة.

لكن كل ذلك تغير فجأة قبيل انقضاء الدقائق العشرين الأولى، عندما شرع أبرز المنافسين في إجراء طلعات على الإطارات اللينة، التي يُتوقع أن تقتصر فائدتها على التصفيات التأهيلية.

ومن المتوقع إكمال السباق باستخدام إطارات بيريللي المتوسطة والقاسية، التي تواجه عطلة نهاية الأسبوع الأكثر تطلبًا لها على حلبة لوسيل.

ومع انطلاق محاكاة التصفيات التأهيلية، اضطر بطل العالم السابق لاندو نوريس إلى الخروج نحو منطقة الهروب الآمن عند المنعطف الـ14، بعدما تعرض لانزلاق خلفي عنيف تمكن من السيطرة عليه.

وكما كانت الحال خلال حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة، فرضت مرسيدس سيطرتها على الفور، حيث سجل جورج راسل دقيقة واحدة و22.983 ثانية، متقدمًا على زميله كيمي أنتونيللي.

وكان ذلك أسرع بأكثر من نصف ثانية مما تمكن أوسكار بياستري سائق مكلارين وماكس فيرستابن من تسجيله، حيث كان الأخير يقود سيارة ريد بُل "آر بي 22" التي تطلبت إعادة ضبط توازنها عقب حصة تجارب حرة أكثر صعوبة.

وبينما خرج راسل عن المسار المثالي عند المنعطف الخامس، أسفرت الطلعة الثانية لـ أنتونيللي في منتصف الحصة عن تسجيل زمن شبه مطابق لزمن زميله، بفارق 0.017 ثانية فقط.

ومع تبقي 15 دقيقة على نهاية الحصة، انتزع فيرستابن الصدارة لفترة وجيزة، قبل أن يرد أنتونيللي على الفور ويعيد لمرسيدس أفضليتها المريحة البالغة نصف ثانية، بتسجيله دقيقة واحدة و22.400 ثانية. ولم يتمكن راسل من مجاراة تلك الوتيرة المذهلة، متأخرًا بفارق 0.249 ثانية.

وبقي فيرستابن في المركز الثالث، متأخرًا بفارق مقلق بلغ 0.501 ثانية، باعتباره أسرع السائقين خارج صفوف مرسيدس، وتلاه زميله إسحاق حجار.

وبعد يوم جمعة وصفه شارل لوكلير بأنه "صعب للغاية"، لم تحرز فيراري تقدمًا يُذكر، إذ حلّ لوكلير خامسًا بفارق ثمانية أعشار من الثانية عن أنتونيللي. كما عانت مكلارين أكثر مما كان متوقعًا، مع حلول نوريس سادسًا وبياستري سابعًا.

وكان وضع لويس هاميلتون أسوأ بعدما أعاقته حركة المرور خلال لفته السريعة الأخيرة، ليحل تاسعًا بين سائقي ريسينغ بولز المتصدرين لمعركة وسط الترتيب، أرفيد لينبلاد وليام لاوسون.

التجارب الحرة الثالثة

جميع الإحصائيات

المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س 1

أ. أنتونيللي مرسيدس

12 Mercedes Mercedes 14

1:22.400

S 236.752 2

ج. راسل مرسيدس

63 Mercedes Mercedes 16

+0.249

1:22.649

0.249 S 236.039 3

م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ

3 Red Bull Red Bull 14

+0.510

1:22.910

0.261 S 235.296 4

إ. حجار ريد بُل ريسينغ

6 Red Bull Red Bull 15

+0.687

1:23.087

0.177 S 234.794 5

ش. لوكلير فيراري

16 Ferrari Ferrari 22

+0.808

1:23.208

0.121 S 234.453 6

ل. نوريس مكلارين

1 McLaren Mercedes 14

+0.868

1:23.268

0.060 S 234.284 7

أ. بياستري مكلارين

81 McLaren Mercedes 16

+0.889

1:23.289

0.021 S 234.225 8

آ. لينبلاد ريسينغ بولز

41 RB Red Bull 23

+1.251

1:23.651

0.362 S 233.211 9

ل. هاميلتون فيراري

44 Ferrari Ferrari 20

+1.376

1:23.776

0.125 S 232.863 10

ل. لاوسون ريسينغ بولز

30 RB Red Bull 22

+1.659

1:24.059

0.283 S 232.079 شاهد كامل النتائج

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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