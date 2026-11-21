فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

أنتونيللي وراسل يتجهان لإجراء محادثات داخلية بعد ارتباك استراتيجية تصفيات لاس فيغاس

سجل أندريا كيمي أنتونيللي أسرع زمن خلال التصفيات التأهيلية في لاس فيغاس، بينما حل زميله جورج راسل ثالثًا، لكن استراتيجية الفريق لم تسر كما كان مخططًا لها.

إيد هاردي رونالد فوردينغ

منشور: 21-11-2026

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جورج راسل وكيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

سيجري جورج راسل وكيمي أنتونيللي محادثات بعيدًا عن وسائل الإعلام لمناقشة تداعيات التصفيات التأهيلية لجائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1، بعد حالة الارتباك المتعلقة بأوامر الفريق ومواقع السيارتين على الحلبة.

ولعب الازدحام دورًا كبيرًا في التصفيات التأهيلية إذ لم يرغب السائقون في الانطلاق أولًا، نظرًا إلى الأفضلية الهائلة التي يوفرها عامل السحب الهوائي على حلبة الشوارع التي تتطلب مستويات منخفضة من الارتكازية.

وزاد من تعقيد الموقف حصول خمسة سائقين على عقوبات تراجع على شبكة الانطلاق، ما جعل دورهم الأساسي يتمثل في مساعدة زملائهم في الفريق، مثلما فعل أوليفر بيرمان سائق هاس عندما وفر عامل السحب الهوائي لزميله رافاييل كامارا في القسم الأول من التصفيات.

وكان أنتونيللي أحد هؤلاء السائقين أيضًا، إذ تلقى عقوبة التراجع خمسة مراكز بسبب استخدام محرك جديد، ولذلك كانت الخطة تقضي بمنح راسل أفضلية عامل السحب الهوائي في معركته على قطب الانطلاق الأول، لكن الأمور سرعان ما خرجت عن المسار المخطط له.

ويعود ذلك إلى أن ثنائي مرسيدس وجد نفسه وسط مجموعة من السيارات، مع وجود سيارات ألبين وراسينغ بولز أمامهما قبل اللفة الأخيرة، ووصل الأمر في بعض اللحظات إلى سير ثلاث سيارات جنبًا إلى جنب، رغم محاولات السائقين إيجاد مساحة مناسبة.

وفي النهاية، خفف أنتونيللي سرعته عند المنعطف الخامس، بينما اضطر راسل على مضض إلى الانطلاق أولًا من بين المجموعة، لينجح بطل العالم لعام 2026 في تسجيل أسرع زمن خلال التصفيات التأهيلية، بينما حل زميله ثالثًا بفارق 0.331 ثانية.

وعندما سُئل راسل بعد ذلك عما إذا كان يأمل في الحصول على مساعدة من أنتونيللي، أجاب: "يبقى من المهم، إذا كانت لديك عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق، أن تنطلق من أعلى مركز ممكن في الترتيب".

وأضاف: "لكننا سنناقش الأمر بعيدًا عن وسائل الإعلام، ويمكننا التحدث بشأنه. أعتقد أن المنافسة غدًا ستكون متقاربة جدًا بين الجميع، على غرار مونزا، وسيكون الابتعاد عن مجموعة السيارات أمرًا صعبًا للغاية".

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وتابع: "كنت أود الانطلاق من المركز الأول، لكنني أعتقد أنك إذا كنت ضمن المراكز السبعة الأولى، فستكون في قلب المنافسة".

ودفع هذا الموقف مدير مرسيدس توتو وولف إلى التعبير عن استغرابه من كيفية تمكن أنتونيللي من تسجيل أسرع زمن، خصوصًا أن راسل لم يحصل على ما طلبه بشأن الخروج من منطقة الصيانة في المركز الثاني.

جورج راسل وكيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

وأضاف راسل، الذي سينطلق من الصف الأول إلى جانب ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بسبب عقوبة أنتونيللي: "إنها مجازفة كبيرة للغاية".

وتابع: "حصل كيمي على قطب الانطلاق الأول، لكن لو بدأ لفّته بعد ثانية واحدة إضافية، لما تمكن من بدء اللفة في الوقت المحدد".

وأضاف: "من الصعب جدًا تنظيم ذلك، لأن الجميع يسعون إلى تحقيق الأمر نفسه، كما أن قيام نصف السيارات بلفات تحضيرية، بينما لم يكن النصف الآخر يفعل ذلك، زاد الأمور صعوبة".

وتابع: "لو كان بإمكانك الاختيار بصورة مثالية، لفضّلت أن تكون في مؤخرة مجموعة من تسع سيارات، مع ترك فارق يبلغ نحو ثلاث ثوانٍ".

وأردف: "لكن هذا ما يسعى إليه الجميع، لذا فإن الأمر يشبه إلى حد ما ما حدث في مونزا عام 2019".

ورغم أن تخفيف أنتونيللي لسرعته في النهاية منحه المساحة اللازمة لتسجيل أسرع لفة له، بزمن قدره دقيقة واحدة و33.893 ثانية، فإن ذلك كاد يكلفه غاليًا، إذ لم يعبر خط البداية والنهاية إلا قبل لحظات قليلة من انتهاء الوقت المتاح لبدء محاولته الأخيرة.

وقال أنتونيللي: "كما قال جورج، سنتحدث عن الأمر، لأننا كنا دائمًا نُرسل إلى مقدمة المجموعة خلال التصفيات التأهيلية".

وأضاف: "أما ما حدث عند المنعطف الخامس، فكان قراري بالكامل. كما قلت، كنا نسير ثلاث سيارات جنبًا إلى جنب في البداية، وقلت لنفسي ببساطة: 'أتعلم ماذا؟ سأخفف سرعتي فحسب'".

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

وتابع: "كان الأمر صعبًا، لأنني أولًا كدت أفوّت العلم الذي يشير إلى انتهاء الحصة. نعم، استفدت من سحب هوائي كبير، لكنني كنت قريبًا جدًا من السيارة التي أمامي، لدرجة أن اجتياز المنعطف كان صعبًا بالفعل بسبب الهواء المضطرب وما إلى ذلك".

وأضاف: "نحن نستخدم بالفعل إعدادات منخفضة الارتكازية، ولذلك تشعر بتأثير فقدانها بصورة أكبر عند السير خلف سيارة أخرى".

وتابع: "لكن بصورة عامة، كانت واحدة من تلك اللحظات التي تعتقد فيها أنك وقعت في ورطة، ثم تكتشف أن الأمور سارت لصالحك بالفعل".

واختتم: "عند المنعطف الخامس، قررت ببساطة تخفيف سرعتي. لم أكن أعرف حقًا مدى ضيق الوقت المتاح أمامي. ربما كنت سأتصرف بطريقة مختلفة، لكن بالنظر إلى ما حدث، فقد نجح الأمر في النهاية".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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