تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
جائزة برشلونة الكبرى
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

بياستري: الفوز اعتمادًا على سرعتنا وحدها يبدو حلمًا في الوقت الحالي

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
بياستري: الفوز اعتمادًا على سرعتنا وحدها يبدو حلمًا في الوقت الحالي

لوكلير: انتصار هاميلتون عزّز رغبتي في الفوز أيضاً

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
لوكلير: انتصار هاميلتون عزّز رغبتي في الفوز أيضاً

أنتونيللي: وجود هاميلتون في معركة اللقب يفرض علينا التسابق بذكاء أكبر

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
أنتونيللي: وجود هاميلتون في معركة اللقب يفرض علينا التسابق بذكاء أكبر

إلى أي مدى تُعد تحديثات ريد بُل في النمسا حاسمة لمستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
إلى أي مدى تُعد تحديثات ريد بُل في النمسا حاسمة لمستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

لاوسون يكشف رسالة مؤثرة من شقيقه حول التضحيات الكبيرة للوصول إلى الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
لاوسون يكشف رسالة مؤثرة من شقيقه حول التضحيات الكبيرة للوصول إلى الفورمولا 1

لماذا أصبح "من الصعب جدًا" الوثوق بالناس في الفورمولا 1: وجهة نظر لاوسون

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
لماذا أصبح "من الصعب جدًا" الوثوق بالناس في الفورمولا 1: وجهة نظر لاوسون

مرسيدس تُجبَر على تعديل الناشر الخلفي للسيارة بعد شكاوى من المنافسين

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
مرسيدس تُجبَر على تعديل الناشر الخلفي للسيارة بعد شكاوى من المنافسين
فورمولا 1 جائزة النمسا الكبرى

أنتونيللي: وجود هاميلتون في معركة اللقب يفرض علينا التسابق بذكاء أكبر

أكد كيمي أنتونيللي أنهم بدأوا يشعرون بضغط لويس هاميلتون في صراع بطولة العالم، مشيرًا إلى أنهم سيكونون أكثر حذرًا في المنافسة الداخلية داخل الفريق.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

تمكن لويس هاميلتون من إحراز أول فوز له مع فيراري في برشلونة، مقلصًا الفارق مع كيمي أنتونيللي – الذي انسحب من السباق – إلى 41 نقطة.

وقد أشار أنتونيللي سائق مرسيدس ومتصدر البطولة إلى عودة هاميلتون القوية، ودخوله في المعركة على لقب البطولة.

حيث قال: "لويس يمر بفترة رائعة بالتأكيد. لقد دخل المنافسة على اللقب، وليس من السهل التعامل مع منافس بهذه القوة. بصراحة، سيكون الأمر نفسه لو كان ماكس أو لاندو أو جورج خلفي".

وأضاف: "من الصعب دائمًا التسابق أمام سائقين يملكون خبرة كبيرة وسبق لهم خوض مثل هذه المواقف مرات عديدة. كان لويس مثيرًا للإعجاب حقًا في برشلونة. هل أنا مستعد لمعركة جنونية على اللقب مثل التي شهدناها في 2021؟ يجب أن أكون مستعدًا لكل شيء".

وتابع: "أنا مستعد للقتال وتقديم أفضل ما لدي، لأن فرصًا كهذه لا تأتي كل عام. أحاول تعلم كل ما أستطيع الآن حتى أكون جاهزًا عندما تشتد المنافسة على البطولة مع اقتراب نهاية الموسم".

Watch: مراجعة سباق برشلونة | اف1 في أسبوع: أول فوز لهاميلتون مع فيراري وصراع مرسيدس الداخلي كنقطة تحول

كما كشف أنتونيللي أنه تحدث مع توتو وولف وجورج راسل بشأن المنافسة داخل الفريق وأسلوبه في القيادة بعد دخول هاميلتون بقوة إلى صراع البطولة.

فقال: "تكون المشاعر في قمتها أثناء السباق، وفي تلك اللحظة لا تفكر إلا في الفوز من خلال تقديم أفضل ما لديك".

وأكمل: "بالتأكيد لن يكون من السهل التحكم في تلك المشاعر، لكن بعد محادثاتنا مع توتو وجورج توصلنا إلى قرار مشترك: علينا أن نتسابق بذكاء أكبر من الآن فصاعدًا. لأن الأمر لم يعد يقتصر على جورج وعليّ فقط، بل أصبح هناك منافسون آخرون قادمون من الخلف".

واختتم: "اعتبارًا من هذا الأسبوع، سيختلف أسلوبي في التسابق بحسب الموقف. فإذا كان المنافسون قريبين جدًا، فسأتبع بالتأكيد أسلوبًا مختلفًا مقارنة بالأوقات التي كان فيها الصراع يقتصر على جورج وعليّ فقط".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق إلى أي مدى تُعد تحديثات ريد بُل في النمسا حاسمة لمستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

أبرز التعليقات
المزيد من
أحمد مجدي

بياستري: الفوز اعتمادًا على سرعتنا وحدها يبدو حلمًا في الوقت الحالي

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
بياستري: الفوز اعتمادًا على سرعتنا وحدها يبدو حلمًا في الوقت الحالي

فيرستابن: أنتونيللي "موهبة هائلة" وعليه أن يكتب قصته الخاصة بعيدًا عن المقارنات

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فيرستابن: أنتونيللي "موهبة هائلة" وعليه أن يكتب قصته الخاصة بعيدًا عن المقارنات

فيرستابن يترقب تحديثات ريد بُل الجديدة في النمسا: "لا أستطيع الانتظار لمعرفة تأثيرها على الأداء"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فيرستابن يترقب تحديثات ريد بُل الجديدة في النمسا: "لا أستطيع الانتظار لمعرفة تأثيرها على الأداء"
المزيد من
جورج راسل

مواعيد جائزة النمسا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
مواعيد جائزة النمسا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

تحذير إلى مرسيدس: هاميلتون قد يتحول إلى نسخة فيرستابن من العام الماضي

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تحذير إلى مرسيدس: هاميلتون قد يتحول إلى نسخة فيرستابن من العام الماضي

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
المزيد من
فيراري

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

لوكلير: انتصار هاميلتون عزّز رغبتي في الفوز أيضاً

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
لوكلير: انتصار هاميلتون عزّز رغبتي في الفوز أيضاً

شتاينر يحذر فيراري بعد انتصار هاميلتون في برشلونة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
شتاينر يحذر فيراري بعد انتصار هاميلتون في برشلونة

أحدث الأخبار

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
جائزة برشلونة الكبرى
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

بياستري: الفوز اعتمادًا على سرعتنا وحدها يبدو حلمًا في الوقت الحالي

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
بياستري: الفوز اعتمادًا على سرعتنا وحدها يبدو حلمًا في الوقت الحالي

لوكلير: انتصار هاميلتون عزّز رغبتي في الفوز أيضاً

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
لوكلير: انتصار هاميلتون عزّز رغبتي في الفوز أيضاً

أنتونيللي: وجود هاميلتون في معركة اللقب يفرض علينا التسابق بذكاء أكبر

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
أنتونيللي: وجود هاميلتون في معركة اللقب يفرض علينا التسابق بذكاء أكبر

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
شاهد المزيد