أنتونيللي: وجود هاميلتون في معركة اللقب يفرض علينا التسابق بذكاء أكبر

تمكن لويس هاميلتون من إحراز أول فوز له مع فيراري في برشلونة، مقلصًا الفارق مع كيمي أنتونيللي – الذي انسحب من السباق – إلى 41 نقطة.

وقد أشار أنتونيللي سائق مرسيدس ومتصدر البطولة إلى عودة هاميلتون القوية، ودخوله في المعركة على لقب البطولة.

حيث قال: "لويس يمر بفترة رائعة بالتأكيد. لقد دخل المنافسة على اللقب، وليس من السهل التعامل مع منافس بهذه القوة. بصراحة، سيكون الأمر نفسه لو كان ماكس أو لاندو أو جورج خلفي".

وأضاف: "من الصعب دائمًا التسابق أمام سائقين يملكون خبرة كبيرة وسبق لهم خوض مثل هذه المواقف مرات عديدة. كان لويس مثيرًا للإعجاب حقًا في برشلونة. هل أنا مستعد لمعركة جنونية على اللقب مثل التي شهدناها في 2021؟ يجب أن أكون مستعدًا لكل شيء".

وتابع: "أنا مستعد للقتال وتقديم أفضل ما لدي، لأن فرصًا كهذه لا تأتي كل عام. أحاول تعلم كل ما أستطيع الآن حتى أكون جاهزًا عندما تشتد المنافسة على البطولة مع اقتراب نهاية الموسم".

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كما كشف أنتونيللي أنه تحدث مع توتو وولف وجورج راسل بشأن المنافسة داخل الفريق وأسلوبه في القيادة بعد دخول هاميلتون بقوة إلى صراع البطولة.

فقال: "تكون المشاعر في قمتها أثناء السباق، وفي تلك اللحظة لا تفكر إلا في الفوز من خلال تقديم أفضل ما لديك".

وأكمل: "بالتأكيد لن يكون من السهل التحكم في تلك المشاعر، لكن بعد محادثاتنا مع توتو وجورج توصلنا إلى قرار مشترك: علينا أن نتسابق بذكاء أكبر من الآن فصاعدًا. لأن الأمر لم يعد يقتصر على جورج وعليّ فقط، بل أصبح هناك منافسون آخرون قادمون من الخلف".

واختتم: "اعتبارًا من هذا الأسبوع، سيختلف أسلوبي في التسابق بحسب الموقف. فإذا كان المنافسون قريبين جدًا، فسأتبع بالتأكيد أسلوبًا مختلفًا مقارنة بالأوقات التي كان فيها الصراع يقتصر على جورج وعليّ فقط".