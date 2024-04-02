أنتونيللي ناشئ مرسيدس يستعد لأولى اختباراته في الفورمولا واحد

سيكون هذا أول اختبار للشاب البالغ من العمر 17 عاماً، والذي يعتبر بين العديد من الاختبارات المخططة له هذا العام في عالم الفورمولا واحد.

حيث تستعد مرسيدس لإعداده بهدف الانتقال إلى الفورمولا واحد في المستقبل، إضافة إلى مهامه في بطولة الفورمولا 2 مع فريق بريما.

ويُعتبر أنتونيللي مرشحاً للترقية إلى الفورمولا واحد اعتماداً على تقدمه هذا العام، حيث تمتلك مرسيدس مقعداً شاغراً للسائق لويس هاميلتون الذي سينتقل إلى فيراري بدءاً من موسم 2025.

و من الممكن أيضاً أن تحاول مرسيدس توجيه الإيطالي إلى فريق زبون أو تقرر منحه موسماً ثانياً في الفورمولا 2، حيث وصل إلى البطولة مباشرةً قادماً من بطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية بواسطة ألبين متخطياً بطولة الفورمولا 3.

وبعد نهاية نهاية أسبوع صعبة لفريق بريما في البحرين، صعد أنتونيللي إلى المركز التاسع ضمن الترتيب بفضل المركز الرابع في السباق الرئيسي.

وفيما يتعلق بالمقعد الشاغر لفريق مرسيدس عام 2025، أوضح مدير الفريق توتو وولف أنه سيأخذ وقته لاتخاذ قراره، جزئياً بناءً على توافر ماكس فرستابن بطل العالم ثلاث مرات وسائق ريد بُل.

حيث قال وولف لـ "فوكس سبورت أستراليا" في ملبورن: "هناك عدة خيارات مثيرة حقاً بالنسبة لنا - من المواهب الشابة المميزة إلى بعض الآخرين، الذين لديهم خبرة كبيرة".

وأكمل: "لن يحدث ذلك في الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة. أريد أن أواصل مراقبة سوق السائقين. يعتمد الأمر على ما يفعله ماكس".

كجزء من اختبارات فورمولا واحد للسيارات السابقة، من المسموح إجراء اختبارات باستخدام معدات لعام 2022 اعتباراً من هذا العام، وهي سيارة تشبه بشكل أكبر السيارات الحالية.

وبالتالي، سيكون بإمكان أنتونيللي أيضاً تجربة سيارة مرسيدس دبليو13 لعام 2022 في التجارب المستقبلية.