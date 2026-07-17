أنتونيللي: مكلارين وريد بُل سريعتان في بلجيكا

أشار الإيطالي الشاب إلى أن سيارة مرسيدس باتت أكثر تنافسية، رغم استمرار العمل قبل التجارب التأهيلية.

وكشف متصدر بطولة العالم أن الفريق أجرى تغييرات كبيرة على السيارة بعد التجارب الحرة الأولى.

وقال: "حققنا تحولًا كبيرًا في السيارة، لأننا عانينا كثيرًا في التجارب الحرة الأولى، أكثر مما كنا نتوقع."

وأضاف: "كانت التغييرات جيدة، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل لأن ريد بُل سريعة، ومكلارين كانت في المقدمة أيضًا، لذلك علينا فقط أن نجمع كل شيء معًا."

وأشار أنتونيللي إلى أن وتيرة السيارة على صعيد المسافات الطويلة كانت مشجعة.

وقال: "شعرت بأن وتيرة السباق كانت قوية جدًا أيضًا، لكن السيارة تغيرت كثيرًا بين الحصتين، لذلك أمامنا الكثير من العمل خلال الليل حتى نكون جاهزين ليوم الغد وللسباق."

وعن المشكلة التي واجهها الفريق في التجارب الحرة الأولى، أوضح: "كانت المشكلة الأساسية هي الانزلاق بشكل عام. لا أستطيع الدخول في الكثير من التفاصيل، لكن السيارة كانت تنزلق كثيرًا، وكنت أواجه صعوبة في اكتساب الثقة بها."

كما علّق السائق الإيطالي على الواقعة التي جمعته بكارلوس ساينز خلال التجارب، معتبرًا أن ما حدث كان خطيرًا.

وقال: "خفف سرعته عند الخروج من منعطف سريع، حيث نخرج هناك بالترس السابع، واضطررت إلى إلغاء لفتي، وكان الأمر محفوفًا بالمخاطر، لذلك لم أكن سعيدًا بما حدث."

وأضاف: "بالطبع ما يقال في حرارة اللحظة قد لا يكون الأفضل، لكن ما حدث كان خطيرًا".