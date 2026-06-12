تحول أندريا كيمي أنتونيللي إلى قوة يصعب إيقافها منذ تحقيقه أول انتصار له في الفورمولا 1 بالصين، كما عادل أفضل سلسلة انتصارات متتالية في مسيرة لويس هاميلتون، وهو يتطلع الآن إلى إضافة انتصار جديد في برشلونة.

وأدى الصعود اللافت للموهبة الإيطالية الشابة، الذي تميز بأسلوب قيادة هجومي وجريء على الحلبة، إلى مقارنته بأحد أعظم أساطير الرياضة، أيرتون سينا.

لكن بعد انتصاره التاريخي في موناكو، اتخذ أنتونيللي موقفًا هادئًا وناضجًا تجاه هذه المقارنات الجريئة خلال حديثه إلى وسائل الإعلام في إسبانيا.

وأوضح متصدر البطولة الشاب أنه لم يقرأ المقالات التي قارنته بالأسطورة البرازيلية، كما أبدى انزعاجه من هذه المقارنات.

حيث قال: "لم أقرأ ما كُتب حول هذا الموضوع، وبصراحة لا أحب هذه المقارنة إطلاقًا".

وأضاف: "لا أعتقد أنه ينبغي مقارنتي بشخص كتب تاريخ هذه الرياضة. لم أحقق حتى جزءًا بسيطًا مما حققه، لذلك لا أجد ما يُقال دقيقًا للغاية".

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وتابع: "أيرتون سينا هو مثلي الأعلى، وأستلهم منه في أسلوب قيادتي، لكن ليس من الصحيح مقارنتي به، خاصة في بداية مسيرتي المهنية وعند نقطة الانطلاق".

وأردف: "لدي الكثير من الأهداف التي أريد تحقيقها، والكثير من العمل الذي يتعين عليّ القيام به، والكثير من الأمور التي أحتاج إلى تطويرها. أشعر أنني ما زلت بعيدًا جدًا عن مستواه".

وكانت الهيمنة التي أظهرها السائق الإيطالي الشاب على شوارع موناكو خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية قد أدت إلى زيادة المقارنات بينه وبين سينا في وسائل الإعلام.

فبعد انتزاعه البول بوزيشن، حافظ أنتونيللي على وتيرة قوية طوال السباق، وواصل توسيع الفارق بينه وبين منافسيه على هذه الحلبة الشهيرة التي تألق عليها سينا في الماضي، لينجح في النهاية بتحقيق الفوز.

وبالنظر إلى تاريخ الفورمولا 1، تُعرف موناكو إلى حد ما بأنها المكان الذي وُلدت فيه أسطورة سينا. فقد قدم السائق البرازيلي نفسه إلى عالم الفورمولا 1 عام 1984 عندما أنهى السباق في المركز الثاني خلف آلان بروست على متن سيارة توليمان تحت أمطار غزيرة، قبل أن يحقق ستة انتصارات على هذه الحلبة الصعبة بين عامي 1987 و1993.