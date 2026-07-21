قال جورج راسل، الذي انسحب من جائزة بلجيكا الكبرى بعد احتكاكه مع لويس هاميلتون، إن السبب الرئيسي للحادث كان فقدانًا في الطاقة. لكن كيمي أنتونيللي أوضح أن المشكلة التي تعرض لها زميله كانت "طفيفة" فقط.

وعانى راسل من تراجع في مستواه بعد بدايته القوية للموسم، وظل يشكو منذ فترة طويلة من مشكلة تقنية مستمرة في جانبه من مرآب مرسيدس، في الوقت الذي نجح فيه أنتونيللي في تحقيق فوز جديد خلال السباق الأخير.

وعندما سُئل مباشرة عن المشاكل التي واجهها راسل، قال أنتونيللي: "هذه الأمور تحدث. وبصراحة، تعرض جورج لفقدان بسيط في الطاقة هذا الأسبوع، وأحيانًا لا تعرف السبب. لقد مررت بالأمر نفسه في أستراليا، على سبيل المثال".

وأضاف: "قد يكون الأمر مرتبطًا إلى حد ما بأسلوب القيادة، لكن في بعض الأحيان يتفاعل النظام بطريقة مختلفة. إنه نظام معقد للغاية، ويجب تقدير العمل الذي يقوم به الفريق، لأن هذا النظام معقد بالفعل".

وتابع: "بالطبع، يحاول الفريق جعل الأمور أسهل قليلًا، لكن في بعض الأحيان يكون من الصعب أن يكون كل شيء مثاليًا. وخاصة على حلبات مثل هذه، حيث تكون إدارة الطاقة عنصرًا بالغ الأهمية، فعندما تبدأ بالقيادة بطريقة مختلفة قد يصبح النظام مضطربًا بعض الشيء. لذلك، ليس من السهل التعامل معه".

واختتم: "مع ذلك، لا بد أن أعترف بأن جورج واجه مشاكل في سيارته هذا الأسبوع. لكنني واثق من أن هذه المشكلة ستُحل قبل سباق بودابست".