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أنتونيللي لن يستخدم الرقم "1" بعد أن يصبح بطلًا للعالم

يخطط كيمي أنتونيللي، أحد أبرز المنافسين على لقب بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2026، لمواصلة التسابق بالرقم 12 في الموسم المقبل بدلًا من اعتماد الرقم 1، المخصص لأبطال العالم.

منشور: 28-10-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

يمتلك سائق مرسيدس فرصة حسم لقب البطولة خلال جائزة المكسيك الكبرى، لكنه شدد على أنه لم يضمن التتويج بعد، وأن تركيزه الأساسي ينصب على إنهاء الموسم.

وفي حديثه إلى صحيفة "بليك" السويسرية، أوضح السائق الإيطالي أنه يعتزم الاحتفاظ برقم سيارته الحالي، 12، حتى في حال فوزه بالبطولة.

حيث قال: "أولًا، علينا إنجاز المهمة في المكسيك. لكن حتى بعد تحقيق ذلك، أعتقد أنني سأواصل التسابق بالرقم 12".

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يشبه قرار أنتونيللي النهج الذي اتبعه لويس هاميلتون. فبعد فوزه بلقبه العالمي الأول مع مكلارين عام 2008، تسابق هاميلتون بالرقم 1 في موسم 2009، لكنه اختار الرقم 44 في ألقابه اللاحقة، وهو الرقم الذي أصبح مرتبطًا بمسيرته المهنية.

وبعد تتويج نيكو روزبرغ بلقب البطولة عام 2016، غاب الرقم 1 عن سيارات الفورمولا 1 لفترة من الزمن. فبعد اعتزال روزبرغ عقب فوزه باللقب، لم يتقدم أي سائق لاستخدام هذا الرقم، قبل أن يعود إلى الحلبات في عام 2022، عندما تُوّج ماكس فيرستابن بطلًا للعالم.

وواصل فيرستابن استخدام الرقم 1 بعد انتصاراته في البطولة، كما اختار لاندو نوريس التسابق بهذا الرقم عقب فوزه بلقبه العالمي العام الماضي.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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