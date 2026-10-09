تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

راسل يتصدر التجارب الحرة الأولى في سنغافورة لكن فيرستابن يسجل زمنًا ملفتًا للانتباه

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
راسل يتصدر التجارب الحرة الأولى في سنغافورة لكن فيرستابن يسجل زمنًا ملفتًا للانتباه

كارلوس ساينز: سنغافورة لن تكون الحلبة المثالية بالنسبة إلينا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
كارلوس ساينز: سنغافورة لن تكون الحلبة المثالية بالنسبة إلينا

هاميلتون: سائقو الفورمولا 1 الأصغر سنًا أصبحوا "أكثر حذرًا" في التسابق تحت المطر

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
هاميلتون: سائقو الفورمولا 1 الأصغر سنًا أصبحوا "أكثر حذرًا" في التسابق تحت المطر

فرناندو ألونسو: تصميم حلبة سنغافورة قد يعزز فرصنا بتحقيق نتيجة جيدة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
فرناندو ألونسو: تصميم حلبة سنغافورة قد يعزز فرصنا بتحقيق نتيجة جيدة

شارل لوكلير يعترف قبل سنغافورة: "نحن متأخرون في الأداء مقارنة بمنافسينا"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
شارل لوكلير يعترف قبل سنغافورة: "نحن متأخرون في الأداء مقارنة بمنافسينا"

أنتونيللي: لم يكن قراري أن أكون أنا من يستخدم حزمة التحديثات الجديدة في سنغافورة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
أنتونيللي: لم يكن قراري أن أكون أنا من يستخدم حزمة التحديثات الجديدة في سنغافورة

إسحاق حجار يطالب بحظر سترات التبريد في الفورمولا 1: "من المفترض أن تكون القيادة صعبة"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
إسحاق حجار يطالب بحظر سترات التبريد في الفورمولا 1: "من المفترض أن تكون القيادة صعبة"

أوسكار بياستري: ريد بُل أصبحت "الفريق الأفضل على الإطلاق" في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
أوسكار بياستري: ريد بُل أصبحت "الفريق الأفضل على الإطلاق" في 2026
فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

أنتونيللي: لم يكن قراري أن أكون أنا من يستخدم حزمة التحديثات الجديدة في سنغافورة

ستعتمد مرسيدس على استخدام حزمتين مختلفتين في سنغافورة، حيث سيحصل كيمي أنتونيللي على الحزمة الجديدة على حساب زميله جورج راسل.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

علّق متصدر بطولة العالم كيمي أنتونيللي على استراتيجية مرسيدس القائمة على استخدام حزمتين مختلفتين من التحديثات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل جائزة سنغافورة الكبرى.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان استخدام حزمة التحديثات الجديدة ينطوي على مخاطرة في ظل تصدره البطولة، أعرب أنتونيللي عن ثقته في عملية التطوير التي يعتمدها الفريق، قائلًا: "لم يكن قرار استخدام حزمة التحديثات الجديدة من عدمه متروكًا لي بالكامل".

وأضاف: "يعتقد الفريق أن الحزمة الجديدة قادرة على تقديم أداء جيد بمجرد ضبط السيارة ضمن نطاق الإعدادات المناسب، إذ يرى أن ما حدث في ماليزيا كان حالة استثنائية. وتوفر لنا عطلة نهاية الأسبوع هذه فرصة رائعة لإجراء مقارنة مباشرة بين الحزمتين المختلفتين".

وتابع: "نحن نعرف الحزمة القديمة جيدًا بالفعل، ونعرف كيفية ضبط السيارة باستخدامها، كما رأينا مدى سرعتها على حلبات مثل هذه. لكننا نريد أيضًا فهم الحزمة الجديدة واستخراج كامل إمكاناتها".

اقرأ أيضاً:

وأكمل: "بذل الفريق جهدًا استثنائيًا وعمل بجد كبير لتطوير هذه التحديثات. وسيكون من المؤسف التخلي عنها في وقت مبكر إلى هذا الحد. ولهذا، لا أمانع إطلاقًا مواصلة استخدام الحزمة الجديدة، وأرغب في مساعدة الفريق على جمع البيانات".

وشدد السائق الشاب على أن الفريق سيجري مقارنة مباشرة للبيانات بين السيارتين، في حين سيعود زميله جورج راسل إلى الحزمة القديمة. وأشار إلى أنه لن تكون هناك فرصة لتغيير الحزمة بعد السباق القصير، قائلًا: "نعلم أن هذه ليست تجربة لا يمكننا التراجع عنها إذا أردنا ذلك".

وأردف: "سيعود جورج إلى الحزمة القديمة التي نعرف أداءها، بينما سأواصل استخدام الحزمة الجديدة. أعتقد أن الحزمة الجديدة توفر تحسنًا حقيقيًا، لكننا لم نتمكن من رؤية ذلك بالكامل في سيبانغ".

واختتم: "آمل أن نتمكن من وضع السيارة ضمن نطاق إعدادات أفضل خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، وأن نستخرج كامل إمكاناتها. وإذا لم تنجح الحزمة الجديدة، فلن يكون بإمكاني العودة إلى الحزمة القديمة".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق إسحاق حجار يطالب بحظر سترات التبريد في الفورمولا 1: "من المفترض أن تكون القيادة صعبة"
المقال التالي شارل لوكلير يعترف قبل سنغافورة: "نحن متأخرون في الأداء مقارنة بمنافسينا"

أبرز التعليقات
المزيد من
أحمد مجدي

كارلوس ساينز: سنغافورة لن تكون الحلبة المثالية بالنسبة إلينا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
كارلوس ساينز: سنغافورة لن تكون الحلبة المثالية بالنسبة إلينا

فرناندو ألونسو: تصميم حلبة سنغافورة قد يعزز فرصنا بتحقيق نتيجة جيدة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
فرناندو ألونسو: تصميم حلبة سنغافورة قد يعزز فرصنا بتحقيق نتيجة جيدة

شارل لوكلير يعترف قبل سنغافورة: "نحن متأخرون في الأداء مقارنة بمنافسينا"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
شارل لوكلير يعترف قبل سنغافورة: "نحن متأخرون في الأداء مقارنة بمنافسينا"
المزيد من
جورج راسل

راسل يتصدر التجارب الحرة الأولى في سنغافورة لكن فيرستابن يسجل زمنًا ملفتًا للانتباه

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
راسل يتصدر التجارب الحرة الأولى في سنغافورة لكن فيرستابن يسجل زمنًا ملفتًا للانتباه

مواعيد جائزة سنغافورة الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
مواعيد جائزة سنغافورة الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة
المزيد من
مرسيدس

المشكلة التي "قد تحرم كيمي أنتونيللي من المزيد من الانتصارات" في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
المشكلة التي "قد تحرم كيمي أنتونيللي من المزيد من الانتصارات" في 2026

مرسيدس تطالب بتبسيط القوانين بعد فوضى سباق البحرين في ماليزيا بسبب السيارات "المعقدة إلى حد كبير"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
مرسيدس تطالب بتبسيط القوانين بعد فوضى سباق البحرين في ماليزيا بسبب السيارات "المعقدة إلى حد كبير"

بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

أحدث الأخبار

راسل يتصدر التجارب الحرة الأولى في سنغافورة لكن فيرستابن يسجل زمنًا ملفتًا للانتباه

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
راسل يتصدر التجارب الحرة الأولى في سنغافورة لكن فيرستابن يسجل زمنًا ملفتًا للانتباه

كارلوس ساينز: سنغافورة لن تكون الحلبة المثالية بالنسبة إلينا

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
كارلوس ساينز: سنغافورة لن تكون الحلبة المثالية بالنسبة إلينا

هاميلتون: سائقو الفورمولا 1 الأصغر سنًا أصبحوا "أكثر حذرًا" في التسابق تحت المطر

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
هاميلتون: سائقو الفورمولا 1 الأصغر سنًا أصبحوا "أكثر حذرًا" في التسابق تحت المطر

فرناندو ألونسو: تصميم حلبة سنغافورة قد يعزز فرصنا بتحقيق نتيجة جيدة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
فرناندو ألونسو: تصميم حلبة سنغافورة قد يعزز فرصنا بتحقيق نتيجة جيدة

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟

جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل كتاب أوتوسبورت
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل ستيوارت كودلينغ
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه