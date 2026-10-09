علّق متصدر بطولة العالم كيمي أنتونيللي على استراتيجية مرسيدس القائمة على استخدام حزمتين مختلفتين من التحديثات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل جائزة سنغافورة الكبرى.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان استخدام حزمة التحديثات الجديدة ينطوي على مخاطرة في ظل تصدره البطولة، أعرب أنتونيللي عن ثقته في عملية التطوير التي يعتمدها الفريق، قائلًا: "لم يكن قرار استخدام حزمة التحديثات الجديدة من عدمه متروكًا لي بالكامل".

وأضاف: "يعتقد الفريق أن الحزمة الجديدة قادرة على تقديم أداء جيد بمجرد ضبط السيارة ضمن نطاق الإعدادات المناسب، إذ يرى أن ما حدث في ماليزيا كان حالة استثنائية. وتوفر لنا عطلة نهاية الأسبوع هذه فرصة رائعة لإجراء مقارنة مباشرة بين الحزمتين المختلفتين".

وتابع: "نحن نعرف الحزمة القديمة جيدًا بالفعل، ونعرف كيفية ضبط السيارة باستخدامها، كما رأينا مدى سرعتها على حلبات مثل هذه. لكننا نريد أيضًا فهم الحزمة الجديدة واستخراج كامل إمكاناتها".

وأكمل: "بذل الفريق جهدًا استثنائيًا وعمل بجد كبير لتطوير هذه التحديثات. وسيكون من المؤسف التخلي عنها في وقت مبكر إلى هذا الحد. ولهذا، لا أمانع إطلاقًا مواصلة استخدام الحزمة الجديدة، وأرغب في مساعدة الفريق على جمع البيانات".

وشدد السائق الشاب على أن الفريق سيجري مقارنة مباشرة للبيانات بين السيارتين، في حين سيعود زميله جورج راسل إلى الحزمة القديمة. وأشار إلى أنه لن تكون هناك فرصة لتغيير الحزمة بعد السباق القصير، قائلًا: "نعلم أن هذه ليست تجربة لا يمكننا التراجع عنها إذا أردنا ذلك".

وأردف: "سيعود جورج إلى الحزمة القديمة التي نعرف أداءها، بينما سأواصل استخدام الحزمة الجديدة. أعتقد أن الحزمة الجديدة توفر تحسنًا حقيقيًا، لكننا لم نتمكن من رؤية ذلك بالكامل في سيبانغ".

واختتم: "آمل أن نتمكن من وضع السيارة ضمن نطاق إعدادات أفضل خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، وأن نستخرج كامل إمكاناتها. وإذا لم تنجح الحزمة الجديدة، فلن يكون بإمكاني العودة إلى الحزمة القديمة".