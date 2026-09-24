أنتونيللي: لم نكن دومًا الأسرع هذا الموسم كما يُقال
لا يرى كيمي أنتونيللي، متصدر بطولة العالم للفورمولا 1، أنه وفريقه مرسيدس كانا الأسرع على الدوام في هذا الموسم حتى الآن.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: أندي هون
يتقدم كيمي أنتونيللي بفارق 81 نقطة في صدارة ترتيب السائقين، بعد تحقيقه 8 انتصارات حتى الآن، وتحقيق مرسيدس 10 انتصارات من أصل 14 جائزة كبرى أقيمت حتى الآن.
وقد أكد أنتونيللي أنه يختلف مع تصريحات منافسيه بأن "صراع البطولة انتهى"، مشددًا على أنه لا يوجد أي شيء مضمون.
حيث قال: "لا ينتهي أي شيء حتى تعبر العلم المرقط وتنهي السباق. لهذا السبب من الضروري بالنسبة لي أن أواصل تقديم أفضل ما لدي في كل سباق. لكن الأمر بالتأكيد لن يكون سهلًا لأن منافسينا سريعون جدًا".
وتابع: "مكلارين وجدت وتيرة قوية جدًا، خصوصًا مع لاندو؛ وماكس مع ريد بُل موجود دائمًا في قلب المنافسة، وهم يجلبون تحديثات في عطلة نهاية هذا الأسبوع. ونحن نعلم أيضًا أن فيراري يمكن أن تنضم إلى الصراع بوتيرة قوية في أية لحظة".
وأردف: "من السهل دائمًا التحدث أكثر من التنفيذ، لكن لدي فريق دعم رائع من حولي. عائلتي وفريقي يساعدانني على البقاء متزنًا، والتركيز على كل سباق على حدة، وتقديم أفضل أداء لي في كل مرة أجلس فيها خلف مقود السيارة. كان هذا نهجي طوال العام، وسيبقى كذلك حتى نهاية الموسم".
وعن ماكس فيرستابن، قال أنتونيللي: "يمتلك ماكس رؤية مذهلة للسباق ومهارات رائعة في اختيار موقعه. فهو يفكر دائمًا في الخطوة التالية ويضع نفسه في المكان المناسب على الحلبة. عندما حاولت التجاوز من الجهة الخارجية للاندو في مدريد ثم تراجعت، أدركت أنني ارتكبت خطأً وتركت له المجال للمرور على الفور".
وأضاف: "لأنني كنت أعرف أنه في تلك اللحظة، سيرى ماكس الفرصة وينفذ فورًا محاولة من الجهة الخارجية للمنعطف. من الرائع حقًا كيف يستطيع تحليل الموقف في جزء من الثانية والعثور على الفجوة التي تمكنه من كسب مركز. إنه قادر على قلب الأمور حتى عندما لا تكون السيارة في أفضل حالاتها. وأنا أتعلم منه الكثير في هذا الصراع المتطور باستمرار".
ومع الإشارة إلى أن مرسيدس حافظت على أداء ثابت طوال الصيف رغم تقديم المنافسين تحديثات كبيرة، قيّم أنتونيللي نقاط قوة السيارة ونقاط ضعفها قبل أول حزمة تحديثات كبيرة للفريق منذ جائزة كندا الكبرى، قائلًا: "سيارتنا قوية للغاية وقدمت أداءً ثابتًا جدًا على جميع الحلبات. لكننا لم نكن دائمًا الأسرع".
وأكمل: "لم تكن لدينا السيارة الأسرع في مدريد وزاندفورت وميامي. كانت مكلارين ولاندو أسرع بوضوح. ومع ذلك، كانت سيارتنا ثابتة جدًا وتمكنت دائمًا من البقاء في صراع مراكز منصة التتويج. أول تحديث كبير لنا منذ كندا سيصل في ماليزيا. لطالما كانت سيارتنا قوية جدًا على الحلبات ذات الأسفلت الموضوع حديثًا، حيث يكون تآكل الإطارات وارتفاع حرارتها منخفضين. لكننا نعاني أكثر قليلًا على حلبات مثل سيبانغ، حيث يكون سطح الأسفلت أكثر انفتاحًا ويكون السحب وارتفاع الحرارة أكبر".
واسترسل: "ستكون سيبانغ اختبارًا رائعًا لهذه التحديثات. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الارتكازية الإضافية ستسمح لنا باستخراج المزيد من الوتيرة على هذا النوع من أسطح الأسفلت. كما أنه من الأسهل الإحساس بحدود سيارات الجيل الجديد من الفورمولا 1. كانت سيارات العام الماضي ذات التأثير الأرضي تتمتع بتماسك مذهل في السرعات العالية، لكن بمجرد تجاوز الحد، كان من المستحيل تقريبًا السيطرة على السيارة، وكنا ندور حول أنفسنا".
واختتم: "هذا العام، يمكنني أن أشعر عندما تقترب السيارة من حدودها والتدخل قبل أن يخرج الموقف عن السيطرة. وقد عزز ذلك ثقتي أثناء القيادة".
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