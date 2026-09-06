لم يتمكن كيمي أنتونيللي، الذي حقق فوزًا تاريخيًا في جائزة إيطاليا الكبرى بعد انطلاقه من آخر شبكة الانطلاق بسبب عقوبة تغيير المحرك، من التحكم بمشاعره بعد فوزه التاريخي على حلبة مونزا.

وعبّر كيمي أنتونيللي، الذي عبر خط النهاية أولًا في سباق موطنه في مونزا، عن سعادته قائلًا: "إنه أمر لا يُصدق، أنا سعيد جدًا حقًا، ولم أتخيل أبدًا أنني سأكون في المركز الأول اليوم".

وأضاف: "لكننا فعلناها، وبصراحة لا أستطيع التعبير عن سعادتي بالكلمات".

وعندما سُئل عن اللحظة المرعبة التي عاشها بعدما خرج إلى المنطقة الحصوية أثناء محاولته تجاوز زميله في الفريق جورج راسل على الصدارة في المراحل الأخيرة من السباق، قال السائق الإيطالي: "كانت لحظة مخيفة حقًا. كانت طبقة الأسفلت تتفتت في المنعطف، لكنني كنت أعلم أنني لا أزال قادرًا على اجتيازه".

وتابع: "لكن بمجرد أن دخلت إلى المنطقة الحصوية وبدأت السيارة تسير بشكل مستقيم، قلت لنفسي: أعتقد أنني خسرت فرصتي".

واختتم: "لحسن الحظ، كانت سرعتنا لا تزال موجودة وتمكنت من جلب الفوز إلى خط النهاية".