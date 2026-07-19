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أنتونيللي: لقد كان فوزاً صعباً للغاية

صرّح كيمي أنتونيللي الفائز بسباق جائزة بلجيكا الكبرى، أنه على الرغم من خسارة الصدارة بسبب سيارة الأمان الافتراضية، إلا أنه لم يستسلم وحقق فوزاً صعباً.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باجنال

تحدث كيمي أنتونيللي، الذي عبر خط النهاية أولاً في سباق جائزة بلجيكا الكبرى وصعد إلى أعلى درجات منصة التتويج، إلى وسائل الإعلام بعد السباق. وقيّم السائق الشاب، الذي كان سعيداً بالعودة إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من السباقات الصعبة وسيئة الحظ مؤخراً، المعركة الضارية على حلبة سبا-فرانكورشان.

وأوضح سائق مرسيدس، الذي لم يستسلم رغم العقبات الاستراتيجية في السباق الذي انطلق فيه من البول بوزيشن، صعوبة الفوز قائلًا: "إنه شعور رائع حقاً بالعودة إلى الدرجة الأعلى لمنصة التتويج بعد بضعة سباقات صعبة".

وأضاف: "لقد خضنا معركة ضارية وشرسة للغاية على الحلبة. لقد خسرنا الصدارة خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية، لكننا لم نستسلم وتمكنا من العودة واستعادة مركزنا".

وأكمل: "لقد كان فوزاً صعباً للغاية لأن شارل لوكلير كان سريعاً بشكل استثنائي خلفنا، وكان علينا الضغط إلى أقصى الحدود طوال السباق للحفاظ على مركزنا والإبقاء على أفضليتنا أمامه".

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