فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

أنتونيللي لا يتمالك دموعه ويعجز عن الكلام بعد تتويجه بلقبه العالمي الأول في المكسيك

لم يتمالك كيمي أنتونيللي دموعه بعدما حسم لقب بطولة العالم للفورمولا 1 خلال جائزة المكسيك الكبرى، ليصبح أصغر بطل في تاريخ البطولة.

أحمد مجدي

منشور: 01-11-2026

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كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: مايكل بوتس

وجّه بطل العالم الجديد كيمي أنتونيللي تحية مؤثرة إلى مرسيدس، بعدما دخل التاريخ في المكسيك وأصبح أصغر سائق يتوج بلقب بطولة العالم للفورمولا 1.

واحتل أنتونيللي المركز الثالث على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، بعد قيادة متزنة قادته إلى لقبه العالمي الأول، محطمًا الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله سيباستيان فيتيل بفارق ثلاث سنوات، بعدما حقق الإنجاز بعمر 20 عامًا.

ومع عدم تمكن جورج راسل أو لويس هاميلتون من الفوز بالسباق، لم يكن أنتونيللي بحاجة حتى إلى إنهاء المنافسات لحسم اللقب، لكنه أكد تفوقه طوال الموسم بقيادة هادئة، قبل أن يمنح نفسه فرصة الاحتفال على منصة التتويج أمام الجماهير الغفيرة في منطقة فورو سول، بعدما انتزع المركز الثالث من شارل لوكلير.

وقال أنتونيللي بصوت متقطع من شدة البكاء عبر الاتصال اللاسلكي مع الفريق أثناء عبوره خط النهاية: "شكرًا جزيلًا، لقد فعلناها".

وردّ عليه مهندس سباقه بيتر بونينغتون قائلًا: "عمل رائع يا كيمي. لقد كان من دواعي سروري أن أكون جزءًا من رحلتك، لكن هذه ليست سوى البداية".

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وبعد خروجه من سيارة مرسيدس "دبليو17"، احتضن والده ووالدته وشقيقته، قبل أن يحيط به أفراد الفريق من الميكانيكيين، ويتلقى عناقًا من مدير الفريق توتو وولف.

وقال أنتونيللي: "لم أكن لأصل إلى هنا لولا مرسيدس وعائلتي. أنا ممتن للغاية لهذه اللحظة، وستظل محفورة في ذاكرتي إلى الأبد، وأنا عاجز عن الكلام حقًا. أحاول استيعاب ما حدث للتو".

وأضاف: "شعرت بمزيد من التوتر خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، لكنني سعيد للغاية، وسعيد لأننا تمكنا من حسم اللقب، والآن يمكننا الاستمتاع بما تبقى من الموسم".

وتقاسم أنتونيللي منصة التتويج مع الفائز ماكس فيرستابن وسلفه في مرسيدس لويس هاميلتون، الذي احتل المركز الثاني، وهما من أبرز السائقين في جيلهما. وهناك فرصة كبيرة لأن يصبح أنتونيللي الأفضل في جيله هو الآخر.

كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: مرسيدس

وقال أنتونيللي: "لقد كان موسمًا مذهلًا، ومشاركة منصة التتويج مع ماكس ولويس أمر لا يُصدق حقًا. أتطلع إلى خوض المزيد من المواجهات معهما في المستقبل".

وعلّق فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، قائلًا: "إنه أمر مذهل بالطبع، بالنظر إلى الموسم الذي قدمه، وتحقيق ذلك أيضًا في مثل هذا العمر الصغير. أعتقد أن ما فعله مثير للإعجاب للغاية. من الرائع رؤية الفريق بأكمله يحتفل معه. وعائلته موجودة هنا أيضًا، لذلك أنا متأكد من أنه يعيش يومًا عاطفيًا للغاية، وأنا فخور به كثيرًا".

أما هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، فقال: "أصغر بطل للعالم على الإطلاق. إنه إنجاز استثنائي، وأنا ممتن للغاية لوجودي في السباق ومشاهدة هذه اللحظة".

وأصبح أنتونيللي أول بطل للعالم من إيطاليا منذ 73 عامًا، وتحديدًا منذ تتويج ألبرتو أسكاري في عام 1953. كما بات ثالث سائق إيطالي فقط يحقق هذا الإنجاز، بعد جوزيبي فارينا في عام 1950، وأسـكاري في عامي 1952 و1953.

وجاء تتويجه ثمرة عودة مرسيدس إلى مستواها القوي في ظل القوانين الجديدة، إلى جانب التطور الكبير الذي أظهره أنتونيللي على صعيد الثبات والنضج، بعدما حقق تسعة انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى على متن سيارة "دبليو17". وشملت تلك الانتصارات عودة استثنائية للفوز أمام جماهيره في مونزا، بعدما انطلق من المركز التاسع عشر.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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