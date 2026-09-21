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أنتونيللي: "لا أعتقد أنني السائق الأول في الفريق"

نفى أندريا كيمي أنتونيللي الادعاءات المتداولة بأنه سيكون "السائق الأول" ضمن صفوف فريق مرسيدس في موسم 2026 الجاري في الفورمولا 1.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: جيمس ساتون

يقدم كيمي أنتونيللي موسمًا ناجحًا للغاية حتى الآن في عام 2026، وبعد أن وسّع الفارق في صدارة الترتيب إلى 81 نقطة أمام جورج راسل، أصبح المرشح الأقوى للفوز بالبطولة.

وغالبًا ما نجح أنتونيللي في فرض تفوقه على زميله ضمن صفوف الفريق هذا الموسم، في حين واجه راسل صعوبة في التأقلم مع سيارة مرسيدس الجديدة التي جرى تطويرها وفقًا للوائح التقنية الجديدة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أفضليته الكبيرة في صدارة البطولة، يرفض أنتونيللي فكرة أنه السائق الأول لدى مرسيدس.

حيث قال السائق الإيطالي الشاب: "لا يوجد أي شخص داخل مرسيدس يعتبرني السائق الأول في الفريق".

وأكمل: "يرغب الفريق، وبحق، في منحنا نحن الاثنين الفرص نفسها. لذلك، بالتأكيد لا أعتقد أن هناك سائقًا أول".

وتابع: "أعتقد أننا على المستوى نفسه".

وكان راسل، الذي يتأخر بفارق كبير عن أنتونيللي في ترتيب بطولة السائقين، قد صرّح سابقًا بأنه يعتقد أنه وزميله الإيطالي على قدم المساواة.

ويأتي ذلك رغم دخول راسل موسم 2026 باعتباره المرشح الأوفر حظًا للقب، بعدما استخرج أقصى إمكانات سيارة "دبليو16" في العام الماضي، وأنهى البطولة في المركز الرابع برصيد 169 نقطة متقدمًا على أنتونيللي صاحب المركز السابع.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

ولم يتوقع سوى عدد قليل أن يحقق أنتونيللي هذه القفزة الكبيرة في موسمه الثاني، بعد موسم أول متذبذب للغاية، لكنه كان السائق الذي استفاد بأفضل صورة من السيارة الصاروخية التي قدمتها مرسيدس في 2026.

"يمكن أن تخوض سباقات جيدة وأخرى سيئة، وأعوامًا جيدة وأخرى سيئة، لكننا نتحدث عن سائق فاز بكل شيء كان من الممكن أن يفوز به من قبل" قال توتو وولف مدير الفريق، عن راسل خلال جائزة إسبانيا الكبرى.

وأضاف: "كل بطولة كارتينغ، والفورمولا 3 في موسمه الأول، والفورمولا 2 في موسمه الأول، ثم انتقل إلى ويليامز. نحن نتحدث عن سائق من الطراز الأول".

وتابع: "نحتاج إلى معرفة ما الذي سيمكنه من إطلاق العنان لهذه الإمكانات، وبالطبع هناك الجانب النفسي. عندما تمر بفترة مثل التي يمر بها هذا العام، فإنك تتلقى ضربة قوية".

واختتم: "لكن العظماء يتعافون. وأعتقد أن جورج يمتلك كل ما يحتاج إليه للمنافسة على البطولات، وحتى لو كانت هذه البطولة قد أصبحت بعيدة المنال، فستكون هناك بطولات أخرى".

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