أنتونيللي: لاندو استحق الفوز في مادرينغ
صرح أندريا كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس، أن لاندو نوريس سائق مكلارين، استحق الفوز في سباق جائزة إسبانيا الكبرى من موسم 2026 الجاري للفورمولا 1 على حلبة مادرينغ.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: سام باجنال
شهدت مادرينغ أول سباق فورمولا 1 لها تاريخها، وكان الفوز فيه من نصيب أنتونيللي، اليافع الإيطالي متصدر البطولة.
لكن في البداية، كان لاندو نوريس صاحب قطب الانطلاق الأول هو المرشّح الأول، خاصة وأنه ابتعد في الصدارة وبدأ بتوسيع الفارق بكل أريحية أمام الجميع.
لكن خطأ مكلارين الاستراتيجي خلال سيارة الأمان الافتراضية عبر الطلب من نوريس الدخول لوقفة الصيانة في اللفة التالية التي انتهى فيها تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية، إضافة لوقفة الصيانة الطويلة، أدى إلى تراجع البريطاني حتى المركز الخامس.
ورغم أنه تعافى مع مرور السباق لينهي ثالثاً، لكن أنتونيللي ورث المركز والفوز.
حيث صرح سائق مرسيدس أن السباق كان صعباً لكنه يعتقد بأن نوريس كان يستحق الفوز.
حيث قال: "لم يكن الأمر سهلًا على الإطلاق، لكنني أعتقد أن الفوز اليوم شعور رائع. لكنني أشعر أن لاندو كان يجب أن يحقق الفوز".
وأكمل: "لكن بشكل عام، كما تعلمون، سنكتفي بهذا الانتصار. وبخلاف ذلك، كان سباقًا قويًا للغاية".
وتابع: "أعتقد أن وتيرتنا كانت جيدة جدًا، خصوصًا في نهاية السباق على الإطارات القاسية. والآن علينا مواصلة الضغط".
وأردف: "لقد كانت عطلة نهاية أسبوع مذهلة. وشكرًا جزيلًا لكم على حضوركم ومنحنا هذه الطاقة الرائعة. ونعم، أتطلع حقًا إلى العودة إلى هنا العام المقبل".
وأكد اليافع الإيطالي نيته مواصلة الضغط والتقدم والتحسن طوال الوقت مع الاستمتاع كذلك خلف المقود.
حيث قال: "أريد مواصلة التقدم سباقاً تلو الآخر؛ كما تعلمون، الاستمرار في تقديم الأداء الجيد والاستمتاع بالأمر طوال الوقت".
واختتم: "سأحاول تقديم أفضل ما لدي في كل سباق، وبعدها سنرى إلى أين سنصل في نهاية العام".
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