أنتونيللي: كان خطئي أنّني ألغيت لفّتي في تصفيات النمسا

انتهت حصّة التصفيات بفوضى بعدما فقد فيرستابن السيطرة على سيارة "ريد بُل" خلال محاولته الأخيرة، ليتعرّض لحادثٍ عنيف عند المنعطف التاسع.

وكان متصدّر بطولة السائقين يخوض في الوقت نفسه لفّة سريعة لتحسين زمنه، لكنه اعتقد بالخطأ أنّ المارشلز يلوّحون بالأعلام الصفراء المزدوجة، ما دفعه إلى إلغاء لفّته.

وينصّ قانون البطولة بوضوح على أنّ السائقين مطالبون بإظهار تخفيض واضح للسرعة عند المرور تحت الأعلام الصفراء المفردة، بينما تعني الأعلام الصفراء المزدوجة وجود خطر أكبر، ما يُلزم السائقين بالاستعداد للتوقّف فورًا، مع إلغاء أي لفّة يتم تسجيلها تحتها.

وقال أنتونيللي: "رأيت أعلامًا صفراء مزدوجة، لذا كان ذلك على الأرجح خطئي. ألغيت اللفّة، وانتهى الأمر عند هذا الحد، لذا كان الخطأ في التنفيذ".

وأضاف: "سمعت من المهندس عبر اللاسلكي عبارة: 'أعلام صفراء'، لكنّني كنت أنظر إلى المارشال، وربما... لا أعلم، رأيت الأمر بشكلٍ خاطئ واعتقدت أنّ هناك علمين بدلًا من علمٍ واحد، فألغيت اللفّة".

وأكمل: "كما أنّ الرؤية كانت صعبة بسبب الشمس التي كانت مباشرة في وجهي. نظرت إلى المارشال لأنّ الشاشة على المقود تحوّلت إلى اللون الأصفر، لكن بالطبع لا يمكنك معرفة ما إذا كانت الأعلام مفردة أم مزدوجة، لذا نظرت إلى المارشال، وكانت الرؤية صعبة، واعتقدت أنّها أعلام مزدوجة بدلًا من مفردة".

وتبيّن أنّ هذا الخطأ مكلف، إذ أنهى أنتونيللي التصفيات في المركز الرابع، بعدما كان قد سجّل قطب الانطلاق المؤقت عقب محاولته الأولى، قبل أن ينتزعه ثنائي الحصان الجامح شارل لوكلير ولويس هاميلتون.

وكان الجزء الأكبر من التحسّن الذي احتاجه موجودًا في القطاعين الأول والثاني، إذ سجّل في لفّته الأولى 16.564 ثانية و29.852 ثانية، بينما حقق في محاولته الأخيرة 15.477 ثانية و29.666 ثانية، ما يعني أنّه كان في طريقه لتسجيل زمنٍ أفضل لولا إلغاء اللفّة.

في المقابل، واصل زميله في سيارة مرسيدس جورج راسل لفّته بعد أن رفع قدمه عن دواسة الوقود عند منطقة الحادث، قبل أن يسجّل زمن قطب الانطلاق الأول.

ورغم فتح تحقيق بشأن امتثاله للأعلام الصفراء، سُمح لنتيجته بالبقاء بعدما أظهرت بيانات التوقيت، التي تقسّم كل قطاع إلى مقاطع أصغر، أنّه خفّض سرعته بوضوح عند مروره بمنطقة الأعلام.