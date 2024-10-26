أنتونيللي كان "أهدأ بكثير" ضمن مشاركته الثانية في التجارب الحرة مع مرسيدس في المكسيك

قال أندريا كيمي أنتونيللي السائق الذي سيقود لصالح مرسيدس بشكل أساسي في 2025 أنه قاد "بهدوء أكبر بكثير" ضمن مشاركته الثانية في التجارب الحرة الأولى في المكسيك بعد حادثته ضمن مشاركته الأولى في إيطاليا.

وكان أنتونيللي قد أثار الدهشة بوتيرته السريعة المبكرة ضمن مشاركته الأولى في مونزا، قبل ضغطه الذي تجاوز الحدود القُصوى عند منعطف بارابوليكا وأدى إلى حادثته العنيفة بعد 5 لفات فقط.

لكن الإيطالي تعلّم من أخطائه في المشاركة الثانية بالأمس في المكسيك وخاض حصة من دون مخاطرة على متن سيارة لويس هاميلتون دبليو15، حيث احتل المركز الـ 12.

وقطع صاحب الـ 18 عامًا 19 لفة ليكمل التجارب بفارق 1.202 ثانية خلف زميله والمتصدر جورج راسل، حيث حرص على أن يبقى بعيدًا تحت الحدود القُصوى للسيارة في هذه المرة.

"كان الوضع أفضل من مونزا بكل تأكيد" قال أنتونيللي، مُضيفًا: "لقد قدت بشكل أكثر هدوءًا بكثير اليوم. لم أرغب بالمجازفة، أردت فقط خوض حصة نظيفة وقطع بعض اللفات وفهم السيارة أكثر وكذلك الإطارات".

وتابع: "كانت حصة جيدة إجماليًا. بالطبع كنت أشعر بأنني لست على الحدود القصوى. لكن هذا كان اختياري. أردت خوض حصة نظيفة إجماليًا. وكنت قادرًا على تسريع وتيرتي على الفور".

هذا وتعرض أنتونيللي لبعض الضرر على الأرضية بعد ارتطامه بقطعة أشلاء معدنية، والتي أجبرت مرسيدس على إصلاح الضرر قبل عودة هاميلتون إلى قمرة قيادة سيارته للتجارب الحرة الثانية.

حيث عقّب أنتونيللي على ذلك قائلًا: "لم أرها بصراحة. كان أمرًا مؤسفًا لأنني تعرضت لبعض الضرر على الأرضية. لكنني تمكنت رغم ذلك من إكمال بضع لفات في جعبتي".