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فورمولا 1

أنتونيللي في ضيافة الرئيس ماتاريلا في قصر كويرينالي

استقبل رئيس الجمهورية الإيطالية بطل العالم الجديد للفورمولا 1، الذي قدّم إلى سيرجيو ماتاريلا إحدى خوذاته الرسمية، مع إهداء كُتب على واقي الخوذة.

منشور: 15-11-2026

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الرئيس سيرجيو ماتاريلا مع كيمي أنتونيللي، بطل العالم للفورمولا 1

الصورة من قبل: رئاسة الجمهورية الإيطالية

يعيش بطل العالم الجديد للفورمولا 1 على وقع سلسلة متواصلة من الاجتماعات والفعاليات والاحتفالات باللقب العالمي الذي أحرزه قبل أسابيع قليلة في جائزة مكسيكو سيتي الكبرى، لينهي بذلك جفافًا على مستوى الألقاب استمر منذ عام 1953، أي لمدة 73 عامًا.

واستقبل رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا أنتونيللي، أمس، برفقة والديه ماركو وفيرونيكا وشقيقته ماغي.

وجرى اللقاء في قصر كويرينالي، حيث قدّم كيمي للرئيس إحدى خوذاته الرسمية، التي حملت الإهداء المذكور.

وبدا أنتونيللي في غاية الأناقة، وربما شعر بشيء من الرهبة أمام شخصية الرئيس، فيما تحدث مع أعلى مسؤول في الدولة الإيطالية، موضحًا الأحاسيس التي ترافق ارتداء الخوذة خلال السباق، إلى جانب المتطلبات البدنية لقيادة سيارة فورمولا 1 أحادية المقعد.

الرئيس سيرجيو ماتاريلا مع كيمي أنتونيللي، بطل العالم للفورمولا 1

الصورة من قبل: Presidenza della Repubblica Italiana

وقال: "تفقد نحو كيلوغرامين من وزنك. نرتدي بدلات مقاومة للحريق، بل إنها تكون دافئة أيضًا. ونتدرب لنكون مستعدين قدر الإمكان، ولكي نتمكن من تحمل الحرارة التي نواجهها أثناء القيادة. لكن بعد انتهاء الحصة، نقفز إلى حوض من الماء البارد...".

ثم واصل الرئيس طرح الأسئلة عليه قائلًا: "وهل كانت الأمور كذلك أيضًا في الفورمولا 2؟ وفي سباقات الكارتينغ؟".

أجاب كيمي: "في الكارتينغ، يكون الأمر أقل صعوبة قليلًا. فأنت تكون في الخارج معظم الوقت. أما في سيارات المقعد الأحادي، فتكون داخل قمرة القيادة. لكن السباقات في الفورمولا 2 أقصر قليلًا وأقل تطلبًا من الناحية البدنية. أما في الفورمولا 1، فيبلغ متوسط مدة السباقات ساعة ونصف الساعة. لكن هل ستحضر لمشاهدة بعض السباقات العام المقبل؟ ربما في مونزا؟ سيكون أمرًا رائعًا حقًا أن تكون معنا".

الخوذة التي أهداها أندريا كيمي أنتونيللي إلى رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا

الصورة من قبل: Presidenza della Repubblica Italiana

ورد ماتاريلا مبتسمًا: "آمل ذلك حقًا. لقد باتت الفورمولا 1 تثير اهتمامي كثيرًا الآن! كانت آخر مرة حضرت فيها قبل عدة سنوات. الأمر معقد دائمًا، لأن تنقلاتي تتطلب ترتيبات معقدة... لكن هذا الوضع الجديد (في إشارة إلى قدرة أنتونيللي التنافسية) يثير حماسي حقًا".

ولم يكن اللقاء مع الرئيس سوى أحدث محطات جدول أنتونيللي المزدحم. فقبل ساعات قليلة، حضر كيمي مباراة المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم أمام المنتخب الفرنسي (انتهت المباراة بفوز "الآتزوري" 3-1)، بينما توقف في اليوم السابق في سان مارينو، حيث يقيم حاليًا، للاحتفال بلقبه العالمي.

الرئيس سيرجيو ماتاريلا مع كيمي أنتونيللي، بطل العالم للفورمولا 1

الصورة من قبل: Presidenza della Repubblica Italiana

وسيسافر أنتونيللي قريبًا عائدًا إلى الولايات المتحدة، وتحديدًا إلى ولاية نيفادا هذه المرة، للمشاركة في الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2026، وهي جائزة لاس فيغاس الكبرى. وتمثل هذه المحطة فصلًا جديدًا في عام انتهى بالمجد، ورفع مكانته إلى مصاف أعظم السائقين على مر التاريخ.

الرئيس سيرجيو ماتاريلا مع كيمي أنتونيللي، بطل العالم للفورمولا 1

الصورة من قبل: Presidenza della Repubblica Italiana

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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