أنتونيللي في صدارة التجارب الثالثة وحادث لهاميلتون في مدريد
حافظ الإيطالي كيمي أنتونيللي على صدارته مع نهاية التجارب الحرّة الثالثة المطوّلة بعد الحادث الذي تعرّض له لويس هاميلتون ورفع العلم الأحمر في مناسبتين.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان
استأنف السائقون من حيث أنهوا تجارب الجمعة، وذلك عبر مواصلة جمع البيانات ودفع الحدود تدريجيًا في المقاطع المختلفة من الحلبة.
وكاد كارلوس ساينز أن يتعرّض لحادث لكنّ سيارته ويليامز توقّفت في الوقت المناسب قبل الاصطدام بالحاجز عند المنعطف السابع.
وبالفعل استمرّ تحسّن الأزمنة، وكان شارل لوكلير في الصدارة بـ 1:33.332 دقيقة مع الاقتراب من منتصف الحصّة حين رفع العلم الأحمر.
وجاء ذلك نتيجة خطأ من لويس هاميلتون في المنعطف الأخير حيث كانت سرعته عالية ولم يتمكّن من الكبح بالشكل الكافي واصطدم مباشرة بالحاجز أمامه.
وحاول البريطاني العودة ببطء لكنّ جناحه الأمامي علق أسفل سيارته ما ألحق ضررًا بأرضيّته ونثر الأشلاء على الحلبة، حيث طلب منه مهندسه إيقاف السيارة في مكان آمن.
ووجد البريطاني نفسه تحت التحقيق لتحرّكه بسيارته المتضرّرة ونثره الأشلاء حول المسار.
واستمرّت عمليّات تصليح الحاجز لوقتٍ طويلٍ جدًا لدرجة دفعت إدارة السباق لإيقاف ساعة التوقيت مع تبقي 15:38 دقيقة لمنح السائقين والفرق بعض الوقت للتحضيرات الأخيرة قبل التجارب التأهيليّة.
واستؤنفت الحصّة بعد توقّف قارب الـ 40 دقيقة، حيث سارع الجميع للدخول إلى الحلبة وعلى رأسهم ماكس فيرستابن الذي لم يُسجّل أيّ زمنٍ بعد في تلك المرحلة.
وتبادل السائقون الصدارة، إلى أن قدّم أنتونيللي لفّة صاروخيّة ثانية سجّل خلالها 1:32.797 دقيقة ليتفوّق على زمن لوكلير بفارق 0.166 ثانية.
وذهب المركز الثالث إلى أوسكار بياستري الذي تفوّق على زميله لاندو نوريس.
وحلّ فيرستابن خامسًا أمام جورج راسل الذي عانى خاصة في المقطع الأخير من الحلبة، وتقدّم على ليام لاوسون.
وتعرّض نيكو هلكنبرغ لبعض العرقلة في محاولته السريعة، لكنّه حلّ ثامنًا أمام هاميلتون، في حين أكمل غابرييل بورتوليتو ترتيب العشرة الأوائل.
وعاد العلم الأحمر ليُرفع مجدّدًا قبل دقيقتين من نهاية الحصّة بعدما تعرّض أوليفر بيرمان لحادثٍ قويٍ تسبّب في ضررٍ كبير في سيارته.
التجارب الحرة الثالثة
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|الإطارات
|كم/س
|1
|أ. أنتونيللي مرسيدس
|12
|Mercedes
|Mercedes
|13
|
1:32.797
|S
|210.032
|2
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|13
|
+0.166
1:32.963
|0.166
|S
|209.657
|3
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.189
1:32.986
|0.023
|S
|209.605
|4
|ل. نوريس مكلارين
|1
|McLaren
|Mercedes
|13
|
+0.236
1:33.033
|0.047
|S
|209.499
|5
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|3
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
+0.375
1:33.172
|0.139
|S
|209.187
|6
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|11
|
+0.702
1:33.499
|0.327
|S
|208.455
|7
|ل. لاوسون ريد بُل ريسينغ
|30
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+1.105
1:33.902
|0.403
|S
|207.561
|8
|ن. هلكنبرغ آودي
|27
|Audi
|Audi
|14
|
+1.136
1:33.933
|0.031
|S
|207.492
|9
|ل. هاميلتون فيراري
|44
|Ferrari
|Ferrari
|5
|
+1.487
1:34.284
|0.351
|S
|206.720
|10
|غ. بورتوليتو آودي
|5
|Audi
|Audi
|15
|
+1.491
1:34.288
|0.004
|S
|206.711
|11
|ف. كولابينتو ألبين
|43
|Alpine
|Mercedes
|14
|
+1.549
1:34.346
|0.058
|S
|206.584
|12
|إ. أوكون فريق هاس اف1
|31
|Haas
|Ferrari
|12
|
+1.633
1:34.430
|0.084
|S
|206.400
|13
|أ. بيرمان فريق هاس اف1
|87
|Haas
|Ferrari
|12
|
+1.684
1:34.481
|0.051
|S
|206.289
|14
|آ. لينبلاد ريسينغ بولز
|41
|RB
|Red Bull
|7
|
+1.708
1:34.505
|0.024
|S
|206.236
|15
|ي. تسونودا ريسينغ بولز
|22
|RB
|Red Bull
|12
|
+1.768
1:34.565
|0.060
|S
|206.105
|16
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Mercedes
|13
|
+2.174
1:34.971
|0.406
|S
|205.224
|17
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Honda
|17
|
+2.223
1:35.020
|0.049
|S
|205.118
|18
|ك. ساينز الإبن ويليامز
|55
|Williams
|Mercedes
|15
|
+2.667
1:35.464
|0.444
|S
|204.164
|19
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Honda
|12
|
+2.773
1:35.570
|0.106
|S
|203.938
|20
|س. بيريز كاديلاك-فيراري
|11
|Cadillac
|Ferrari
|13
|
+3.644
1:36.441
|0.871
|S
|202.096
|21
|ف. بوتاس كاديلاك-فيراري
|77
|Cadillac
|Ferrari
|13
|
+3.873
1:36.670
|0.229
|S
|201.617
|22
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|2
|
|S
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