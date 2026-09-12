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أنتونيللي في صدارة التجارب الثالثة وحادث لهاميلتون في مدريد

حافظ الإيطالي كيمي أنتونيللي على صدارته مع نهاية التجارب الحرّة الثالثة المطوّلة بعد الحادث الذي تعرّض له لويس هاميلتون ورفع العلم الأحمر في مناسبتين.

تم التحرير:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

استأنف السائقون من حيث أنهوا تجارب الجمعة، وذلك عبر مواصلة جمع البيانات ودفع الحدود تدريجيًا في المقاطع المختلفة من الحلبة.

وكاد كارلوس ساينز أن يتعرّض لحادث لكنّ سيارته ويليامز توقّفت في الوقت المناسب قبل الاصطدام بالحاجز عند المنعطف السابع.

وبالفعل استمرّ تحسّن الأزمنة، وكان شارل لوكلير في الصدارة بـ 1:33.332 دقيقة مع الاقتراب من منتصف الحصّة حين رفع العلم الأحمر.

وجاء ذلك نتيجة خطأ من لويس هاميلتون في المنعطف الأخير حيث كانت سرعته عالية ولم يتمكّن من الكبح بالشكل الكافي واصطدم مباشرة بالحاجز أمامه.

وحاول البريطاني العودة ببطء لكنّ جناحه الأمامي علق أسفل سيارته ما ألحق ضررًا بأرضيّته ونثر الأشلاء على الحلبة، حيث طلب منه مهندسه إيقاف السيارة في مكان آمن.

ووجد البريطاني نفسه تحت التحقيق لتحرّكه بسيارته المتضرّرة ونثره الأشلاء حول المسار.

واستمرّت عمليّات تصليح الحاجز لوقتٍ طويلٍ جدًا لدرجة دفعت إدارة السباق لإيقاف ساعة التوقيت مع تبقي 15:38 دقيقة لمنح السائقين والفرق بعض الوقت للتحضيرات الأخيرة قبل التجارب التأهيليّة.

واستؤنفت الحصّة بعد توقّف قارب الـ 40 دقيقة، حيث سارع الجميع للدخول إلى الحلبة وعلى رأسهم ماكس فيرستابن الذي لم يُسجّل أيّ زمنٍ بعد في تلك المرحلة.

وتبادل السائقون الصدارة، إلى أن قدّم أنتونيللي لفّة صاروخيّة ثانية سجّل خلالها 1:32.797 دقيقة ليتفوّق على زمن لوكلير بفارق 0.166 ثانية.

وذهب المركز الثالث إلى أوسكار بياستري الذي تفوّق على زميله لاندو نوريس.

وحلّ فيرستابن خامسًا أمام جورج راسل الذي عانى خاصة في المقطع الأخير من الحلبة، وتقدّم على ليام لاوسون.

وتعرّض نيكو هلكنبرغ لبعض العرقلة في محاولته السريعة، لكنّه حلّ ثامنًا أمام هاميلتون، في حين أكمل غابرييل بورتوليتو ترتيب العشرة الأوائل.

وعاد العلم الأحمر ليُرفع مجدّدًا قبل دقيقتين من نهاية الحصّة بعدما تعرّض أوليفر بيرمان لحادثٍ قويٍ تسبّب في ضررٍ كبير في سيارته.

التجارب الحرة الثالثة

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س
1 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 12 Mercedes Mercedes 13

1:32.797

   S 210.032
2 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 13

+0.166

1:32.963

 0.166 S 209.657
3 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 12

+0.189

1:32.986

 0.023 S 209.605
4 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 1 McLaren Mercedes 13

+0.236

1:33.033

 0.047 S 209.499
5 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull 9

+0.375

1:33.172

 0.139 S 209.187
6 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 11

+0.702

1:33.499

 0.327 S 208.455
7 New Zealand ل. لاوسون ريد بُل ريسينغ 30 Red Bull Red Bull 14

+1.105

1:33.902

 0.403 S 207.561
8 Germany ن. هلكنبرغ آودي 27 Audi Audi 14

+1.136

1:33.933

 0.031 S 207.492
9 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 44 Ferrari Ferrari 5

+1.487

1:34.284

 0.351 S 206.720
10 Brazil غ. بورتوليتو آودي 5 Audi Audi 15

+1.491

1:34.288

 0.004 S 206.711
11 Argentina ف. كولابينتو ألبين 43 Alpine Mercedes 14

+1.549

1:34.346

 0.058 S 206.584
12 France إ. أوكون فريق هاس اف1 31 Haas Ferrari 12

+1.633

1:34.430

 0.084 S 206.400
13 United Kingdom أ. بيرمان فريق هاس اف1 87 Haas Ferrari 12

+1.684

1:34.481

 0.051 S 206.289
14 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 RB Red Bull 7

+1.708

1:34.505

 0.024 S 206.236
15 Japan ي. تسونودا ريسينغ بولز 22 RB Red Bull 12

+1.768

1:34.565

 0.060 S 206.105
16 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Mercedes 13

+2.174

1:34.971

 0.406 S 205.224
17 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Honda 17

+2.223

1:35.020

 0.049 S 205.118
18 Spain ك. ساينز الإبن ويليامز 55 Williams Mercedes 15

+2.667

1:35.464

 0.444 S 204.164
19 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Honda 12

+2.773

1:35.570

 0.106 S 203.938
20 Mexico س. بيريز كاديلاك-فيراري 11 Cadillac Ferrari 13

+3.644

1:36.441

 0.871 S 202.096
21 Finland ف. بوتاس كاديلاك-فيراري 77 Cadillac Ferrari 13

+3.873

1:36.670

 0.229 S 201.617
22 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 2

 

   S  
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