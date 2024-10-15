جميع البطولات

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

أنتونيللي: فيرستابن شخص "لطيف للغاية" خارج الحلبة

أدلى أندريا كيمي أنتونيللي، الذي سيقود بديلاً عن لويس هاميلتون ضمن صفوف مرسيدس في موسم 2025 للفورمولا واحد، بتصريحات حول ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وبطل العالم الحالي.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
أندريا كيمي انتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي انتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

لطالما أثارت شخصية ماكس فيرستابن إلى آراء متباينة حوله، ولكن أنتونيللي تحدث عن تجاربه الإيجابية مع الهولندي طوال مسيرته حتى الآن، مشيراً إلى أنه "شخص لطيف للغاية" خارج الحلبة.

أنتونيللي، الذي سينضم إلى تشكيلة سائقي مرسيدس الموسم المقبل، يفتقر إلى بعض الخبرات التي يمتلكها معظم السائقين على الحلبة، 

إذ لم يخض الكثير من المنافسات المشتعلة خلال مسيرته ضمن سلاسل الناشئين قبل دخوله الفورمولا 1. 

لكن رغم ذلك، أتيحت له الفرصة للتفاعل مع بعض أكبر الأسماء في الرياضة، فقد نشأ وترعرع عملياً في كنف مرسيدس وتواجد خلال مراسم حفل توزيع جوائز "فيا" بفضل نجاحاته المبكرة في مسيرته.

وتحدث أنتونيللي عن فيرستابن قائلاً: "إنه شخص جيد للغاية. لقد تحدثت معه عدة مرات ويجب أن أقول إنه شخص لطيف للغاية. لقد لعبت معه أيضاً في جهاز المحاكاة".

اقرأ أيضاً:

وعن حبّ فيرستابن لجهاز المحاكاة، أضاف: "بالتأكيد! أحياناً أشغّل جهاز المحاكاة وأجده متصلاً بالإنترنت بشكل مفاجئ. نقود معاً أحياناً، ولحسن الحظ لم ندفع بعضنا خارج المسار حتى الآن!".

وأكمل: "لكن بعيداً عن المزاح، إنه شخص رائع. يتابع الفئات الأصغر في السباقات، وقد تحدثت معه لأول مرة العام الماضي، وسألني عن الفورمولا ’Regional’ لأنه كان يشاهد بعض السباقات".

وواصل أنتونيللي قائلاً: "فيرستابن سريع جداً، حتى في الفئات الصغيرة يمكنك رؤية شغفه. إنه أيضاً شخص مرح! قد يتراءى للبعض أنه صارم بعض الشيء على الحلبة، لكنه خارج الحلبة شخص لطيف جداً ومريح".

يشار إلى أن الموقف الذي قصده أنتونيللي حصل خلال سباق الجائزة الكبرى الأخير في سنغافورة، عندما احتج فيرستابن على عقوبة الخدمة العامة التي تلقاها بعد استخدامه كلمة نابية خلال مؤتمر صحفي.

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مواعيد جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2024
المقال التالي لماذا ستكون عطلة نهاية أسبوع أوستن جوهريّة في المعركة على الصفّة الأوّل

أبرز التعليقات

خلدون يونس
المزيد من
خلدون يونس
ريد بُل: "لا ينبغي" أن يكون هناك فارق كبير بين سائقينا في 2025

ريد بُل: "لا ينبغي" أن يكون هناك فارق كبير بين سائقينا في 2025

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ريد بُل: "لا ينبغي" أن يكون هناك فارق كبير بين سائقينا في 2025
مواعيد جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2024

مواعيد جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
مواعيد جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2024
بينوتو: "ما زلت أشعر بالسعادة عندما أرى فيراري تفوز"

بينوتو: "ما زلت أشعر بالسعادة عندما أرى فيراري تفوز"

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
بينوتو: "ما زلت أشعر بالسعادة عندما أرى فيراري تفوز"
ماكس فيرستابن
المزيد من
ماكس فيرستابن
فيرستابن أكثر قلقًا حيال إصلاح سيارة ريد بُل من خياراته لموسم 2026

فيرستابن أكثر قلقًا حيال إصلاح سيارة ريد بُل من خياراته لموسم 2026

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
فيرستابن أكثر قلقًا حيال إصلاح سيارة ريد بُل من خياراته لموسم 2026
هيلموت ماركو: "نعلم أن نوريس لديه نقاط ضعف ذهنية وفيرستابن سيكون البطل"

هيلموت ماركو: "نعلم أن نوريس لديه نقاط ضعف ذهنية وفيرستابن سيكون البطل"

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
هيلموت ماركو: "نعلم أن نوريس لديه نقاط ضعف ذهنية وفيرستابن سيكون البطل"
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ريد بُل ريسينغ
المزيد من
ريد بُل ريسينغ
بينوتو: فيرستابن السائق الأفضل في الفورمولا 1 رغم أن سيارته ليست كذلك

بينوتو: فيرستابن السائق الأفضل في الفورمولا 1 رغم أن سيارته ليست كذلك

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
بينوتو: فيرستابن السائق الأفضل في الفورمولا 1 رغم أن سيارته ليست كذلك
ستيلا: يجب ألا نركن إلى الرضا عن الأداء في معركتنا على اللقب مع ريد بُل

ستيلا: يجب ألا نركن إلى الرضا عن الأداء في معركتنا على اللقب مع ريد بُل

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ستيلا: يجب ألا نركن إلى الرضا عن الأداء في معركتنا على اللقب مع ريد بُل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

فيراري: لوكلير سيُقدّم النتائج حالما يحصل على سيارة منافسة على اللقب

فيراري: لوكلير سيُقدّم النتائج حالما يحصل على سيارة منافسة على اللقب

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
فيراري: لوكلير سيُقدّم النتائج حالما يحصل على سيارة منافسة على اللقب
رأي: هل كان بياستري لينضم إلى مرسيدس في المستقبل لو بقي مع ألبين؟

رأي: هل كان بياستري لينضم إلى مرسيدس في المستقبل لو بقي مع ألبين؟

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
رأي: هل كان بياستري لينضم إلى مرسيدس في المستقبل لو بقي مع ألبين؟
ريد بُل: "لا ينبغي" أن يكون هناك فارق كبير بين سائقينا في 2025

ريد بُل: "لا ينبغي" أن يكون هناك فارق كبير بين سائقينا في 2025

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ريد بُل: "لا ينبغي" أن يكون هناك فارق كبير بين سائقينا في 2025
لماذا ستكون عطلة نهاية أسبوع أوستن جوهريّة في المعركة على الصفّة الأوّل

لماذا ستكون عطلة نهاية أسبوع أوستن جوهريّة في المعركة على الصفّة الأوّل

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
لماذا ستكون عطلة نهاية أسبوع أوستن جوهريّة في المعركة على الصفّة الأوّل

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط