أنتونيللي: فيرستابن شخص "لطيف للغاية" خارج الحلبة
أدلى أندريا كيمي أنتونيللي، الذي سيقود بديلاً عن لويس هاميلتون ضمن صفوف مرسيدس في موسم 2025 للفورمولا واحد، بتصريحات حول ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وبطل العالم الحالي.
أندريا كيمي انتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
لطالما أثارت شخصية ماكس فيرستابن إلى آراء متباينة حوله، ولكن أنتونيللي تحدث عن تجاربه الإيجابية مع الهولندي طوال مسيرته حتى الآن، مشيراً إلى أنه "شخص لطيف للغاية" خارج الحلبة.
أنتونيللي، الذي سينضم إلى تشكيلة سائقي مرسيدس الموسم المقبل، يفتقر إلى بعض الخبرات التي يمتلكها معظم السائقين على الحلبة،
إذ لم يخض الكثير من المنافسات المشتعلة خلال مسيرته ضمن سلاسل الناشئين قبل دخوله الفورمولا 1.
لكن رغم ذلك، أتيحت له الفرصة للتفاعل مع بعض أكبر الأسماء في الرياضة، فقد نشأ وترعرع عملياً في كنف مرسيدس وتواجد خلال مراسم حفل توزيع جوائز "فيا" بفضل نجاحاته المبكرة في مسيرته.
وتحدث أنتونيللي عن فيرستابن قائلاً: "إنه شخص جيد للغاية. لقد تحدثت معه عدة مرات ويجب أن أقول إنه شخص لطيف للغاية. لقد لعبت معه أيضاً في جهاز المحاكاة".
وعن حبّ فيرستابن لجهاز المحاكاة، أضاف: "بالتأكيد! أحياناً أشغّل جهاز المحاكاة وأجده متصلاً بالإنترنت بشكل مفاجئ. نقود معاً أحياناً، ولحسن الحظ لم ندفع بعضنا خارج المسار حتى الآن!".
وأكمل: "لكن بعيداً عن المزاح، إنه شخص رائع. يتابع الفئات الأصغر في السباقات، وقد تحدثت معه لأول مرة العام الماضي، وسألني عن الفورمولا ’Regional’ لأنه كان يشاهد بعض السباقات".
وواصل أنتونيللي قائلاً: "فيرستابن سريع جداً، حتى في الفئات الصغيرة يمكنك رؤية شغفه. إنه أيضاً شخص مرح! قد يتراءى للبعض أنه صارم بعض الشيء على الحلبة، لكنه خارج الحلبة شخص لطيف جداً ومريح".
يشار إلى أن الموقف الذي قصده أنتونيللي حصل خلال سباق الجائزة الكبرى الأخير في سنغافورة، عندما احتج فيرستابن على عقوبة الخدمة العامة التي تلقاها بعد استخدامه كلمة نابية خلال مؤتمر صحفي.
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