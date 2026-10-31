فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

أنتونيللي: فيراري تبدو سريعة جدًا في المكسيك

بعد الأداء القوي الذي قدمته فيراري يوم الجمعة في المكسيك، يرى كيمي أنتونيللي أن مرسيدس بحاجة إلى تحسين وتيرتها.

أحمد مجدي

منشور: 31-10-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: مايكل بوتس

يحتاج كيمي أنتونيللي إلى حصد نقطتين فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع في المكسيك، من أجل حسم لقب بطولة العالم للفورمولا 1 حسابيًا.

وبعمر 20 عامًا فقط، قد يصبح السائق الإيطالي أصغر بطل للعالم في تاريخ الفورمولا 1، ويعيد اللقب إلى إيطاليا للمرة الأولى منذ 73 عامًا.

وخلال التجارب الحرة الأولى في المكسيك، أكمل أنتونيللي 30 لفّة وأنهى الحصة في المركز الثاني، متأخرًا بفارق 0.6 ثانية عن شارل لوكلير. أما في التجارب الحرة الثانية، فحل سائق مرسيدس رابعًا، بفارق 0.2 ثانية عن السائق المونغاسكي، بعدما أكمل 33 لفّة.

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وأعرب أنتونيللي عن ارتياحه للعودة إلى السيارة بعد شعوره بالمرض يوم الخميس، قبل أن يقيّم مجريات يوم الجمعة قائلًا: "أولًا، من الرائع العودة إلى السيارة والشعور بأنني بخير اليوم".

وأضاف: "كانت بالتأكيد حصة تجارب حرة أولى مثيرة للاهتمام في المكسيك. ليس من السهل أبدًا فهم سلوك السيارة بصورة كاملة خلال الحصة الأولى، عندما تكون الحلبة لا تزال متسخة. جربنا بعض الأمور المختلفة لتحسين توازن السيارة ووضعه ضمن نطاق التشغيل المثالي، ونجحنا في تحقيق بعض التقدم خلال الحصة الثانية".

وتابع: "هناك بالتأكيد الكثير من الأمور التي يمكننا تحسينها قبل يوم السبت. تبدو فيراري سريعة جدًا، لكن علينا التركيز على أدائنا ومحاولة معرفة الجوانب التي يمكننا من خلالها اكتساب المزيد من السرعة، حتى نكون في وضع جيد قبل التصفيات".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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