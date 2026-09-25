أنتونيللي غاضب من نفسه بعد حادثة باكو: "عليّ أن أقدّم أداءً أفضل بكثير"

قال متصدر بطولة العالم للفورمولا 1 كيمي أنتونيللي إنه بحاجة إلى "تقديم أداء أفضل بكثير" بعد حادثة "غير ضرورية" في التصفيات في باكو تركته في المركز السادس عشر على شبكة الانطلاق.

وارتكب أنتونيللي خطأً في القسم الأول من التصفيات عندما اصطدم بالجدار الداخلي في المنعطف الأول الأيسر مع بداية لفّته السريعة الثانية، متسببًا في أضرار جسيمة بنظام التعليق أجبرته على إيقاف سيارة مرسيدس "دبليو17".

وكانت لفته الأولى قد ضمنت بالفعل تأهله إلى القسم الثاني، لكن عدم قدرة الإيطالي على المشاركة فيه تعني أنه سيخوض سباق عودة يوم السبت من المركز السادس عشر على شبكة الانطلاق. وزاد الطين بلة أن مرسيدس أثبتت تفوقها على بقية المنافسين في باكو، بعدما سحق زميله في الفريق جورج راسل المنافسة وانتزع قطب الانطلاق الأول بفارق ثمانية أعشار من الثانية، ما يعني أن أنتونيللي ربما حرم نفسه من الانطلاق من الصف الأول.

وأوضح أنتونيللي: "كان الأمر مجرد سوء تقدير مع تغير مستوى التماسك بهذا الشكل الكبير. خطأ غير ضروري في القسم الأول من التصفيات، وهو تذكير جيد جدًا بأن الأمور لا تسير دائمًا في صالحي بهذه الطريقة، لذا عليّ أن أقدّم أداءً أفضل بكثير".

وأضاف: "كان لديّ هواء معاكس أقوى بكثير مقارنة باللفة السابقة، لذلك أصبح المحور الأمامي أكثر قوة، وقد انعطفت تقريبًا في المكان نفسه، لكن من الواضح أن السيارة انعطفت أكثر واصطدمت بالجدار".

ومع غياب أنتونيللي عن جزء كبير من تجارب يوم الخميس بسبب مشكلة هيدروليكية، كان السائق البالغ من العمر 20 عامًا متأخرًا على صعيد الجاهزية طوال عطلة نهاية الأسبوع، ولذلك أقر بأنه "لم يكن حاضرًا بنسبة 100 بالمئة"، كما اعترف بأن التغلب على راسل كان سيكون صعبًا.

واعترف أنتونيللي: "لقد كان جورج يقدم عملًا رائعًا للغاية في نهاية هذا الأسبوع. لقد كان يشعر براحة كبيرة مع السيارة، وبالتأكيد أحدث ذلك الفارق. يجب أن أكون صادقًا في ذلك، لكن السيارة أيضًا كانت سريعة جدًا جدًا."

وفي آخر مرة انطلق فيها أنتونيللي من مؤخرة شبكة الانطلاق، قدم الإيطالي أداءً استثنائيًا بعودة مذهلة حقق خلالها فوزًا رائعًا على أرضه في مونزا.

لكن رغم أن حلبة شوارع باكو البالغ طولها 6 كيلومترات توفر أيضًا فرصًا للتجاوز بفضل مقطعها المستقيم الطويل، حذر أنتونيللي من أن تكرار ما حدث في مونزا سيكون أصعب بكثير.

ولخص أنتونيللي خططه ليوم السبت قائلًا: "بداية جيدة، وتجنب المشاكل، ثم محاولة تقديم وتيرة قوية جدًا. من الواضح أن الأمر سيكون أصعب قليلًا من مونزا، لأنه من الصعب قليلًا التجاوز هنا، لكنني أؤمن بأن بإمكاننا خوض سباق جيد".

وأضاف: "ليس لدي ما أخسره، وعليّ فقط تقديم أفضل سباق يمكنني خوضه. ومع الخبرة، تتعلم كيفية التقدم إلى الأمام. وبالطبع، لم تكن عطلة نهاية هذا الأسبوع مثالية قليلًا مع كل ما حدث، لكنني أعتقد أننا نستطيع خوض سباق جيد غدًا".