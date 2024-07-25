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فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

أنتونيللي سيختبر سيارة مرسيدس في سبا-فرانكورشان

ستمنح مرسيدس ناشئها الواعد أندريا كيمي أنتونيللي فرصة اختبار سيارة دبليو13 على حلبة سبا-فرانكورشان ضمن عملية تقييمه وتحضيره للموسم المُقبل من بطولة العالم للفورمولا 1.

اندريا كيمي أنطونيللي، مرسيدس

اندريا كيمي أنطونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي صاحب الـ 17 عامًا سيحصل على فرصة أخرى لاختبار سيارة مرسيدس من موسم 2022، ولكن هذه المرة على حلبة سبا عقب جائزة بلجيكا الكبرى.

هذا وتقيّم مرسيدس ما إذا كان سائق الفورمولا 2 الإيطالي الشاب سيكون البديل المثالي للويس هاميلتون الذي سينضم إلى فيراري الموسم المُقبل.

ولا تملك السهام الفضية الكثير من الخيارات بعد أن استبعدت كارلوس ساينز من قائمتها القصيرة، في ظل حرص توتو وولف مدير الفريق على ترقية أنتونيللي الذي سبق واختبر مع الفريق على حلبات ريد بُل رينغ، سيلفرستون وإيمولا خلال الأشهر الأخيرة.

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وعليه سيحصل أنتونيللي – الذي فاز في سيلفرستون والمجر ضمن منافسات الفورمولا 2 – على فرصة أخرى لإثارة إعجاب العلامة الألمانية على حلبة سبا-فرانكورشان العريقة، وذلك عقب الجائزة الكبرى نهاية هذا الأسبوع، إذ سيقود سيارة دبليو13 كجزء من برنامج اختبار السيارات السابقة في الفورمولا 1.

وقد عقّب آندرو شوفلين مدير هندسة جانب المسار لدى مرسيدس في هذا الصدد قائلًا: "من الصعب دومًا إيجاد فرص لبرنامج اختبار السيارات السابقة بسبب ازدحام روزنامة الفورمولا 1، إذ لا يوجد فريق كامل منفصل للعمل على ذلك، وهذه إحدى سلبيات سقف النفقات. كما أن كيمي منشغل كذلك بروزنامة الفورمولا 2".

وأضاف: "لدينا المزيد من الأحداث المخطط لها. سنقوم بيوم اختبار معه في سبا بعد نهاية الأسبوع. ومن ثم سيكون لدينا المزيد على مدار العام".

وتابع: "سيركّز برنامج الاختبارات الآن على تعليمه كيفية تنقيح مقاربة التصفيات وكذلك محاكاة السباق ومحاولة إنجاز كل ذلك لتكون لديه فكرة واضحة عما يحتاج للعمل عليه وتحسينه".

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