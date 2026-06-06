أنتونيللي سعيد "بلفته السحرية" التي منحته البول بوزيشن في موناكو

أكد أندريا كيمي أنتونيللي، الذي انتزع البول بوزيشن، أن كل شيء سار بشكل مثالي خلال التصفيات في موناكو، كما أشاد بالتقدم الذي حققه فريق مرسيدس بين يومي الجمعة والسبت.

وقال سائق مرسيدس بعد نهاية التصفيات: "اللفة التي قدمتها كانت واحدة من تلك اللفات التي نصفها بالسحرية. تمكنت من جمع كل شيء معًا بشكل مثالي".

كما تطرق أنتونيللي إلى معركته مع ماكس فيرستابن في القسم الثالث من التصفيات، قائلًا: "كانت تصفيات متقاربة للغاية مع ماكس. في محاولتنا الأولى في القسم الثالث من التصفيات، كان الفارق بيننا جزءًا من الألف من الثانية فقط".

وتابع: "لكنني كنت أعلم أن لفتي الأخيرة كانت جيدة، وكنت آمل أن تكون كافية. كان الأمر متقاربًا للغاية، لذلك أنا سعيد جدًا".

هذا وأوضح أنتونيللي أن أحد أهم أسباب تحقيقه البول بوزيشن كان العمل الذي قام به الفريق خلال الليل.

فقال: "يجب أن أشكر الفريق حقًا. واجهنا بعض الصعوبات أمس، لكننا نجحنا اليوم في تحسين أدائنا بشكل كبير".