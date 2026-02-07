تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 إطلاق مرسيدس

أنتونيللي: تغييرات القوانين جاءت في الوقت المناسب للسائقين الشباب

يرى أندريا كيمي أنتونيللي أن التعديلات الواسعة على قوانين الفورمولا 1 لموسم 2026 قد تصب في مصلحة السائقين الأقل خبرة بسبب الحاجة إلى التكيّف مع واقع جديد كليًا.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
إضافة كمصدر مفضل
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس دبليو17

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس دبليو17

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

أبدى أندريا كيمي أنتونيللي ثقته من أن السائقين الأقل خبرة في الفورمولا 1 سيستفيدون من التغييرات الكبيرة في قوانين 2026 بسبب الحاجة إلى التأقلم.

تَعِد الفورمولا 1 بأن تبدو مختلفة تمامًا هذا العام، مع تغييرات تشمل الهيكل، الأخف بـ 32 كلغ مع ارتكازية أقل، ووحدة الطاقة الأكثر اعتمادًا على الطاقة الكهربائية، بعد أربعة أعوام من سيارات التأثيرات الأرضية.

دار الكثير من الحديث حول ضرورة تكيّف السائقين مع أسلوب مختلف في القيادة، نظرًا للدور الأكبر الذي ستلعبه الأجزاء الانسيابية النشطة وإدارة الطاقة، حيث يرى البعض أن سيارات 2026 تتعارض مع كل ما تعلموه في الكارتينغ.

لكن السائقين الشباب، مثل أولئك الذين انضموا إلى الفورمولا 1 العام الماضي فقط، قد يستفيدون من هذا التغيير لأنهم معتادون بالفعل على قيادة سيارات مختلفة كل عام، ولا يملكون أسلوب قيادة ثابتًا واحدًا يعتمدون عليه.

اقرأ أيضاً:

أنتونيللي أحد هؤلاء، إذ تم تصعيده سريعًا إلى الفورمولا 1 بعد أن خاض موسمًا واحدًا فقط في كل فئة من بطولات الناشئين قبل أن يسجل ظهوره الأول في سباق جائزة كبرى مع مرسيدس بعمر 18 عامًا.

"بالنسبة لكل الناشئين الذين انضموا إلى الفورمولا 1 العام الماضي، فإن الدخول إلى هذا الموسم مع سيارة جديدة أمر جيد نوعًا ما، لأننا معتادون على قيادة سيارة مختلفة كل عام" قال أنتونيللي.

وأضاف: "لقد اعتدنا محاولة التكيّف بأسرع وقت ممكن مع سيارة جديدة، لذا من هذه الناحية من الجيد أن لدينا سيارة جديدة هذا العام، لأنها إعادة ضبط للجميع. خصوصًا بالنسبة لنا، لأننا معتادون كل عام على سيارة جديدة، وربما يساعدنا ذلك على فهم السيارة أسرع قليلًا من الآخرين".

هذا ويرى سائق مرسيدس أن ذلك يساوي بين الجميع لأن الجميع سيبدأ من الصفر، على عكس الموسم الماضي حين دخل المنافسة وربما كان في وضع أقل من الآخرين.

"إنه تغيير ضخم في القوانين ويعيد ضبط كل شيء، لأن الجميع عليهم إعادة تعلم السيارة. لذلك من هذه الناحية هو أفضل، لأن العام الماضي كان العام الأخير من القوانين القديمة ومعظم السائقين كانوا يعرفون السيارة جيدًا جدًا وقد طوروها" قال الإيطالي الشاب.

واختتم: "أما هذا العام فهو جديد بالكامل، لذا من ناحية القيادة هي فرصة كبيرة، لأن من يفهمها بأفضل طريقة وبشكل أسرع من الآخرين يمكنه صنع الفارق".

