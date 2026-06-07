أنتونيللي بعد فوزه الخامس على التوالي في موناكو: "المهمة لم تنته بعد"
أكد كيمي أنتونيللي، الذي حقق إنجازًا كبيرًا بفوزه بجائزة موناكو الكبرى، أن فريقه تمتع بسرعة مذهلة طوال عطلة نهاية الأسبوع، وأن كل شيء سار بصورة طبيعية للغاية.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: سام باجنال
بعد انطلاقه من البول بوزيشن، قدم كيمي أنتونيللي أداءً خاليًا من الأخطاء يوم الأحد، ليعبر خط النهاية أولًا على حلبة موناكو الصعبة ويعتلي أعلى درجات منصة التتويج.
وأعرب السائق الإيطالي، الذي حافظ على سيطرته طوال السباق وأظهر إمكانيات سيارة "دبليو17" بأفضل صورة ممكنة، عن سعادته بعد الفوز قائلًا: "كانت عطلة نهاية أسبوع مذهلة وسباقًا مذهلًا".
وأضاف: "كان واحدًا من تلك الأيام التي امتلكنا فيها سرعة مذهلة. كل شيء سار بصورة طبيعية للغاية على الحلبة".
وتابع: "كانت السيارة رائعة ومنحتني ثقة كبيرة للغاية لدفع الحدود، لقد كان يومًا ممتعًا حقًا. لكننا لم ننتهِ بعد، فما زال أمامنا موسم طويل جدًا".
وأضاف: "علينا الاستمرار في دفع الحدود ورفع سقف التوقعات في كل مرة. هدفنا هو الحفاظ على هذا المستوى من الأداء. لقد قام الفريق بعمل مذهل وقدم لنا سيارة رائعة. أتلقى دعمًا كبيرًا من الفريق ومن عائلتي أيضًا، وأنا أمر بفترة رائعة حقًا".
كما تطرق أنتونيللي إلى استئناف السباق بعد خروج سيارة الأمان في اللفات الأخيرة، واصفًا تلك اللحظات المتوترة بقوله: "بصراحة، لم أكن متحمسًا كثيرًا لإعادة الانطلاقة".
وأكمل: "كنت أفضل أن ينتهي السباق بذلك الشكل، لكن بمجرد أن وصل الخبر، تمكنت من ترتيب أفكاري سريعًا. حاولت استعادة تركيزي، وراجعت البيانات، ثم ركزت على الانطلاقة".
واختتم: "عملت على إدخال الإطارات إلى نطاق درجات الحرارة الصحيح. وبعد الانطلاق والحفاظ على الصدارة عند المنعطف الأول، أدركت أن المهمة قد أُنجزت واستمتعت باللفات الأخيرة".
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